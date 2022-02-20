Разборки в олимпийском Пекине
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Медальный зачет Пекина-2022 по видам спорта: Россия забрала фигурное катание, Норвегия – биатлон, Нидерланды – коньки

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Медальный зачет Олимпиады-2022 с отрывом выиграла Норвегия (16 золотых медалей, всего 37 наград). Доминирование норвежцев предопределили успехи в биатлоне и лыжах. 

А какие виды норвежцы оставили другим участникам Олимпиады?

Давайте пройдемся по каждому (всего их 15) и проследим распределение медалей. Такой угол дает слегка другой взгляд на Пекин-2022 и подсвечивает страны, у которых получилось превзойти всех в отдельном виде спорта (например, Словения в прыжках с трамплина и Швейцария в горных лыжах).

Изучаем! 

Игра: вспомните все страны, которые добирались до медалей на Олимпиадах

Общий медальный зачет

 

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