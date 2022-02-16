Фото дня. Наш фристайлист Илья Буров и украинец Абраменко на подиуме Олимпиады (даже обнялись)

Илья посвятил бронзу провалившемуся брату.

Коллекцию медалей в среду на Олимпиаде-2022 дополнил Илья Буров – он выиграл бронзу во фристайл-акробатике. Единственным из россиян дошел до суперфинала на шесть человек, там благодаря сильному прыжку на предыдущей стадии выступал последним и приземлился на третье место.

Не смог опередить соперника из Китая, ставшего чемпионом, и украинца Александра Абраменко – но оба были довольны.

Илья точно рассчитывал на большее (об этом ниже), но и бронзе – второй подряд, в Пхенчхане был тот же итог – тоже очень обрадовался.

Сразу после приземления Илья уже был в восторге – что в ключевой момент исполнил все чисто.

Как только увидел оценки, он бросился на снег и зарычал от счастья.

Китаец Ци Гуанпу, Абраменко и Илья Буров – тройка из Пхенчхана полностью повторилась, только тогда Абраменко выиграл, а теперь стал вторым.

Учитывая то, как еще перед Играми из Украины нагнетали, что спортсменам не стоит находиться рядом с россиянами и фотографироваться с ними, было немного тревожно за церемонию награждения – ту, что прямо на стадионе, где вручают не медали, а только очаровательных Бинь Дунь Дуней.

Но все прошло максимально дружелюбно и гладко: на подиуме без лишних контактов и общения между Ильей и Александром.

Парни порадовались каждый своему.

А за пределами официальной съемки они с удовольствием друг друга поздравили.

И даже вот так тепло обнялись.

Кстати, четыре года назад они тоже праздновали медали вместе.

Илья Буров посвятил медаль брату Максиму – суперфавориту, которого срубил ковид

Во-первых, важно, что сам Илья выглядел довольным бронзой.

Во-вторых, он, кажется, ни на минуту не забывал про брата.

Максим Буров был суперфаворитом этого турнира: за олимпийский цикл после неудачного дебюта в Пхенчхане он вырос до акробатического доминатора, выиграл два чемпионата мира лично и один в команде, победил на пяти из шести этапах Кубка мира в прошлом сезоне и на четырех из четырех – в этом.

Но Максим, Буров-младший, за день до того провалил квалификацию и не попал даже в топ-12.

Старший тренер акробатический команды Александр Понгильский (тот самый) после рассказал «Матч ТВ», что в подготовку вмешался коронавирус:

«Да, у него был ковид. Мы тактически смотрели вперед, потому что накануне соревнований боялись, чтобы он не перегорел. В командных соревнованиях первого чемпионата мира Максим допустил небольшую ошибку. Командные соревнования были первыми на Олимпиаде, и чтобы он не растратил психологические силы, сохранили его на личные соревнования», – объяснил он. Очевидно, расчет не оправдался.

И все же Максим был рядом, и он первым поздравил Илью с наградой.

Когда Илья вышел на талисманное награждение, он сразу посмотрел в сторону брата – Макс сначала этого не заметил, и тогда старший брат прикрикнул: «Малой!»

А когда «малой» отреагировал, показал на него – кажется, невозможно трактовать иначе, чем посвящение медали брату.

Илья еще и активнее многих наших медалистов делал акцент на том, какую страну (без названия) представляет на Олимпиаде: у него как раз очень удобно расположен логотип ОКР. Буров на камеру ткнул пальцем во флаг и вот так попозировал.

Буров был способен и на большее – но обстоятельства заставили сменить тактику

Илья объяснил:

«Тот прыжок, который показал в первом финале, планировался на главный финал. Но первая попытка получилась неудачной. И решили с тренером пойти ва-банк и попытаться исправить положение. Все у нас получилось.

Сначала на главный финал запланировали более сложный прыжок винт-два винта-два винта. Но решили подождать и посмотреть на других спортсменов. Все начали усложнять программы и допустили ошибки. Тогда мы решили не идти на авантюру и сделать ту программу, которая уже отточена. Выполнил ее спокойненько, без переживаний».

А президент фристайл-федерации Алексей Курашов добавил деталей и снова уколол судей:

«В финале Илья собирался прыгать очень сложный прыжок, но потом было принято решение подойти к этому прагматичнее.

В акробатике приземление у спортсменов может закончиться чем угодно. Олимпийской медали мы радуемся всегда. Но со спортивной точки зрения мы считаем, что у Ильи Бурова выступление было лучше, и он должен стоять на одну ступень выше, завоевав серебро.

Да, у него было не первое место. Но уверенное второе. Вопросов к судейству очень много не только с нашей стороны, но и у других команд. Но больше о судейских оценках говорить не хочу».

В итоге семья Буровых опять уезжает с олимпийской медалью – но опять Илья и опять бронза, хотя замахивались и рассчитывали на что-то покрупнее.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков; eurosport.ru/скриншоты трансляции