  • Чемпионат России по волейболу (жен). 21-й тур. Казанское «Динамо» уступило «Уралочке» на тай-брейке, «Тулица» обыграла «Минчанку», другие результаты
Чемпионат России по волейболу (жен). 21-й тур. Казанское «Динамо» уступило «Уралочке» на тай-брейке, «Тулица» обыграла «Минчанку», другие результаты

«Уралочка» обыграла казанское «Динамо» в женском ЧР по волейболу.

5-7 февраля прошли матчи 21-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Суперлига

Чемпионат России по волейболу

Женщины

21-й тур

5 февраля

Динамо Краснодар – Енисей – 3-2 (25:16, 17:25, 24:26, 25:15, 15:6)

Корабелка – Ленинградка – 1-3 (14:25, 25:18, 25:27, 23:25)

6 февраля

Динамо-Ак Барс – Уралочка – 2-3 (23:25, 25:12, 21:25, 25:13, 13:15)

7 февраля

Динамо Метар – Локомотив – 2-3 (27:25, 27:25, 24:26, 20:25, 11:15)

Динамо Москва – Омичка – 3-0 (25:20, 25:22, 25:22)

Тулица – Минчанка – 3-1 (25:17, 25:22, 21:25, 25:21)

Протон – Заречье-Одинцово – 1-3 (22:25, 14:25, 27:25, 14:25)

Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 18 побед – 3 поражения (56 очков), Уралочка – 17-4 (53), Заречье-Одинцово – 14-7 (43), Ленинградка – 14-6 (39), Динамо Москва – 13-8 (38), Локомотив – 12-9 (36), Корабелка – 11-10 (30), Тулица – 10-11 (31), Протон – 9-12 (27), Омичка – 8-12 (26), Динамо Краснодар – 7-14 (18), Динамо-Метар – 6-15 (18), Енисей – 4-17 (12), Минчанка – 3-18 (10).

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
За Локомотив 🙏🙏🙏
