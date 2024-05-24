Гильотина Порье – уже мем. Пытался задушить даже Хабиба

Получится против Махачева?

В ночь на 2 июня Дастин Порье подерется против Ислама Махачева на UFC 302 в Ньюарке. Перед их поединком все вспоминают бой Порье против другого дагестанского чемпиона – Хабиба Нурмагомедова. Тогда Дастин поймал Хабиба на гильотину, но не довел прием до конца.

С тех пор в легком весе появился новый чемпион из Дагестана, а Порье настолько часто заходит на гильотину, что это уже превратилось в мем.

Действительно ли Порье так часто пытается задушить соперников гильотиной?

С момента перехода в легкий вес у Порье 19 поединков и 16 попыток сабмишенов. Из них – 10 гильотин:

• Первая – против Эдди Альвареса в мае-2017. Во втором раунде Альварес попытался пройти в две ноги около сетки, на что Порье ответил гильотиной в стойке. Доделать не успел: Альварес вовремя выдернул голову из-под руки.

• Вторая – снова против Эдди Альвареса, но уже в реванше в июле-2018. Альварес снова попытался пройти в две ноги около сетки, Порье закрыл гильотину через руку и набросил замок ногами, но не удержал. Из-за этого довести прием до конца не получилось: Альварес сбросил с себя руку за счет движения корпусом.

• Третью попытку помнят все фанаты ММА в России: третий раунд поединка против Хабиба Нурмагомедова в сентябре-2019. Порье снова попытался ответить гильотиной через руку на попытку прохода в две ноги. И снова неудачно.

Удушающий казался опасным, но на самом деле таковым не был: Порье даже не закрыл замок ногами, а Хабиб воспользовался плохо подготовленным приемом и специально отдал шею ради улучшения позиции. План сработал: гильотина не удалась, а Нурмагомедов забрал спину соперника.

• Еще два раза Порье пробовал провести гильотину в поединке против Дэна Хукера, но из-за того что эти две попытки случились в третьем и четвертом раундах, голова Хукера уже стала скользкой. Это помешало удержать шею соперника в замке.

• Совсем недавний пример из поединка против Бенуа Сен-Дени. ПЯТЬ попыток гильотины за 7,5 минут поединка. Каждая из них провалилась по разным причинам. «Я никогда не перестану пытаться сделать гильотину. Сен-Дени ни разу не перевел меня – каждый раз я падал сам», – сказал Порье после поединка.

10 попыток сабмишенов гильотиной за 19 поединков – действительно много, но если убрать экстраординарный поединок против Сен-Дени, то получится лишь пять за 18 боев – уже не так впечатляюще, но все еще больше обычного. Почему Порье до сих пор не реализовал ни одной попытки?

Гильотина – простой прием, но в нем есть нюансы. Порье часто допускает ошибки именно в них

Гильотина – второй самый популярный удушающий в ММА после удушающего сзади (Rear-naked choke). По информации пользователя Reddit sjstell, более 20% от всех успешных удушающих в UFC – гильотина или гильотина через руку.

Причина проста: гильотина, наверное, самый простой удушающий из всех существующих (проще только удушающий бульдога, но он неэффективен на высоком уровне). Отличный контрприем для прохода в ноги, очень жесткий и брутальный при грамотном выполнении в стойке и достаточно эффективный в партере.

Есть два вида гильотины: вариант с давлением через руку соперника (arm-in) и давлением без руки соперника (arm-out). Сложно назвать, какая разновидность эффективнее, но более интуитивное движение производится при исполнении гильотины без руки соперника: в таком случае бойцу необходимо просто сжимать шею соперника с двух сторон.

При выполнении гильотины через руку производится более сложное движение: необходимо давить на затылок соперника, одновременно нажимая снизу-вверх на шею соперника. Таким образом шея соперника идет на излом.

Какие ошибки допускает Порье? Первая – он не всегда успевает закрыть замок ногами на спине соперника. Вот один из примеров:

Порье держит шею Сен-Дени в плотном захвате, но не успевает закрыть замок на его на спине. Корпус соперника не контролируется.

Благодаря этому Сен-Дени делает кувырок вперед, тем самым контрит попытку гильотины.

Вторая распространенная ошибка – давление на шею не той частью руки. Когда боец делает гильотину через руку, то очень важно давить на шею соперника самой тонкой и жесткой частью руки – внутренним ребром ладони. У Порье так получается не всегда:

Обратите внимание на положение руки Порье: перчатка находится в воздухе, а давление он оказывает предплечьем. Из-за этого Хабиб легко терпит удушающий прием 30 секунд.

Третья ошибка – недостаточный контроль головы соперника. При выполнении гильотины через руку атакующий боец должен локтем прижимать голову соперника к телу. Порье же часто забывает об этом, из-за чего его соперники часто выбираются из захвата:

Порье держит Хукера в плотной гильотине: есть контроль ногами и правильное положение руки на шее. Но правый локоть направлен в сторону и не создает достаточного контроля головы.

Уже через три секунды Хукер вырвался из захвата.

Задушит ли Порье Махачева гильотиной?

Засабмитить Махачева – невероятно трудная задача. Особенно против такого Махачева. По официальной статистике UFC, в последних пяти поединках его соперники не сделали ни одной попытки удушающего или болевого. Даже у Чарльза Оливейра, лучшего джитсера в легком весе, не было ни одного шанса.

Но в ранние годы Махачев не выглядел таким мощным джаггернаутом. Сразу после того самого нокаута во втором поединке в UFC против Адриано Мартинеса Махачев дрался против Криса Уэйда, а в следующем бою – с Ником Лентцом. Уэйд и Лентц – единственные, кто делал попытку задушить Махачева гильотиной.

До этого Уэйд и Лентц имели в рекорде по две победы гильотиной. Но против Махачева завершить прием не получилось – в обоих случаях его соперники не обеспечили контроль ногами, благодаря чему он вырывался из удушающего.

Поймает ли Порье Махачева? Он может сделать попытку гильотину в ответ на проход, но это будет ошибкой. Пробовать провести такой простой и очевидный прием против такого опытного грэпплера, как Махачев – тактическая ошибка. Если Порье все же попытается, то чемпион, скорее всего, легко выберется и быстро воспользуется сложившимся позиционным преимуществом.

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Не смотрите на Порье – у Махачева просто нет соперников

Фото: Gettyimages.ru /Jamie Squire, Carmen Mandato, Stacy Revere