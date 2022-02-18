«Можно позволить индюкам задеть вас – или можно встать». Провал звезды горных лыж Шиффрин

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин ехала в Пекин за несколькими медалями. Но все запомнят ее Олимпиаду такой.

9 февраля, слалом. Коронная дистанция Шиффрин, где она уже брала олимпийское золото (Сочи-2014) и одержала 47 побед в рамках Кубка мира. Микаэла не справилась с трассой и вылетела с соревнований. И двадцать минут сидела в одиночестве у сетки. Опустив голову, не снимая шлем, пытаясь понять, что вообще случилось.

Соперницы проносились мимо в борьбе за медали, а главная звезда дисциплины спряталась и не желала никого видеть и слышать.

«Неудачи заставляют меня сомневаться во всем 15-летнем опыте в спорте. Сомневаться во всем, что, как я думала, я знаю про горные лыжи, слалом, гоночную психологию», – дрожащим голосом сказала Шиффрин, спустившись к финишу.

Такого не ждешь услышать от спортсменки с настолько поразительной статистикой:

• 73 победы на этапах Кубка мира • Всего 9 побед на этапах до рекорда великой Линдси Вонн • 116 подиумов на Кубке мира • 3 олимпийские медали, из них 2 – золотые (слалом в Сочи-2014 и гигантский слалом в Пхенчхане-2018) • 11 медалей ЧМ, из них 6 – золотые • 3 выигранных Кубка мира

Олимпиада превратилась для Шиффрин в череду провалов. Она не финишировала в трех гонках из пяти: в слаломе, гигантском слаломе (где брала олимпийские медали и снова считалась фаворитом) и комбинации. Столько же сходов было за последние четыре года, а всего за карьеру перед Олимпиадой – лишь 15 в 228 стартах.

А там, где Шиффрин все же добралась до финиша, результаты получились удручающими: 18-е место в скоростном спуске и 9-е в супергиганте. Причем американка сама рассказывала об удивительном ощущении: вроде только набирала хорошую скорость – а тело и голова не позволяли ехать расслабленно, сковывали движения. Для Микаэлы это особенно странно на фоне множества освоенных практик по концентрации: от медитаций до перебора разных слов перед стартом.

«Ощущение, что очень большой объем работы ушел в пустоту, что под 60 процентов всех моих дисквалификаций за карьеру пришлись на эту Олимпиаду, – размышляла Шиффрин после провала в последней личной гонке в четверг. – Хотя я не чувствую никакого особенного давления. Я расслаблена, знаю свой план, сосредоточена, хорошо начинаю заезды… Но это не срабатывает.

Понимаю, что на меня польется много грязи – о том, как невероятно я облажалась в эти две недели в решающий момент. Даже немного странно, но я вообще этого не боюсь. Может, дело в том, что у меня уже нет никакой эмоциональной энергии для реакций на внешние события. Пока все это выглядит как одна большая шутка». ***

Про реакции в интернете Шиффрин не ошиблась. В четверг она выложила в твиттер подборку сообщений и комментариев:

• «Чокер» (тот, кто проваливается в в решающий момент) • «Она не может справиться с давлением» • «Высокомерная» • «Получила то, что заслужила» • «0-5» (0 медалей в 5 гонках) • «Тупая блондинка» • «Не может побеждать, когда есть реальное соперничество» «Твое время вышло, уходи»

И так далее.

Шиффрин ответила на оскорбления фактически открытым письмом. Обращено оно не к хейтерам, а к тем, кто периодически сталкивается с оскорблениями в интернете и реальной жизни:

«Ну, ребята... Можно погрузиться в жалость к себе и печаль. Можно позволить индюкам задеть вас. Тем более индюки всегда будут где-то вокруг. Или можно встать. Снова встать. Снова. И снова. И снова. И снова. И снова. И снова.

Встать, потому что ты можешь. Потому что ты любишь то, что ты делаешь, когда это дело не испорчено людьми, испытывающими к тебе явную ненависть. Просто вставай. Это не всегда легко. Но это и не конец света – ошибиться. Даже ошибиться дважды. Даже пять раз ошибиться – не конец света. Даже на Олимпиаде.

Почему я продолжаю вставать и бороться? Я возвращаюсь из-за ощущений, которые испытывала сегодня до схода – это было восхитительно, просто рай. Я очень упертая. Так что вперед, у нас еще будет командное соревнование в субботу».

В пятницу Шиффрин дополнила это письмо видеообращением к подписчикам.

«Я думаю, многие из вас могут сталкиваться с подобными хейт-сообщениями. Просто идите дальше. Не отвечайте хейтерам. Они не заслуживают того, чтобы вы тратили на них время. Продолжайте идти вперед и делайте свое дело». ***

Хотя не всегда в Пекине Шиффрин была настолько уверенной. После очередной плохой гонки она сказала, как сильно хотела бы сейчас поговорить с отцом, чтобы поделиться сомнениями и снова обрести уверенность.

Но такой разговор невозможен.

Папа Микаэлы умер два года назад в результате несчастного случая в семейном доме в Колорадо. В тот момент Шиффрин и ее мама были на этапе Кубка мира в Европе и ничем не могли помочь.

Смерть отца радикально подкосила Микаэлу. Она не каталась на лыжах девять месяцев – не в силах заново найти мотивацию для спорта, она даже думала завершить карьеру.

«Она была подавлена, не могла перестать рыдать», – вспоминала мама горнолыжницы Эйлин.

Карьеру Шиффрин спас ее брат Тэйлор.

«В один из дней он вошел в комнату, где мы сидели, схватил Микаэлу и, обнимая нас, сказал ей: «Ты не можешь сдаться, просто не можешь», – рассказывает мама. – Папа бы хотел, чтобы ты боролась. Он всегда делал так. Была даже фраза «Когда ты идешь сквозь ад, продолжай идти. Просто не останавливайся».

Микаэла не остановилась. И очень хотела взять в Пекине пять медалей в пяти гонках.

***

После первого олимпийского заезда, где удалось финишировать, Шиффрин написала:

«Девочка, которая провалилась… все еще может летать.

Это потрясающе – тренироваться и соревноваться среди таких смелых и невероятных женщин, которые так много всего преодолели в жизни, только чтобы попасть сюда. Но выступление здесь может и ранить. В финишной зоне много разочарований и разбитых сердец. Но много и сочувствия, настоящей поддержки».

Это не болтовня. В последний личный соревновательный день Микаэла столкнулась именно с такой поддержкой.

На скоростной спуск в комбинации Шиффрин вышла в лыжах итальянки ​​Софии Годжиа (серебро в скоростном спуске). Отдавая сопернице лыжи, София оставила на них записку «Лети, Мика. Ты можешь».

Увидев бумажку, Шиффрин едва не зарыдала.

Полететь не удалось: Микаэла снова не финишировала.

Но ей лишь 26 лет – и, может быть, в 2026-м в Италии все изменится.

Фото: globallookpress.com/Zhang Chenlin/XinHua, Kenjiro Matsuo/AFLO, Michael Kappeler/dpa; East News/AP Photo/Luca Bruno; instagram.com/mikaelashiffrin; twitter.com/usskiteam