Американка отравилась за 30 часов до гонки, но пробежала 30 км и взяла серебро. Еле встала после финиша

Спортивный подвиг.

Женская лыжная гонка на 30 км – одно из из главных событий последнего дня Олимпиады: Тереза Йохауг взяла третье личное золото в Пекине и объявила, что эти игры – последние в ее карьере. Наталья Непряева сошла после первого круга – тренер сказал, что у нашей лыжницы что-то сразу пошло не так.

Но самый эмоциональный момент – финиш американки Джесси Диггинс. Лыжница с большим отрывом стала второй, но сразу после преодоления черты упала плашмя – без движений и с тяжелым дыханием.

В какой-то момент даже стало страшно, Диггинс не могла прийти в себя. К ней быстро подбежали и укутали во флаг США.

Диггинс узнала об отравлении за 30 часов до гонки. Но не сдалась

Дело не только в тяжелой гонке. Диггинс серьезно отравилась перед последним большим стартом. Она рассказала, что за сутки да старта ей было очень плохо: «Это была одна из самых тяжелых гонок за всю мою жизнь. Мне казалось, что я умру на финишной черте. Я отравилась за 30 часов до начала. Только лежала в кровати, не могла встать, через силу ела, запивая спортивные напитки. Организму не хватало дополнительного отдыха».

Во время гонки лучше не стало: «Ощущение, будто я отдала всю жизненную энергию. Последние два круга у меня сводило ноги, поэтому я пила как можно больше (пункты питания есть на нескольких точках трассы – Sports.ru). У нас тут отличная поддержка, поэтому я терпела и думала только о том, что не могу сдаться. Должна была отдать все этому снегу сегодня – и финишировать на хорошей позиции. Даже если без медали – мне хотелось быть как можно выше.

В этот раз было очень сложно. Не знаю, как добралась до финиша, но это было потрясающе».

С медалью у Джесси все сложилось удачно – Диггинс отстала от Йохауг на 1 минуту 43 секунды, но сама привезла почти минуту третьему месту.

Бешеное упорство – козырь Диггинс. На финише она иногда теряет нормальное зрение

Посыл, что нельзя сдаваться – банальный, но главный способ мотивации для американской лыжницы. Вот что она рассказывала про себя Sports Illustrated перед Олимпиадой:

«Ты просто берешь – и прикладываешь максимум усилий. И тогда ты никогда не будешь спрашивать себя: «Что было бы, если бы я попыталась? Могла ли я сделать больше?». Мне нравится быть той, кто побеждает. Но в моих силах лишь быть той, кто больше всех выложилась. А результат увидим на финише».

Еще Диггинс упоминала любопытную деталь – в заключительных частях гонок она так выкладывается, что порой перед глазами все идет желто-розовыми пятнами, а сама она буквально ощущает, что может в любой момент вырубиться. Именно это чуть не произошло в конце пекинской гонки на 30 км.

Теперь у Джесси есть полный комплект олимпийских наград: в Пхенчхане она взяла золото в командном спринте, эффектно выиграв финишный спурт, а в Пекине добавила серебро и бронзу. С этой Олимпиады спортсменка уезжает в статусе самой титулованной американской лыжницы в истории.

Потому что постаралась больше всех.

Фото: REUTERS/Hannah Mckay, Dylan Martinez, Lindsey Wasson