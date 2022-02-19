Разборки в олимпийском Пекине
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Лыжная концовка Непряевой и хоккейный финал Россия – Финляндия. Последние медали в последний день Пекина-2022 – Live

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Главное в воскресенье – в последний день Олимпиады

Самое главное:

• Лыжницы в итоге побегут больше мужчин – их 30 км не собираются резать, но на всякий случай сдвинули старт на 3,5 часа. Начнут раньше: в 6 утра Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина помчат коньком за последними медалями на самой успешной для России трассе Пекина. В последней олимпийской гонке Терезы Йохауг было бы неплохо навязать борьбу и выхватить награду. Что выйдет, увидим на Первом

• Сборная России по хоккею уже минимум с серебром, но хочет мстить Финляндии и забирать второе подряд золото. Финны, особенно финны Юкки Ялонена, это всегда некомфортно. Но разве может быть что-то напряженнее шведских буллитов, когда сохранялся риск остаться вообще без медали? Такое уже пережили, остался шаг до решения задачи государственной важности. В 7:10 на Первом стартовое вбрасывание (наложится на лыжи – посмотрим, как разберутся)

Тоже важное:

• Горнолыжный параллельный микст, который сдуло с субботы в воскресенье: в 4 утра команда из троих дам (Юлия Плешкова, Анастасия Горностаева и Екатерина Ткаченко) и двоих кавалеров (Александр Андриенко, Иван Кузнецов) будет сражаться с Италией в 1/8 финала. Гнать будут по двое, мы не фавориты, но зрелище на Матч Стране обеспечено

• Бобслейные экипажи Ростислава Гайтюкевича и Максима Андрианова еще претендуют на медаль, задача – приладить боб к желобу так, чтобы пролететь там ветром и не биться в стенки. В 4:30 старт 3-го заезда, где Гайтюкевичу стоит откусить от 0,4 секунды домедального отрыва, в 6 – решающая попытка, все они на Матч Арене

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