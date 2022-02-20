Драма вратаря сборной России: тащил весь турнир, отказался надевать медаль

Лучший.

Вратарь сборной России Иван Федотов провел шикарную Олимпиаду – тащил в каждом матче и помог нам добраться до игры за золото.

Отдельное спасибо Ивану – за серию буллитов в полуфинале против шведов. Когда полевые игроки мазали свои броски, он оставлял нас в игре и вместе с молодым Арсением Грицюком вытащил сборную России в финал.

Для Ивана это первая Олимпиада, и он не сдержал эмоций после поражения – не надел серебряную медаль. И для Федотова это был особенный матч еще и потому, что для него эта страна не чужая. Иван родился в финской Лаппеэнранте.