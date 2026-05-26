Дмитрий Мусэрский: «Япония – уникальный мир. Буду скучать по идеальному порядку, строгим правилам и местным пейзажам»

Олимпийский чемпион Мусэрский назвал Японию «уникальным миром».

Олимпийский чемпион по волейболу Дмитрий Мусэрский назвал Японию уникальным миром в плане культуры.

В мае 37-летний россиянин завершил спортивную карьеру. Он провел последний матч за японский клуб «Сантори Санбердз», за который выступал с 2018 года.

– Получили от команды и болельщиков сувениры на память?

– Япония в этом плане – удивительная страна. Здесь культура подарков и внимания развита невероятно. Все восемь лет мне дарили письма с пожеланиями, разные сувениры, часто выполненные вручную. Так было и теперь. А с одноклубниками мы сделали совместные фото, расписались на памятных футболках. После чего началась череда мероприятий длиною в несколько дней. Это тоже часть японской культуры.

На официальной церемонии награждения по итогам сезона мне вручили сразу четыре приза. Признали MVP регулярного чемпионата, я вошел в символическую сборную Best 6, получил награды самому честному игроку [за наибольшее число зеленых карточек] и, что особенно тронуло, за вклад в развитие волейбола в Японии. Затем в одном из театров Осаки клуб организовал интерактивную встречу с нашими болельщиками. Были викторины, конкурсы и, конечно, прощальные речи. Вышло весело и местами даже трогательно.

Ну, и классическая часть закрытия японского сезона – визиты вежливости ĸ партнерам клуба. Мы всей команды посетили офисы спонсоров «Сантори Санбердз» в Осаке и Токио. Лично благодарили их руководителей и сотрудников за поддержку, делились эмоциями от сезона. Тут это очень важная традиция. Когда все демонстрируют сплоченность волейболом – от преданного фаната на трибуне до топ-менеджера в крупном офисе.

А под занавес состоялся финальный банкет. На нем собрались игроки, тренеры, массажисты, менеджеры. Все с семьями. Это был короткий вечер в японском стиле без лишних официальных речей. <...>

– Самые главные воспоминания о Японии?

– Эти восемь лет – навсегда в моем сердце. Япония – уникальный мир. И главное впечатление от страны – люди. Их уважение, вежливость, терпение, организованность. И, конечно, удивительная культура боления. Нам с семьей здесь было очень комфортно. Буду скучать по идеальному японскому порядку, строгим правилам и местным пейзажам. Это были прекрасные годы, которые нас многому научили.

– Какие планы на ближайшие дни и недели? Когда возвращаешься в Россию?

– Сейчас первоочередная задача – решить бытовые и организационные вопросы с переездом. Нужно перевезти около 600 кг личных вещей из Японии в Россию, оформить кучу документов, разобраться с таможней. Сын должен получить сертификат о завершении начальной школы… Так что пока не до полноценного отпуска. На все хлопоты уйдет где-то месяц. А по приезде в Белгород нужно будет заново организовывать жизнь и быт. В общем, дел полно, – рассказал Мусэрский.

