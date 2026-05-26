  • Волейболист Спиридонов допустил, что завершит карьеру в этом году: «Может, буду играть, а может, закончу. Российский чемпионат не рассматриваю»
Чемпион Европы по волейболу Алексей Спиридонов допустил, что скоро завершит спортивную карьеру.

С 2024 по 2025 год россиянин выступал за «Аль-Райян», с которым он выигрывал чемпионат и Кубок Катара.

«Планов у меня пока нет, лето, качаюсь – делаю тело красивым. А дальше посмотрим. В Катаре я прожил и отыграл пять лет, как бы там ни было хорошо: море, солнце, лайтовые тренировки, но без семьи тяжело жить, поэтому уехал оттуда. Посмотрим, что будет в этом году, не хочу пока ничего загадывать: может, буду играть, а может, и закончу уже. Российский чемпионат не рассматриваю», – сказал волейболист.

Спиридонову 37 лет, он побеждал в составе сборной России на чемпионате Европы (2013) и дважды в Мировой лиге (2011, 2013). На клубном уровне дважды выигрывал Лигу чемпионов с казанским «Зенитом» (2015, 2016).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: РИА Новости
logoАлексей Спиридонов
logoсборная России по волейболу
Аль-Райан
чемпионат России

А я бы посмотрел на Спирика в России. Не знаю, какой у него сейчас игровой уровень, но псих и тролль он легендарный, шоу делать умел.
Дмитрий Мусэрский: «Япония – уникальный мир. Буду скучать по идеальному порядку, строгим правилам и местным пейзажам»
26 мая, 10:30
Мусэрский о завершении карьеры: «Физически и психологически отдал волейболу абсолютно все. Чувствую очень глубокую внутреннюю потребность вернуться на Родину»
26 мая, 08:15
Тетюхин о завершении карьеры Мусэрского: «Финал Олимпиады в Лондоне продемонстрировал, что Дмитрий – настоящий вожак»
19 мая, 20:42
