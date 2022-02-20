Хоккей на Олимпиаде в Пекине
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Главный злодей финала – финн из «Йокерита» (не Анттила). Его гол похоронил надежду России на золото

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Финская классика.

Это был грустный конец грустной сборной России – месяц сборов, странные решения по составу и серость в игре, которую не сотрет из памяти даже серебро.

Перед матчем мы напомнили, что финны в тягучий и серый хоккей играют лучше – у них просто больше опыта и стиля. Так оно и случилось – сборную России похоронил крепкий работяга Ханнес Бьорнинен, который выступает за «Йокерит». И для него Олимпиада стала только вторым крупным турниром в карьере.

У Бьорнинена – первый сезон в КХЛ, до этого он играл за финский клуб «Пеликанс», в котором получил капитанскую нашивку уже в 22 года. Бьорнинена ценили за жесткость и лидерские качества – тренер «Пеликанс» Томми Ниемеля впервые познакомился с Ханнесом, когда тому было 15 лет, и отметил, что подросток играл жестко и решительно даже на тренировках. А еще он обожает теннис – его друзья говорят, что с ним невозможно поиграть просто ради удовольствия, ведь Ханнес всегда хочет только одного – побеждать.

Правда, сначала он удалился в первом периоде, и за этот фол финнов наказал Михаил Григоренко.

Исправился Бьорнинен уже во втором периоде – катнул шайбу Покке и защитник «Авангарда» закинул ее между щитков Федотова.

А третий период станет для сборной России неприятным флешбеком – первая атака финнов, Анттила бросает с разворота, и Бьорнинен едва заметным касанием переправил шайбу в ворота.

Алексей Жамнов такого явно не ожидал. 

В этом есть определенный символизм – Анттила хоронил сборную России на ЧМ-2019, а теперь у него появился преемник – вместе они сотворили историю, и добыли для Финляндии первое олимпийское золото.

Финляндия – Россия 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Дата проведения
20 февраля, 07.10, «National Indoor Stadium»
Онлайн матча Видео
0:1 – 8 Григоренко (Нестеров, Гусев)
1:1 – 24 Покка (Бьорнинен, Охтамаа)
2:1 – 42 Бьорнинен (Анттила, Охтамаа)
Вратари: Сятери 16/17 – Федотов 29/31.

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Фото: REUTERS/Annegret Hilse, Brian Snyder; кадры трансляции Eurosport

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