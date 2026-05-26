Волейболист Спиридонов допустил, что завершит карьеру в этом году: «Может, буду играть, а может, закончу. Российский чемпионат не рассматриваю»

Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов допустил, что скоро завершит спортивную карьеру.

С 2024 по 2025 год россиянин выступал за «Аль-Райян», с которым он выигрывал чемпионат и Кубок Катара.

«Планов у меня пока нет, лето, качаюсь – делаю тело красивым. А дальше посмотрим. В Катаре я прожил и отыграл пять лет, как бы там ни было хорошо: море, солнце, лайтовые тренировки, но без семьи тяжело жить, поэтому уехал оттуда. Посмотрим, что будет в этом году, не хочу пока ничего загадывать: может, буду играть, а может, и закончу уже. Российский чемпионат не рассматриваю», – сказал волейболист.

Спиридонову 37 лет, он побеждал в составе сборной России на чемпионате Европы (2013) и дважды в Мировой лиге (2011, 2013). На клубном уровне дважды выигрывал Лигу чемпионов с казанским «Зенитом» (2015, 2016).