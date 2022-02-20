Главный злодей финала – финн из «Йокерита» (не Анттила). Его гол похоронил надежду России на золото

Финская классика.

Это был грустный конец грустной сборной России – месяц сборов, странные решения по составу и серость в игре, которую не сотрет из памяти даже серебро.

Перед матчем мы напомнили, что финны в тягучий и серый хоккей играют лучше – у них просто больше опыта и стиля. Так оно и случилось – сборную России похоронил крепкий работяга Ханнес Бьорнинен, который выступает за «Йокерит». И для него Олимпиада стала только вторым крупным турниром в карьере.

У Бьорнинена – первый сезон в КХЛ, до этого он играл за финский клуб «Пеликанс», в котором получил капитанскую нашивку уже в 22 года. Бьорнинена ценили за жесткость и лидерские качества – тренер «Пеликанс» Томми Ниемеля впервые познакомился с Ханнесом, когда тому было 15 лет, и отметил, что подросток играл жестко и решительно даже на тренировках. А еще он обожает теннис – его друзья говорят, что с ним невозможно поиграть просто ради удовольствия, ведь Ханнес всегда хочет только одного – побеждать.

Правда, сначала он удалился в первом периоде, и за этот фол финнов наказал Михаил Григоренко.

Исправился Бьорнинен уже во втором периоде – катнул шайбу Покке и защитник «Авангарда» закинул ее между щитков Федотова.

А третий период станет для сборной России неприятным флешбеком – первая атака финнов, Анттила бросает с разворота, и Бьорнинен едва заметным касанием переправил шайбу в ворота.

Алексей Жамнов такого явно не ожидал.

В этом есть определенный символизм – Анттила хоронил сборную России на ЧМ-2019, а теперь у него появился преемник – вместе они сотворили историю, и добыли для Финляндии первое олимпийское золото.

Фото: REUTERS/Annegret Hilse, Brian Snyder; кадры трансляции Eurosport