Как же я счастлив, что Хабиб вернулся

Это требовалось нам всем.

Хабиб Нурмагомедов появится в углу Ислама Махачева впервые за два года – он не секундировал лучшего друга после того самого боя с Чарльзом Оливейрой, а в конце 2022 года вообще объявил о полноценном уходе из ММА. Хабиб продолжил наблюдать за братьями и друзьями, но больше не появлялся в их углу.

Молчаливое, но ожидаемое возвращение состоялось перед UFC 302: в последние дни ютуб-канал Хабиба активизировался, а Махачев анонсировал приезд Нурмагомедова в тренировочный лагерь, который заканчивался в зале Фрэнки Эдгара, а не в калифорнийской AKA, как это бывало обычно.

Возвращение Хабиба в угол Махачева на бой с Дастином Порье – важное. У этого решения, кажется, вообще нет негативных моментов.

Хабиб невероятно раскрылся в роли тренера: показал эмоции и создал легендарные «Правую ногу поставить надо» и «Души, пожалуйста, души»

Ключевое отличие Хабиба-бойца от Хабиба-тренера – расслабленность. Пиковый Хабиб-чемпион часто становился участником не самых приятных событий: разборки с друзьями Конора, уроки физкультуры для бездомных, ссоры с рэперами и возмущение из-за театральных постановок в Дагестане.

Нельзя сказать, что Хабиб-тренер изменился и изменил взгляды, но снизил градус. Возможно, роль сыграл уход отца Абдулманапа, ведь Хабиб фактически стал старшим в огромной бойцовской команде. Вместо странных интервью и выступлений в соцсетях мы увидели другого Хабиба – страстного, переживающего и очень тонкого.

Его работа в бою Махачева и Хукера – ну что это, если не роскошь? Тут и эмоции, и нестандартные подсказки. Такой контент, учитывая не самый открытый и располагающий медийный образ Хабиба, – находка.

Кажется, полностью себя Хабиб-секундант оставил в углу клетки Абу-Даби в октябре-2022, когда, поняв, что Махачев поймал Оливейру на прием, буквально умоляюще завопил. Даже в октябре-2018, когда перед Нурмагомедовым лежал беспомощный Конор, он был менее эмоционален.

Возможно, поэтому Хабибу понадобилась двухлетняя пауза. Когда лучший друг и любимый ученик отца возвращает пояс в родную республику, сложно найти еще эмоции.

Первый бой Махачева без Хабиба едва не закончился катастрофой: тяжелая весогонка и близкое решение с Волкановски

Хабиб скрылся на стыке 2022 и 2023 годов: основательно попрощался с одноклубниками и объявил об уходе из ММА. А уже в феврале Махачев вышел на первое большое испытание без Хабиба – бой против Алекса Волкановски в Австралии.

В Волкановски болельщики не видели настоящего соперника, а от Махачева ожидали легкого финиша, но все оказалось куда сложнее. Тяжелая весогонка, форсированное восстановление и тяжелейший бой в карьере (двое судей насчитали 48-47 в пользу Ислама).

«Утром я был 78 кг, наверное, значит в бою был 77-78, а обычно бываю около 81 кг. Расскажу, как я восстанавливался, потому что так было впервые. И я даже Хабибу звонил после взвешивания и говорил: «Как ты думаешь, как правильно сделать?» И он сам не хотел подсказывать, потому что с таким наша команда не сталкивалась», – признался после боя Махачев.

Но главное – Махачев впервые после единственного поражения в карьере выглядел уязвимым бойцом, в отличие от Хабиба, основная часть наследия которого строится на доминировании над всеми соперниками.

Возвращение – восторг. Хабиб в углу – чит-код, который поможет Махачеву в погоне за вторым поясом

Кажется, так будет лучше всем. Махачев получит сильнейшего партнера по тренировкам и наиболее авторитетного тренера, который продолжает дело отца. Хабиб снова погрузится в бойцовскую игру, по которой, если верить Махачеву, тот соскучился.

Лучшее, что случалось с Хабибом после окончания карьеры, – работа в углу Ислама Махачева. С промоутерством пока не получилось, а вот тренерская работа вновь сделала Хабиба актуальной мировой звездой: Уайт даже разрешил ему надеть на Махачева пояс после боя с Оливейрой.

И это точно плюс для зрителей ММА. Мы получим более спокойного и уверенного Махачева и активного и вовлеченного Хабиба, который поможет чемпиону.

Король легкого веса и рейтинга P4P не первый месяц говорит о желании перейти в полусредний вес. Да, две из трех побед в титульных боях Махачева случились над полулегковесом, но это не его вина, если остальные легковесы повыкидывали друг друга из титульной гонки.

Бой с Порье – уважение к ветерану, а у Махачева в категории остался лишь один соперник. И когда (если) он его пройдет, то кто, если не Хабиб, должен помочь отправиться за вторым поясом?

Кто победил бы в бою между Хабибом и Махачевым?

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Фото: Gettyimages.ru /Francois Nel, Paul Kane, Chris Unger/Zuffa LLC; Instagram/khabib_nurmagomedov