25 комментариев

На контрольных прокатах гремит история с запретом для Петра Гуменника катать короткую программу под «Sonne» группы Rammstein.

Минимальный контекст: фигурист готовил программу 4 месяца, но ему запретили ее показывать. Пришлось спешно менять ее на прошлогоднюю.

«За день до отъезда на прокаты ко мне подошла Тамара Николаевна (Москвина) и показала электронное письмо, смысл которого был в том, что «Рамштайн» – это непатриотично, плохо и тому подобное, с просьбой навести порядок в тех видах спорта, которые используют музыкальное сопровождение. Переслать это письмо мне она отказалась.

Письмо было от Картушина Евгения в Минспорт Матыцину. В рассылке стояли адреса федерации всех зимних видов спорта.

Тамара Николаевна сказала, что это дело государственной важности, и мы не можем ставить свои интересы выше государственной важности. Мало ли что мы хотим», – поделилась подробностями тренер Гуменника – Вероника Дайнеко.

А что говорят об этом в нашей фигурке?

Кто поддержал Гуменника?

Хореограф Бетина Попова: «Я согласна с позицией, что нужно разделять музыку и биографию артиста. Если каждого исполнителя просматривать, что, где он играет… Мне кажется, если открыть те же какие-нибудь ритмы 80-х, короткие танцоров и каждый трек там… Там три трека в программе почти у каждого. Если все это разбирать, можно сойти с ума. Мне кажется, музыка должна оставаться музыкой».

Анастасия Мишина: «Фигурное катание – это искусство. Спортсмен выбирает ту музыку, которая ему ближе, чтобы показать эмоции. Но, к сожалению, такие ситуации тоже бывают».

Комментатор Дмитрий Губерниев: «Мне кажется, что мы так дойдем очень далеко. Я застал времена, когда запрещали группу Kiss, это явные перегибы. У нас сложные отношения между странами, но при чем тут искусство?

Запрещать англоязычные или немецкие группы – несусветный бред. Многие исполнители неоднозначно относятся к нашей стране, но почему это должно переноситься на творчество?

Элтон Джон живет с мужчиной, и что, мы теперь не будем слушать его песни?»

Матвей Ветлугин: «Ситуация – бред на самом деле. Вы знаете, Петя в раздевалке нам сказал, что его программа нравилась и федерации, и судьям, и Первому каналу. И заменять ее только по доносу какого-то депутата – это слишком.

Он долго работал над ней, это титанические усилия. Мы жалуемся на отмену русской культуры в каких-то странах. У искусства нет национальности. И поэтому я не уверен, что произойдет завтра.

И если чувства какого-то депутата [будут] ущемляться под «Пусть всегда будет небо, пусть всегда будет солнце»… то подо что нам кататься? Я считаю, что должен был что-то по этому поводу произнести. Я хочу, если со мной произойдет такая ситуация, чтобы мне тоже помогли».

Елизавета Туктамышева: «Конечно, это обидно, когда спортсмен 4 месяца готовил программы. Это такой удар по эмоциональному состоянию. Тем более Петя кайфовал, он обожает Rammstein всем сердцем. Обидно.

Но я не удивлена, что такой прецедент случился. Но, думаю, он сделает выводы. Есть альтернатива року, старая классика».

Максим Траньков обратился лично к Гуменнику в эфире «Первого»: «Знаешь, что я хочу тебе пожелать? Чтобы все-таки зрители увидели ту короткую программу, которую ты приготовил на этот сезон.

Чтобы когда-нибудь вся эта ерунда закончилась и мы уже могли просто кататься и заниматься нашим любимым делом».

А кто поддержал запрет?

Пока что только хореограф Илья Авербух: «Как мне кажется, внутри каждого исполнителя, тренера и хореографа должен быть свой внутренний цензор. Лично мне бы такое не пришло даже в голову.

Никакой тайны в выборе композиции для программы Гуменника, конечно, не было. Но когда я услышал об утвержденной песне, сразу подумал, что это неактуально на данный момент».

А кто-то – Александр Жулин

Тренер Александр Жулин выдал, пожалуй, самый странный комментарий: «Я с этими ЛГБТ-сообществами и прочим вообще ничему не удивляюсь. Не знаю, правильно ли по итогу сделали, что отказались от музыки, я уже ничего в этой жизни не понимаю».

Не понятно – поддержал кого-то или нет.

А что ФФКР?

Ничего.

Точнее гендиректор ФФКР Александр Коган и президент Федерации Антон Сихарулидзе все-таки отреагировали уже после того, как прокаты закончились, но смысла в этом мало.

Александр Коган: «Без комментариев. Не занимайтесь ерундой!»

Антон Сихарулидзе: «Прекращайте! Важное событие? Никакого события!»

И оба после этих слов ушли от журналистов.

Сам же Гуменник все еще не потерял надежду: «Мне передали, что многие спортсмены поддержали меня. Надеюсь, что это как‑нибудь повернется, что мне будет разрешено катать.

Я пока не знаю, кто мне запретил. Нет конкретной информации, что нельзя использовать музыку, которую сочинил Rammstein или другой исполнитель».

В тексте использованы цитаты Sport24, Матч ТВ, Первый канал, RT, Р-Спорт

Фото: Daniel Knighton/Global Look Press; РИА Новости/Александр Вильф