Дмитрий Волков покидает казанский «Зенит»

Российский волейболист Дмитрий Волков покидает «Зенит-Казань».

Об этом сообщила пресс-служба клуба. 31-летний Волков выступает на позиции доигровщика, является чемпионом Европы-2017 и серебряным призером Олимпиады-2020 в составе сборной России.

«Волков перешел в казанскую команду в 2021 году, став одним из ее лидеров и главных архитекторов побед. За это время он сыграл за «Зенит-Казань» 218 матчей и завоевал вместе с командой девять трофеев.

Он помог Казани завоевать десять трофеев: три титула чемпиона России, три Кубка России и три Суперкубка России, а еще была победа на Всероссийской Спартакиаде, на которой «Зенит» представлял Татарстан. Также в составе «Зенита» Волков стал серебряным и бронзовым призером чемпионата страны.

Дмитрий стал любимцем казанских болельщиков, завоевав их симпатии своей зрелищной и эмоциональной игрой, а также завоевав большое уважение тем, что ради команды готов играть даже с травмами.

Спасибо за большой вклад в успехи команды, яркую игру, невероятную самоотдачу и незабываемые эмоции болельщиков. Желаем удачи и успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в сообщении пресс-службы казанского «Зенита.