«В первый день Рамадана играл в PUBG. После этого без компьютера». Ислам Махачев, которого вы не знали

Интервью с лучшим бойцом UFC.

В ночь на 2 июня Ислам Махачев проведет титульный бой против Дастина Порье . Для него это третья защита пояса в легком весе – в случае победы первый номер P4P сравняется по этому показателю с Хабибом Нурмагомедовым.

Перед поединком мы поговорили с Махачевым, чтобы узнать, как и чем живет главный российский боец.

«Если бы дочь захотела пойти в MMA, я бы не разрешил – 100%»

– Хавьер Мендес говорил, что на тренировках вы смягчаете удары и бережете спарринг-партнеров. Что может вывести вас из себя?

– Бывает, приходишь в зал АКА [American Kickboxing Academy], а там новый иностранец. Встаем с ним на пятиминутку в пару, а он начинает что-то доказывать, наносит сильные удары. Таких надо успокоить, угомонить пару раз.

У себя в зале я такого не допускаю. Некоторые бойцы зарубаются и заканчивают карьеру на спаррингах. Я работаю аккуратно, технично. Все же умеют бить ногами и руками? Решает бойцовское IQ – кто умнее, тот и побеждает.

– Вы спокойный человек. Можете себя представить на месте Хабиба, который прыгнул на команду Конора после боя?

– Не буду говорить, что я идеальный, всегда себя контролирую. Каждый может сорваться. Если задевают честь и достоинство, невозможно вести себя спокойно и молчать.

– Порье сказал, что приведет на ваш бой семилетнюю дочь – это не напрягает? Хабиб жалел Джастина Гейджи, чья семья пришла на арену.

– Я не поддерживаю идею приводить детей на бои. Знаю, что у него маленькая дочь… Но там очень шумно, это нехорошо для детей. Все проходит поздно ночью, детям нужно спать.

Не думаю, что ребенок должен это видеть. Подрастет – по-любому посмотрит в записи. Ее отец в таком положении, кровь... Особенно для девочки. Не поддерживаю.

– Как бы отнеслись, если бы ваша дочь захотела заниматься ММА?

– Я бы не разрешил – 100%. Может, спорт для развития, координации. Но ММА... Не знаю, в Дагестане вообще девочки занимаются? У нас в зале их нет.

– Что для вас изменилось после рождения детей?

– Больше ответственности, задумываюсь в некоторых моментах. В моем случае про экстрим. Я люблю поднять адреналин, но иногда думаю: «Зачем рисковать, когда дома тебя ждет семья?»

«Когда семьи не было, думал прыгнуть со скалы»

– Если бы в первом классе вас спросили, кем мечтаете стать – что бы ответили?

– Кто-то говорит, что хотел бы стать космонавтом – у меня такого не было. Мечтал о машине. Когда ездил в селение – о лошади.

Хотя был случай… Мне делал операцию хороший врач. Я увидел, как он помогает людям, у меня что-то екнуло. Полезный для общества человек – хочу быть таким же и помогать людям.

Он где только не учился – за границей, у нас в России. Его уважали за знания, это мне очень понравилось. До сих пор знаю этого врача, вижу, как к нему относятся в больнице.

– Вы любите экстрим. Что самое страшное?

– Прыжок с парашютом. Нет желания повторять – опасно и не особо доставило удовольствие. Не сказать, что страшно… Первый шаг волнительный, когда уже полетел – все, думаешь, как бы аккуратно приземлиться.

Когда семьи не было, думал прыгнуть со скалы. Но потом узнал, что это очень опасный спорт [роупджампинг], продолжительность жизни профессионалов – не больше 10 лет. Подумал, что не стоит.

– В какой момент были ближе всего к смерти из-за экстрима?

– Я такого не допускаю. Всевышний дал нам жизнь, человек не может рисковать ей ради эмоций. Я катаюсь на мотоциклах, много чем занимаюсь… Но чтобы на грани – такого нет.

Например, у меня есть городской мотоцикл – я на нем практически не езжу. В городе все не только от тебя зависит. Водители автомобилей думают, что мотоцикл – велосипед, который может резко остановиться. Подрезают, не уважают тебя на дороге.

В Дагестане пока не привыкли к мотоциклистам, поэтому я забросил. Мой Harley-Davidson просто стоит в гараже.

– Откуда такая любовь к мотоциклам? Вы говорили, что Абдулманапу Нурмагомедову не нравилось ваше увлечение.

– Любовь к мотоциклам появилась на карантине в первую волну коронавируса. Тренер попал в больницу, и я начал кататься. Город был закрыт, везде соблюдение дистанции, люди не собирались.

Мы с другом начали вдвоем выезжать в лес, горы. Меня затянуло, понравилось, часто катался один. Но если бы наш покойный тренер вышел из больницы, то я бы продал мотоцикл. Он бы не разрешил – 100%.

«Первый день Рамадана провел за компьютером. Сразу позвонил другу: «Забирай»

– Вы говорили, что выучили английский по фильмам. Что любите смотреть?

– Честно, мало фильмов смотрел, тяжело на английском. В моментах надо было останавливать – не успевал что-то прочитать, это напрягало. Я забросил: посмотрел несколько фильмов и взял репетитора.

– Если сейчас зайти в ютуб, что будет в ваших рекомендациях?

– Наверное, больше про еду. Часто смотрю такое на весогонке.

– Вы умеете готовить? Когда последний раз готовили?

– На весогонке хочется, чтобы люди вокруг не были голодными. Недавно я жарил стейки. Ну что там жарить – на гриле сделал. Еще пасту сварил. Просто купил макароны, там соус – очень вкусный, в отдельном пакете.

Я поставил макароны, подержал несколько минут в кипящей воде, ничего сложного. Закинул на сковородку лук, грибы, чеснок. И полил вот этим соусом. Получилось очень вкусно.

– Сколько часов в день тратите на соцсети?

– Очень сильно себя в этом контролирую. Бывает, человек 2-3 часа сидит в соцсетях – ты же можешь это время с такой пользой провести! Саморазвитие, прочитать что-то, изучить язык.

Я вижу ребят, они постоянно в телефоне, как будто он привязан. И задумываюсь: «Как можно так время терять?» У меня дома нет компьютера, ноутбук только, там иногда проходят уроки.

– А как же видеоигры?

– Во время карантина начал играть в PUBG [онлайн-игра в жанре королевской битвы]. Популярная игра, на тот момент вообще был бум.

Знаете, когда понял, что это не мое? Карантин, я играл месяц, потом начался месяц Рамадан. Мусульманин должен проводить его с максимальной пользой, больше поклоняться, делать добрых дел.

Первый день Рамадана я провел за компьютером. Сразу другу позвонил: «Забирай». После этого у меня нет компьютера.

Пять ошибок Порье против Хабиба, которые фатальны с Махачевым

Не смотрите на Порье – у Махачева просто нет соперников

Фото: Instagram/Islam_Makhachev