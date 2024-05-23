Ничего себе кастинг в «Мерседес» на смену Хэмилтону: Льюис двигает мегаюниора, напрашивается еще один бывший!

Пять пилотов на место.

Трансферный рынок «Ф-1», взорванный объявлением о переходе Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса» в «Феррари» в 2025-м, продолжает накаляться – особенно касательно места сменщика семикратного чемпиона мира. Казалось бы, помимо второго серебряно-черного кокпита, в пелотоне остается еще 10 формально незанятых мест – включая второй чемпионский «Ред Булл» – но слухи и обсуждения раз за разом возвращаются именно к теме замены Хэмилтона. И каждый раз с новыми подробностями, инсайдами, вариантами и кандидатами!

Ведь (по последней информации немецкого Auto Motor und Sport), «Мерседес» так пока и не отказался от идеи все же раздобыть самого Макса Ферстаппена – и даже готов ждать решения действующего чемпиона аж до октября. А значит, вопрос повисает плотно и надолго, создавая питательную среду для самых невероятных слухов!

По цепной реакции замедлился процесс и с решением будущего нынешнего пилота «Феррари» Карлоса Сайнса – если раньше испанец традиционно хотел заполучить долгосрочный контракт как можно раньше (потому начал давить на Скудерию еще в середине прошлого сезона ), то теперь вынужден взять паузу – поскольку (по инсайдам швейцарской прессы) забросил идею попасть в «Ред Булл» и теперь выбирает между «Мерседесом» и «Ауди».

«Есть определенные вещи, которые не в полной мере зависят от меня, и в связи с этим нам придется какое-то время подождать, – признался испанец. – Но это не значит, что мы вообще прекратили переговоры.

Нет, мы обсуждаем ситуацию и продолжаем вести переговоры по тем вопросам, по которым можем. В таких вещах порой приходится подождать, пока определенные люди все обдумают и примут окончательное решение.

Когда у меня будут новости – вы первыми об этом узнаете. Долго ли еще нужно будет ждать? Вероятно, что да. Ситуация развивается не слишком быстро».

А еще о связях с «Мерседесом» вспомнил еще один «бывший» – экс-резервист и член молодежной программы и нынешний многолетний пилот «Альпин» Эстебан Окон!

«Я все еще юниор «Мерседеса», – намекнул француз с истекающим контрактом на Гран-при Эмилии-Романьи. – Моими вопросами менеджмента по-прежнему занимаются в «Мерседесе». Ничего не менялось в 2015 года. Мы обсуждаем ситуацию, в том числе с Тото Вольффом. И примем решение, которое будет наилучшим для моего будущего.

За кулисами на самом деле очень многое происходит. И речь не только о долгосрочных перспективах, но и о самом ближайшем будущем. В «Формуле-1» все может очень быстро измениться, и важный момент в том, чтобы обезопасить свое будущее как можно раньше».

Но Эстебан как раз хочет решить все побыстрее – чтобы не повторить ситуацию 2019 года, когда после ухода из «Рейсинг Пойнт» [ныне «Астон Мартин»] он был вынужден провести вне гонок один сезон:

«Не самые приятные воспоминания, и то решение точно не было связано с моим уровнем выступлений. Мне кажется, что в этом году я выступаю хорошо – и что я в целом хорошо выступал в тех сезонах, что провел в «Формуле-1». Так что я заслуживаю место в «Ф-1».

Посмотрим, что будет дальше. В данный момент моя голова полностью занята нынешним сезоном, я в полной мере предан делу, я уже не первый год участвую в этом проекте. Но ясно и то, что в «Формуле-1» ты находишься в очень неприятной ситуации, когда у тебя нет контракта. И тот опыт мне точно не понравился. Так что хотелось бы, чтобы все разрешилось, и чем скорее – тем лучше».

И еще один бывший – приближающийся к 35-летию Валттери Боттас тоже напомнил о готовности пойти на компромисс по длине и сроку контракта, если поступит хорошее предложение из топовой команды:

«Уверен, компромисс будет правильным. Знаете, я уже бывал в этом корпоративном мире и знаю, что к чему. Я могу с этим справиться. Главный момент – команда тоже должна с уважением ко мне относиться: к тому, кем я являюсь и на что способен. Но я уверен, что компромисс можно найти всегда.

Мы уже какое-то время обсуждаем ситуацию, различные варианты развития событий. И добились определенного прогресса. И рассматривать всегда нужно несколько факторов.

В данный момент все варианты остаются открытыми. Однако мой главный приоритет – это долгосрочный контракт.

Я здесь не ради того, чтобы только бы удержаться в «Ф-1». Нет, мне нужен долгосрочный проект – с четкими целями, и с уважительным отношением к тому, что я могу привнести в команду. Это – главный фактор. Понятно, что чем быстрее будет твоя машина – тем лучше. Но главное – это обезопасить свое будущее на несколько лет и вместе работать над выполнением поставленных задач и целей».

Итого уже четыре варианта – и это без упоминания самого частоупоминаемого в прессе «плана А» «Мерседеса» – «нового Ферстаппена», которого себе на смену теперь предлагает даже Льюис Хэмилтон!

17-летний суперталант «Мерседеса» превращается в некствана: за него просит Хэмилтон, подан допуск для «Ф-1», хвалят инженеры

Вокруг темы потенциального сменщика семикратного чемпиона столько разговоров, что избежать прямых вопросов на тему «кого бы вы сами взяли на свое место?» он никак бы не смог. И на Гран-при Эмилии-Романьи №44 ответил – поддержав таланта из ростера команды.

«Я считаю Карлоса Сайнса великолепным гонщиком. И где бы он в итоге ни оказался – я считаю, что его приход пойдет на пользу любой команде.

Честно говоря, я понятия не имею о планах Тото, но лично я бы [на его месте] сделал ставку на юниора. Если бы это было моей работой, я бы взял Кими [Андреа Кими Антонелли]».

Да, если вы следите за «Ф-1» достаточно пристально, то точно уже слышали это имя! Речь о 17-летнем суперталанте из Италии, сейчас выступающем в «Формуле-2» – его перевели через несколько ступенек юниорских серий ради ускорения подготовки к «Ф-1» и уже проводят множество частных тестов в бывших боевых болидах Льюиса Хэмилтона. Кими откатал сессии в машине 2021-го, а теперь уже перешел на технику нынешнего поколения с «граунд-эффектом»!

Например, перед этапом в Имоле «Мерседес» устроил ему, по слухам, лобовые тесты-сравнения с Миком Шумахером: чемпионом «Ф-2», резервистом восьмикратных чемпионов, парнем с двухлетним опытом «Ф-1», гонщиком «Альпин» в гиперкарах серии на выносливость (где выступает лучше всех в команде) и кандидатом на место в их основной команде в Гран-при !

Правда, сразу после них «Мерседес» через ряд инсайдов в немецкие издания вроде Bild постарался списать идею «лобовых тестов»: Мик якобы катал свою программу по развитию взаимодействия болида схожего типа с жесткими составами шин ради решения проблем и жалоб Хэмилтона и Расселла на непредсказуемый и слишком сильный износ, а Кими уже ездил с прицелом на пиковую скорость на низкой топливной загрузке. Следовательно, прямого сравнения сделать и нельзя!

А ведь до тестов ходили слухи, что в случае успешного сравнения Антонелли может даже ждать домашний дебют – если только ФИА выдаст ему суперлицензию на выступления досрочно, а «Уильямс» согласится высадить Логана Сарджента. И международному гоночному регулятору действительно поступал запрос на допуск : формально все необходимые трековые критерии Кими уже выполнил, но пока не проходит по возрасту – после повышения Ферстаппена в 17 лет порог ограничили 18 годами и обязали дебютантов еще сперва получить обычные права. Порог совершеннолетия же итальянец пересечет только 26 августа.

Тем не менее, и «Мерседес» в лице шефа Тото Вольффа тоже сразу отмел идеи, что подавала запрос именно немецкая команда:

«За разрешением обратились не мы, и с самого начала мы четко заявляли, что не преследуем подобные цели. Не знаю, откуда взялось такое мнение. Кими нужно сосредоточиться на кампании в «Ф-2», и он это понимает.

Все остальное – просто слухи, которые продолжат циркулировать, и они не соответствуют фактам. Он пилот «Ф-2» и выступает за «Прему». Вот чем занимается он, вот на чем сосредоточены мы.

Всего лишь 15 месяцев назад он пилотировал машину «Ф-4». Мы очень верим в Кими, в его способности, а также в его будущее. Но необходимо тщательно следовать намеченной траектории, а не мечтать о прыжках от категории к категории – это, безусловно, не пойдет ему на пользу.

На мой взгляд, чемпиона такие вещи не отвлекают. Но по меньшей мере они отвлекают меня, потому что все спрашивают: «Что насчет Кими и Имолы?»

Этого не будет. Это не то, чего хочет «Мерседес». Слухи следуют своим чередом. Давайте заниматься «Формулой-2». Нам как команде предстоит решить множество других проблем.

Полагаю, запрос на разрешение связан с тем, что все больше и больше людей заигрывают с такой идеей. Но, без сомнения, мы никогда не стремились к подобному. Все идет ровно по той траектории, какую мы ожидали. Случаются дни попроще и дни посложнее. Это мы и планировали перед сезоном: достойную кампанию в «Ф-2» и тесты за «Мерседес», и мы продолжим делать это. Все остальное только отвлекает».

Зато на следующий день– словно против воззрения Вольффа – в прессе вышли комментарии технического директора «Мерседеса» Джеймса Эллисона о тестах на «Ред Булл Ринге», в Имоле и на «Сильверстоуне»:

«Я имел удовольствие послушать то, как другие инженеры описывали работу с ним. Это молодой пилот, полный энтузиазма – и он очень-очень быстрый.

У него метрономический темп: до недавнего времени он ни разу не пилотировал болид «Ф-1», но [во время тестов] спустя круг-два все выглядело так, будто он здесь уже много лет.

Он непредвзято оценил болиды этого поколения, с граунд-эффектом… Он ощущает все то, что и ждешь от него, но его опыт не искажен управлением предыдущими болидами.

Он воспринимает нынешние болиды такими, какие они есть, и говорит нам, что чувствует. Рассказывает о слабостях и сильных сторонах, позволяет инженерам работать над некоторыми улучшениями. Похоже, это многообещающий юный пилот».

Выходит, парень-то на самом деле уже готов? И вновь после Гран-при Эмилии-Романьи вышел Тото Вольфф с опровержениями, которые все меньше выглядят как опровержения:

«Мы хайпим на молодом человеке сейчас уже очень долго. Он будет крайне хорошим и однажды станет великим пилотом «Ф-1», но ему только 17 лет.

14 месяцев назад он ездил на болиде «Ф-4» [на самом деле 19 месяцев назад], а теперь в Италии столько ожиданий, и мы тоже немого виновны в том, что столько говорим о нем на нынешней стадии. Думаю, лучше позволить ему сконцентрироваться на «Ф-2» и выдавать результаты без излишних забот о том, что может быть или что должно случится.

Посмотрите на Джорджа Расселла: он побеждал в дебютные сезоны «Ф-3» и «Ф-2» в том же возрасте. Так что Кими пока в «Ф-2», однажды он перейдет в «Ф-1», но давайте не торопить».

Так они же прямо говорят, что не готовят Антонелли к «Ф-1» – почему это все же подготовка?

Именно потому, что новости происходят каждый день. Во время Гран-при имя Кими просто не сходит из новостей – хотя бы что-то про него непременно вбрасывается. «Новый Ферстаппен», «План «А» по замене Хэмилтона», «Организуется тесты», «запрошена досрочная суперлицензия», «нет, это не мы запрашивали, но он крут», «и не мы, но он крут, хоть и не готов», «заменит Сарджента уже по ходу сезона?», «нет, не заменит точно Сарджента по ходу сезона», «не готов, но крут», «давайте не хайпить, но крут», «он крут и точно будет в «Ф-1», но не сейчас», «Хэмилтон предложил его на замену себя» – и так каждый день подряд.

«Мерседес» пытается убедить мир, что не собирается сажать парня в болид прямо сейчас и нужно снизить на него медийное давление, но буквально этими же разговорами раз за разом возвращает его в заголовки и новости, продолжая цикл. И на следующем уик-энде все повторяется.

Ровно так и работает маркетирование бренда: когда нужно помещать новое имя в головы потребителей (в данном случае – зрителей), создавать ему образ, узнаваемость и ассоциации. И ровно этим сейчас восьмикратные чемпионы и занимаются, раз за разом возвращая имя парня в медийную среду.

Ведь какую выжимку из всех слухов, заголовков заявлений «Мерседеса» можно сделать? «Да, он очень крут и потенциальный чемпион мира. Он точно будет в «Ф-1». Но пока вы его тут не увидите». То есть создавая не только образ какой-то гоночной сверхновой, но еще и подогревая все запретным нарративом.

Это и есть мощная маркетинговая работа с публикой – которая и сделала «Мерседес» самой прибыльной командой «Формулы-1» прямо сейчас. И это же – главный маяк, что Антонелли все-таки готовят для скорой замены Хэмилтона: ведь из-за ухода Льюиса могучая бизнес-модель команды под угрозой, и ей срочно нужна новая раскрученная звезда. На стороне такую найти не удалось, потому «Мерседес» занялся ее созданием сам – и №44 еще и помогает по мере сил, делясь авторитетом.

Ведь помните: Тото Вольфф – прежде всего бизнесмен, инвестор-миллиардер . Он знает, как все это работает. Как раскрутить стартап, как найти финансирование, как использовать медиа в качестве рычага. Это его ринг – мало кто в «Ф-1» способен тут его побить.

И еще никого, наверное, в новейшей истории «Ф-1» не вели к дебюту так громко, публично и тщательно. Антонелли буквально не сходит из заголовков новостей, и подписчиков в соцсетях у него теперь под полмиллиона – в 5 раз больше, чем у лучших гонщиков «Индикара» Алекса Палоу или Джозефа Ньюгардена, например, или почти как у Лиама Лоусона. И больше любого еще не дебютировавшего юниора из «Ф-2».

А ведь еще полгода назад его бы никто не рассматривал как потенциального сменщика Хэмилтона даже в случае ухода Льюиса или завершения карьеры – а теперь семикратный чемпион высказывается в стиле «да поднимайте уже», а Макс Ферстаппен тоже критикует систему суперлицензий за излишнюю жесткость . И да, у «Мерседеса» еще осталась пара месяцев, что довести проект «Кими-будущая суперзвезда» до полной готовности: ведь по пересечении 18-летия помех для получения суперлицензии больше не останется.

Так что можно отбрасывать сомнения: если Ферстаппен действительно внезапно не сбежит из «Ред Булл», в 2025-м «Мерседес» поедет парой Расселл-Антонелли. А за остаток сезона мы еще услышим просто сотни комплиментов Кими и отрицаний грядущего подписания.

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Фото: Gettyimages /Clive Rose / Staff, Rudy Carezzevoli / Stringer; Hoch Zwei/Keystone Press Agency, Federico Basile/Keystone Press Agency, Jure Makovec/Keystone Press Agency/Global Look Press