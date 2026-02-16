Чемпионат России по волейболу (жен). 23-й тур. «Заречье-Одинцово» обыграло краснодарское «Динамо», казанское «Динамо» победило «Минчанку», другие результаты
«Уралочка» обыграла «Локомотив» в 23-м туре чемпионата России по волейболу.
14-16 февраля прошли матчи 23-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Суперлига
Чемпионат России по волейболу
Женщины
23-й тур
14 февраля
Уралочка – Локомотив – 3-2 (19:25, 25:19, 26:24, 23:25, 15:13)
Тулица – Ленинградка – 3-2 (26:24, 25:21, 24:26, 21:25, 15:13)
15 февраля
Динамо Метар – Омичка – 3-2 (23:25, 25:27, 25:20, 25:16, 15:11)
16 февраля
Динамо Краснодар – Заречье-Одинцово – 1-3 (27:25, 23:25, 28:30, 15:25)
Динамо Москва – Енисей – 3-1 (25:14, 22:25, 25:13, 25:13)
Динамо Казань – Минчанка – 3-0 (25:18, 25:18, 25:12)
Корабелка – Протон – 3-2 (23:25, 25:17, 25:22, 19:25, 15:13)
Турнирная таблица: Динамо-Ак Барс Казань – 20 побед – 3 поражения (62 очка), Уралочка – 19-4 (57), Заречье-Одинцово – 16-7 (49), Динамо Москва – 15-8 (44), Ленинградка – 14-8 (41), Локомотив – 13-10 (40), Тулица – 12-11 (36), Корабелка – 12-11 (32), Протон – 9-14 (28), Омичка – 8-14 (27), Динамо Краснодар – 8-15 (20), Динамо-Метар – 7-16 (21), Енисей – 4-19 (12), Минчанка – 3-20 (11).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Бранки Тицы нет, и это проблема для "Уралочки" потерять такого доигровщика. Пока, зеркальные две партии, и 1:1 по ходу игры.
<У> перешла в режим долгоиграющих матчей. Казань, Челябинск, Калининград,.. Победные первые две, как сложится сейчас - одному Богу известно.
15:13, хозяйки. Даже не знаю, закаляют ли игроков такие нервные, продолжительные игры, или наоборот: чего то ломается в психоматике игроков . Имею ввиду, в случае проигрыша. Хотя зрители конечно получают удовольствие , наблюдая борьбу равных соперников.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем