Драма вратаря сборной России: тащил весь турнир, отказался надевать медаль

Лучший.
Вратарь сборной России Иван Федотов провел шикарную Олимпиаду – тащил в каждом матче и помог нам добраться до игры за золото.
Отдельное спасибо Ивану – за серию буллитов в полуфинале против шведов. Когда полевые игроки мазали свои броски, он оставлял нас в игре и вместе с молодым Арсением Грицюком вытащил сборную России в финал.
Для Ивана это первая Олимпиада, и он не сдержал эмоций после поражения – не надел серебряную медаль. И для Федотова это был особенный матч еще и потому, что для него эта страна не чужая. Иван родился в финской Лаппеэнранте.
«Финляндия во многом уникальная страна, ее мало с чем можно сравнить. Разве что с Карелией», – рассказывал Иван Федотов. В недавнем интервью Денису Романцову он объяснил связь с этой страной: «По маминой линии у меня финские корни. Я на четверть финн. Родители познакомились и всегда жили в Петербурге, но в ноябре 1996-го поехали отдыхать в Финляндию, и на обратном пути у мамы начались схватки. Я родился в Лаппеэнранте, но домом считаю Петербург».
После матча некоторые игроки сборной России отказались общаться с прессой, но Федотов нашел в себе силы высказаться.
«Это поражение дало даже больше, чем дала бы победа. Это большой ментальный опыт, которого не дает победа. Да, я так и не надел медаль, потому что пока еще не принял поражение. Мы заслужили эту медаль, я надену ее, но позже», – сказал Федотов после матча.
Кажется, этому парню не все равно.
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