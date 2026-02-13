  • Спортс
1

Чемпионат России по волейболу (жен). 22-й тур. «Заречье-Одинцово» обыграло «Корабелку» и другие результаты

Казанское «Динамо» обыграло «Омичку» в женском ЧР по волейболу.

9-11 февраля прошли матчи 22-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

22-й тур

9 февраля

Динамо Краснодар – Ленинградка – 3-2 (25:20, 12:25, 30:28, 26:28, 15:13)

10 февраля

Енисей – Тулица – 0-3 (19:25, 21:25, 18:25)

Локомотив – Протон – 3-1 (18:25, 25:17, 25:21, 25:21)

11 февраля

Омичка – Динамо-Ак Барс Казань – 0-3 (12:25, 15:25, 16:25)

Уралочка – Динамо-Метар – 3-2 (23:25, 25:23, 19:25, 25:16, 15:8)

Минчанка – Динамо Москва – 1-3 (18:25, 18:25, 25:17, 20:25)

12 февраля

Заречье-Одинцово – Корабелка – 3-0 (33:31, 25:14, 25:16)

Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 19 побед – 3 поражения (59 очков), Уралочка – 18-4 (55), Заречье-Одинцово – 15-7 (46), Динамо Москва – 14-8 (41), Ленинградка – 14-7 (40), Локомотив – 13-9 (39), Тулица – 11-11 (34), Корабелка – 11-11 (30), Протон – 9-13 (27), Омичка – 8-13 (26), Динамо Краснодар – 8-14 (20), Динамо-Метар – 6-16 (19), Енисей – 4-18 (12), Минчанка – 3-19 (11).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
1 комментарий
Что же; непростая победа "Уралочки" в уральском дерби. Есть одиннадцатая подряд победа. Динамовкам остаётся посочувствовать: два подряд поражения на тай-брейке от топовых Калининграда и Екатеринбурга.
