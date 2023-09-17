25 комментариев

Фигурка кипит от запрета Гуменнику катать программу под Rammstein. Догадаетесь, кто молчит?
На контрольных прокатах гремит история с запретом для Петра Гуменника катать короткую программу под «Sonne» группы Rammstein.
Минимальный контекст: фигурист готовил программу 4 месяца, но ему запретили ее показывать. Пришлось спешно менять ее на прошлогоднюю.
«За день до отъезда на прокаты ко мне подошла Тамара Николаевна (Москвина) и показала электронное письмо, смысл которого был в том, что «Рамштайн» – это непатриотично, плохо и тому подобное, с просьбой навести порядок в тех видах спорта, которые используют музыкальное сопровождение. Переслать это письмо мне она отказалась.
Письмо было от Картушина Евгения в Минспорт Матыцину. В рассылке стояли адреса федерации всех зимних видов спорта.
Тамара Николаевна сказала, что это дело государственной важности, и мы не можем ставить свои интересы выше государственной важности. Мало ли что мы хотим», – поделилась подробностями тренер Гуменника – Вероника Дайнеко.
Нашему фигуристу не дали выступить под Rammstein – запрет за несколько дней до прокатов. Почему?
А что говорят об этом в нашей фигурке?
Кто поддержал Гуменника?
Хореограф Бетина Попова: «Я согласна с позицией, что нужно разделять музыку и биографию артиста. Если каждого исполнителя просматривать, что, где он играет… Мне кажется, если открыть те же какие-нибудь ритмы 80-х, короткие танцоров и каждый трек там… Там три трека в программе почти у каждого. Если все это разбирать, можно сойти с ума. Мне кажется, музыка должна оставаться музыкой».
Анастасия Мишина: «Фигурное катание – это искусство. Спортсмен выбирает ту музыку, которая ему ближе, чтобы показать эмоции. Но, к сожалению, такие ситуации тоже бывают».
Комментатор Дмитрий Губерниев: «Мне кажется, что мы так дойдем очень далеко. Я застал времена, когда запрещали группу Kiss, это явные перегибы. У нас сложные отношения между странами, но при чем тут искусство?
Запрещать англоязычные или немецкие группы – несусветный бред. Многие исполнители неоднозначно относятся к нашей стране, но почему это должно переноситься на творчество?
Элтон Джон живет с мужчиной, и что, мы теперь не будем слушать его песни?»
Матвей Ветлугин: «Ситуация – бред на самом деле. Вы знаете, Петя в раздевалке нам сказал, что его программа нравилась и федерации, и судьям, и Первому каналу. И заменять ее только по доносу какого-то депутата – это слишком.
Он долго работал над ней, это титанические усилия. Мы жалуемся на отмену русской культуры в каких-то странах. У искусства нет национальности. И поэтому я не уверен, что произойдет завтра.
И если чувства какого-то депутата [будут] ущемляться под «Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце»… то подо что нам кататься? Я считаю, что должен был что-то по этому поводу произнести. Я хочу, если со мной произойдет такая ситуация, чтобы мне тоже помогли».
Елизавета Туктамышева: «Конечно, это обидно, когда спортсмен 4 месяца готовил программы. Это такой удар по эмоциональному состоянию. Тем более Петя кайфовал, он обожает Rammstein всем сердцем. Обидно.
Но я не удивлена, что такой прецедент случился. Но, думаю, он сделает выводы. Есть альтернатива року, старая классика».
Максим Траньков обратился лично к Гуменнику в эфире «Первого»: «Знаешь, что я хочу тебе пожелать? Чтобы все-таки зрители увидели ту короткую программу, которую ты приготовил на этот сезон.
Чтобы когда-нибудь вся эта ерунда закончилась и мы уже могли просто кататься и заниматься нашим любимым делом».
А кто поддержал запрет?
Пока что только хореограф Илья Авербух: «Как мне кажется, внутри каждого исполнителя, тренера и хореографа должен быть свой внутренний цензор. Лично мне бы такое не пришло даже в голову.
Никакой тайны в выборе композиции для программы Гуменника, конечно, не было. Но когда я услышал об утвержденной песне, сразу подумал, что это неактуально на данный момент».
А кто-то – Александр Жулин
Тренер Александр Жулин выдал, пожалуй, самый странный комментарий: «Я с этими ЛГБТ-сообществами и прочим вообще ничему не удивляюсь. Не знаю, правильно ли по итогу сделали, что отказались от музыки, я уже ничего в этой жизни не понимаю».
Не понятно – поддержал кого-то или нет.
А что ФФКР?
Ничего.
Точнее гендиректор ФФКР Александр Коган и президент Федерации Антон Сихарулидзе все-таки отреагировали уже после того, как прокаты закончились, но смысла в этом мало.
Александр Коган: «Без комментариев. Не занимайтесь ерундой!»
Антон Сихарулидзе: «Прекращайте! Важное событие? Никакого события!»
И оба после этих слов ушли от журналистов.
Сам же Гуменник все еще не потерял надежду: «Мне передали, что многие спортсмены поддержали меня. Надеюсь, что это как‑нибудь повернется, что мне будет разрешено катать.
Я пока не знаю, кто мне запретил. Нет конкретной информации, что нельзя использовать музыку, которую сочинил Rammstein или другой исполнитель».
В тексте использованы цитаты Sport24, Матч ТВ, Первый канал, RT, Р-Спорт
Фото: Daniel Knighton/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф
Стаду доказательства не нужны,достаточно чьих то слов))).
ДАЙТЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА что ЗАПРЕТ БЫЛ))),.Федра НИЧЕГО не запрещала, Москвина ничего запретить без ФЕдры не могла)), Дайнеко САМА написала ФЕдра ей ничего НЕ ЗАПРЕЩАЛА)))-перечитайте Дайнеко, ОНА ЛИЧНО САМА принимала решения НЕ КАТАТЬ-В КАНДАЛЫ ЕЕ НЕ ЗАКОВЫВАЛИ И НЕ ПЫТАЛИ и сообщила почему то о нем уже по факту не проката проги петра))).
А вот то,что она переложила ответственность за свое решение на Москвину,которая их и приютила у себя-это черная неблагодарность.... Еще и истерику закатила на всю ивановскую,а доказательств -НОЛЬ,зато все отметились....
СВОЕ малодушие и ответственность за принятие решения НЕ КАТАТЬ этого рамштайна Дайнека постфактум переложила на Москвину.И пропиарились ВСЕ, кто не включил голову иои не в курсе.
Я юрист-дайте доказательства запрета хоть в каком то виде-ИХ НЕТ....только и всего.