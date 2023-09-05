Ферстаппен стал еще быстрее: секрет – в бесконечных компьютерных гонках и одном поражении в Гран-при

Истоки доминирования Макса.

Макс Ферстаппен теперь – трехкратный чемпион мира: уже обогнал Фернандо Алонсо и Мику Хакинена, хотя ему только недавно исполнилось 26 лет.

И пусть вас не смущает его молодость: в реальности Макс – суперопытный пилот, откатавший почти две сотник Гран-при. У него почти полсотни побед и почти сотня подиумов – место в истории рядом с великими уже обеспечено.

А в 2023-м его стабильные и мощные перфомансы заставили вспомнить даже не эпохи доминирования Льюиса Хэмилтона или Себастьяна Феттеля, а «идеальный» сезон Михаэля Шумахера, когда в 2002-м Красный барон проехал практически безошибочные 17 Гран-при, выиграл 11 из них и еще 6 раз поднялся на подиум.

Макс в этом году так напомнил роботического Михаэля, что где-то на середине сезона конкуренты выделили его в личный космический зачет и заговорили о нем в стиле «да на втором круге он от нас уедет, вообще не допускает ошибок».

Но буквально на старте 2023-го Макс еще не казался неуязвимым – как и в 2022-м, даже когда он временами привозил пелотону по полкруга. Как же так? Это просто эффект от побед и лучшей машины, или Ферстаппен действительно стал еще быстрее?

Конечно, надежный и быстрый на любых треках болид сыграл психологическую роль в восприятии чемпиона, но все же он действительно сделал еще один шаг вперед.

«Макса образца 2020 года нельзя сравнивать с Максом 2023 года – общего у них только имя, – оценил прогресс протеже советник «Ред Булл» и босс всех пилотов программы Гельмут Марко. – Он стал очень самостоятельным, совершенным гонщиком

Для меня настоящим мастером чтения ситуации в гонки был Льюис Хэмилтон – как он работал с шинами на дистанции Гран-при. И сейчас Макс уже не уступает ему в этом. А может, он уже и превзошел Льюиса, поскольку его базовая скорость просто выше. Макс очень сильно повзрослел.

Особенно Макс выделяется во время переменчивой погоды и на подсыхающей трассе – в таких условиях он бы выиграл поул даже за рулем «Альфа Таури» или «Хааса», машина вообще не важна».

«Как и все великие пилоты, он обладает дополнительными способностями. Мы видим, что он способен «читать» шины, «читать» гонку, выжимать абсолютно все. Потрясающе за этим наблюдать. В данный момент он в своей лучшей форме», – восхищался босс «Ред Булл» Кристиан Хорнер.

А что думает сам Ферстаппен?

«Думаю, в этом году я и правда сам провел несколько отличных гонок. Но в конечном счете я не смог бы ничего сделать без очень хорошей машины. Должны совпасть несколько факторов.

На самом деле в каждый уик-энд все решают мелкие детали. Любой может ехать быстро и сильно атаковать, но вот сильно атаковать в нужные моменты и при этом избегать неприятностей… Для завоевания титула нужна стабильность. И я сам всегда стараюсь давить на себя, требовать от себя как можно лучше выполнять свою работу».

Обучение на ошибках: уроки технических отказов 2022-го и поражения в одном Гран-при 2023-го

Макс не просто оформил титул: он сознательно ехал каждую гонку сезона со стремлением забрать все доступные ачивки: поул (для урощения работы в решающем заезде), спринт (за них ведь тоже теперь дают очки!) и даже быстрейший круг. Погоня за бонусами быстрейшему в гонке даже превратилась в отдельный подсюжет сезона: команда уговаривает Макса не рисковать с пит-стопом или атакой, а чемпион не слушает.

Стремление выжимать каждый дополнительный балл появилась у Ферстаппена после трудного старта 2022-го – когда Макс сошел дважды в трех первых Гран-при, рубился с Шарлем Леклером за победы и мрачно шутил в стиле «мне потребуется 46 гонок, чтобы нагнать».

«Я понял, что после этих сходов уже не могу позволить себе ошибаться – на случай, если по тем или иным причинам у нас снова будут случаться сходы с дистанции, – рассказывал Макс после финала прошлого сезона. – Вот почему за рулем я каждый раз требую от себя максимума – выступить как можно чище».

Очередь доходит даже до мелочей – по признанию Марко, его поразило, как Макс после первого грязного квалификационного круга в «Спа» больше ни разу за уик-энд не повторил ту же ошибку.

Похожая история – и с традиционными неудачными стартами «Ред Булл»: оказывается, Ферстаппен плотно работает над ними и с мотористами «Хонды», и с инженерами команды.

«Он постоянно ищет выигрыши в мелочах, – признавался Кристиан Хорнер. – Именно из-за них у нас выходили несколько волатильные старты. Но Макс много труда вложил в работу над ними с инженерами и ребятами из «Хонды» и нашего моторного подразделения RBPT».

Но главный момент прозрения по использованию настроек RB19 и рывка в прогрессе произошел на проигранном Гран-при Азербайджана – Ферстаппену не повезло с моментом выезда автомобиля безопасности, он застрял вторым за напарником, лидировавшим по любимому автодрому на топовой машине. Макс столкнулся с практически неразрешимой задачей «как же победить» под жалобы на торможение двигателем – и лихорадочно тыкал во всевозможные настройки на руле, пытаясь найти комбинацию получше и выжать чуть-чуть больше из машины.

«Я, похоже, управляю тумблерами немного не так, как Чеко, – признавался после финиша Макс. – Может, я не смог сразу выбрать правильные настройки под новый шины, и это лучше высветилось на городском треке, где нужно много уверенности на входе и на середине поворота, а баланс нужно на самом деле довести до идеала.

Сперва я столкнулся с большими трудностями, а затем перепробовал несколько вещей. Иногда не выходило сделать получше, но затем удалось подобрать правильные настройки для всех фаз поворота от входа до выход».

«Ему пришлось экспериментировать с настройками машины до самого конца, чтобы извлекать максимум, и только в таком случае он мог поддерживать темп Серхио», – признавал Гельмут Марко.

Именно в той гонке Макс здорово прибавил в понимании RB19 – и теперь именно эту гонку называет «лучшим моментом» сезона в интервью о первой половине года для нидерландского Viaplay:

«На самом деле это и правда Баку. Хоть и не выиграл, но очень много выучил. В смысле машины: чего я хочу от настроек. С тех пор все только улучшалось. Я б, конечно, мог бы выбрать венгерскую гонку, но на самом деле учишься больше в те уик-энды, когда все идет не слишком здорово».

«Мы очень многое узнали из гонки в Баку – узнали о том, как именно работать с машиной, как ее правильно настраивать, – признавал Ферстаппен уже в конце августа. – Да, конечно, я не выиграл гонку в Баку, но я действительно опробовал много разных вариантов и инструментов работы с машиной – как раз поэтому в гонке наш темп был довольно нестабильным.

Но в какой-то момент мне удалось поймать неплохой ритм за счет найденного варианта настроек. Да, к тому моменту я уже слишком сильно повредил свои шины, но я подумал, что «это действительно интересный вариант, который точно стоит опробовать в следующих гонках». И я, по сути, применил к работе этот вариант настроек, и он помог мне на каждой трассе без исключения.

Также изменился и мой стиль пилотажа, в сторону оценки рисков. То есть, в сравнении с предыдущими сезонами, когда я не боролся за чемпионский титул, сейчас я стал пилотировать совершенно иначе. Но это нормально. То есть, даже при таком стиле пилотажа я понимаю, что в моем распоряжении есть машина, которая способна на очень многое. Вероятно, это тоже помогает чуть лучше держать все под контролем».

Именно новая передача в поисках настроек болида и подтолкнула его еще выше – ведь даже с доминирующей техникой не стоит недооценивать ее подготовку к заездам. Посмотрите на сезон Переса: после удачного старта на подходящих треках начался полный кошмар с промахами по топ-10 в квалификациях.

«Конечно, у нас быстрая машина, но у меня есть сравнение: в «Ф-2» и «Ф-3» техника одинаковая, однако разница все равно бывает огромная, – рассуждал Ферстаппен в интервью Racefans. – Это еще почему?

В конце концов, если тебе не удается подобрать хорошие настройки, то против той же машины с идеальными настройками будет большая разница. В «Ф-1» то же самое.

Даже доминирующую машину нужно готовить. Если не настроить ее лучшим образом – хорошо не поедешь. Потому мы тратим огромную прорву времени на анализ и оптимизацию».

Ферстаппен постоянно исправляет слабости и технические проблемы – набивает миллионы часов наката на симе. Даже установил такой в моторхоум

Ни один гонщик (да и человек в принципе) не способен обладать идеальными способностями ко всему. Макс – не исключение: у него с первых лет в «Формуле-1» сохраняются достаточно ограниченные технические понимания построения болида.

«Макс всегда был боссом, – описывал чемпиона бывший главный гоночный инженер «Ред Булл», а теперь шеф молодежной программы компании Гийом Рокелен. – Он обладает огромной уверенностью в себе, знает, чего хочет, он очень прямолинейный. Но, честно говоря, Макс слаб с технической точки зрения в сравнении с другими пилотами, с которыми мы работали. Думаю, ему нужно еще во многом добиться прогресса.

По характеру и результатам он лидер. Однако в технических вопросах и разработке машины он может прибавить, я считаю».

Однако Макс четко понимает ограничения и не менее здорово осознает сильные стороны – способность ясно и доходчиво донести предпочтения по поведению машины, отследить изменения в ней и затем быстро подстроиться под них.

Ферстаппен сознательно компенсирует недостатки гипертрофированием сильной стороны – потому и делает адаптивность и широкий инструментарий контроля над любой машиной своей главной фишкой.

Рецепт давно всем известен: Макс повернут гонках. Смотрит все доступные серии, изучает онборды и данные, следит за траекториями и техниками пилотажа в поисках новинок или необычных фишек.

А еще он повернут на симрейсинге – с 2016-го провел миллионы тренировочных часов за симулятором, а перед стартом сезона-2023 даже установил такой в моторхоум для тренировок во время выездов на Гран-при.

Как это работает? Макс буквально загружает в себя всю возможную информацию по трассам, составам шин, поведении любой техники любой массы и модели в любых условиях и при любых траекториях – чтобы «прошить» знания на подкорке мозга и в гонке моментально и без раздумий отреагировать верно. И при опасном срыве болида, и при обычном рутинном въезде в простой поворот – ведь топливная загрузка, шины, температуры асфальта и воздуха и ветер всегда немного различаются.

«Главная особенность Макса – способность загружать в подсознание всю информацию по сцеплению, траекториям и поведению машины, а затем задействовать ее естественным образом, – объяснял главный менеджер виртуальной команды Макса Team Redline Атце Керхоф. – Потому он может говорить и пилотировать одновременно без последствий для качества пилотажа. Многое в его действиях происходит автоматически – речь о настолько отработанных вещах, что не нужно о них думать».

«Когда сражаешься с кем-то на трассе, то довольно часто подмечаешь какие-то вещи и думаешь: «Да, я тоже так могу» или «Ага, это должно сработать». Но с Максом такое бывает очень редко, – описывал чемпиона Себастьян Феттель. – Он совершает какие-то действия и ты такой: «Не знаю, могу ли я так». Макс невероятным образом чувствует болид.

Это также касается маневров, обгонов при определенных условиях на треке. Он обладает поразительным контролем над болидом и очень быстро читает ситуацию. Когда пересматриваешь эпизод снова и снова – это одно, но он ориентируется мгновенно».

Под Ферстаппена и создали одну из главных виртуальных команд мира

«Главный момент в том, что во всех симуляторях я езжу на разной технике, но не на болидах «Формулы-1», – объяснял сам Макс. – Тут приходится адаптироваться, менять стиль пилотажа – разные машины требуют разной работы рулем, педалью газа, отличаются оптимальные гоночные траектории. Я постоянно учусь и стараюсь как можно быстрее адаптироваться к требованиям каждой машины.

В конечном итоге это помогает, когда я возвращаюсь в «Формулу-1», поскольку весь этот опыт остается в голове. Порой ты можешь быть не в полной мере доволен настройками своего болида, но опыт симрейсинга помогает доработать их на симуляторе. Да, это делает меня более универсальным гонщиком, к этому я и стремлюсь».

Оттуда происходят и феноменальные обгонные маневры Макса – практически все, что лидер «Ред Булл» выдает на трассе, отработано и оттренировано тысячу раз с Team Redline и Керхофом.

«У Макса невероятная воля к сражениям! – рассказывал Атце. – Когда мы только начинали вместе работать на симуляторе, то он все время хотел отрабатывать обгоны. Атаки, атаки, атаки – во всех возможных частях трека, в самых невозможных обстоятельствах. Мы часами, днями это отрабатывали.

Например, в «Спа» на разной технике мы делали это повсюду. Но на моделях болидов «Ф-1» в iRacing сперва кажется, будто обогнать можно только по внутренней в повороте «Бланшимон» [из поворотов]. А он уже знал, что можно и по внешней – при каких условиях, как обороняться и так далее. На основе отработанного в симуляторе!

Мы в Team Redline и в VAR (Van Amersfoort Racing – нидерландская команда из молодежных гоночных серий – Sports.ru) работали со многими топовыми гонщиками – включая Шарля Леклера и Ландо Норриса. Шарль тоже умеет с первого же круга в симе моментально чисто и плавно бить мои отработанные времена, но ни у кого больше нет такого природного таланта.

Его надо отрабатывать, хоть и невозможно довести до стопроцентного идеала. Зато ты можешь подняться с уровня «50%» до «90%». Причем все варианты траекторий, точек торможения, моментов для атаки и обороны, поворотов руля и зон блокировки колес нужно вбить себе на подкорку, чтобы они моментально всплывали естественным образом во время пилотажа – только тогда ты точно справишься с чем угодно без промахов мимо апекса. И если ты отработаешь все возможные комбинации и поймешь, где ты хорош, а где не очень, то станешь более умным пилотом.

Макс так хорош прямо сейчас, потому что у него огромный врожденный талант, ограненный миллионами тренировочных часов. Он может управлять невозможной машиной в пределах оптимального баланса».

Прогресс Ферстапенна связан именно с достижением абсолютно нереального виртуального наката – да, симулятор в моторхоуме Максу установили не просто так. Нидерландец фактически живет вокруг него, а Team Redline и создали первоначально ради спокойных многочасовых тренировок против звезд симрейсинга!

«Симулятор – место, где он проводит большую часть своего времени, такое священное место в доме, – рассказал Керхоф. – Когда он переезжал в последний раз, то присылал фото: абсолютно пустая старая квартира и только сим, который он не хотел перевозить сразу перед гонкой, чтобы не рисковать каким-то сбоем.

Team Redline началась именно так: я еще в 2016-м предложил ему абсолютно безопасное окружение с постоянным вызовом и лучшими пилотами, где он может гоняться целыми днями и ни о чем не тревожиться. Каждый наш гонщик заключает жесткий контракт с отдельным соглашением о неразглашении. Все, что происходит в Team Redline за закрытыми дверьми, остается здесь. Здесь его достают только вопросами про данные.

Сейчас все примерно так же. Многие наши пилоты на симах никогда не видели Макса и даже не знают, что он иногда сидит дополнительное время после сессий и создает им настройки, чтобы они ехали быстрее.

Макс входит в топ-3 сильнейших виртуальных гонщиков мира в данный момент. Без сомнений. Естественно, когда он находит время посидеть в симе. Но он и после часа подготовки способен выдавать результаты на уровне топ-10 – ребят, которые готовятся сотнями часов».

Ферстаппен на симуляторе и на базе, и даже в свободное время между заездами на контроллере

«Мне постоянно нужно изучать новинки – например, когда сделают новые шины, – рассказывал Ферстаппен в начале сезона. – Как тогда мне лучше с ними обращаться? Как выстраивать баланс машины вокруг новых покрышек? Могу ли я использовать старый опыт, как вообще могу повлиять? Это не огромные прорывы, это постоянные мелкие улучшения, которые ты время от времени открываешь с накатом».

И поэтому же в «Ред Булл» особые порядки: когда Макс не вылетел на Гран-при, он сам проводит всю работу на симуляторе команды. У конкурентов этим чаще занимаются резервисты или пилоты по развитию, но Ферстаппен хочет все возможные данные:

«Конечно, работа на симуляторе занимает много времени, но я убежден, что оно того стоит, комментировал Макс перед стартом нового сезона. – Также я не хочу, чтобы работой на симуляторе занимались тест-пилоты, как это происходит в других командах. Я хочу заниматься этим сам. Просто потому, что у каждого гонщика свой стиль пилотажа».

В итоге объем опыта и наката достиг таких масштабов, что Макс способен пользоваться знаниями на симе даже без педалей и руля – на джойстике. Одними траекториями и настройками!

«Даже когда он не может подключиться к нам на симе, он возит на Гран-при ноут со всеми программами, – рассказывал его напарник по Team Redline Джанни Веккьо. – И если у него есть время… Назовете меня сумасшедшим – но это и есть безумие, каждую неделю что-то подобное происходит! Он подключается без педалей и руля, на одном контроллере.

На контроллере симулятор iRacing… Очень сложный. И он не может давать нам ценную обратную связь, но пытается своим примером подтолкнуть нас вперед – даже если он в дороге, что бы там ни было у него в расписании. Он находит время немного покататься с нами.

Я всегда думал, что талант – в ногах и руках, но в такие сессии он ездит без них! Например, во время Гран-при Венгрии мы параллельно готовились к «24 часам Спа» на iRacing, он подключился и проехал с нами тренировочную гонку на контроллере и ехал только на 0,3 секунды с круга медленнее нас. Можете себе представить? Весь свой отрезок! Не один круг, целую серию кругов. Это крайне необычно, нереально».

«Теперь он непобедим – резюмирует почти каждый рассказ о Ферстаппене Керхоф. – Он уже на том уровне, где я почти ничего не могу добавить. Когда он сконцентрирован и подготовлен, то просто методично выполняет работу, и делает ее на самом высоком уровне – недостижимом для остальным. В таком состоянии его теперь просто нельзя победить».

А ведь Ферстаппену только 26 лет, и впереди еще 4 сезона по контракту на гонки в «Формуле-1». Кто же его превзойдет?

Фото: Gettyimages.ru/Mark Thompson, Ryan Pierse, Dean Mouhtaropoulos, Lars Baron, Rudy Carezzevoli; instagram.com/teamredlinesim; instagram.com/maxverstappen1; instagram.com/redbullracing