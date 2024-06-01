Каким будет UFC 302: легкая защита Махачева или сенсация от Порье?

Готовимся к турниру в Ньюарке.

В ночь на 2 июня в Ньюарке пройдет первый летний турнир UFC. Главное событие карда – поединок Ислама Махачева и Дастина Порье за титул в легком весе.

За кем на UFC 302 стоит следить?

Сезар Алмейда – Роман Копылов

В последние годы UFC все чаще приглашает в промоушен опытных кикбоксеров из Glory. Самый удачный трансфер – Алекс Перейра, который благодаря благосклонному матчмейкингу за семь поединков завоевал пояса двух весах. Сезар Алмейда побеждал Перейру в кикбоксинге и теперь попытается повторить его успех в смешанных единоборствах. UFC в этом помогают: уже во втором поединке в промоушене Алмейде дали Романа Копылова – ударника, находящегося на границе топ-15.

После неудачного выхода на коротком уведомлении против изнуряющего борца Энтони Эрнандеса Копылов столкнется с кикбоксером. И это хорошо не только для его фанатов, но и для нейтральных болельщиков: когда Копылов дерется против чистого ударника, то поединок сразу превращается в эффектную и техничную перестрелку.

Алмейда не сильно выделяется антропометрией, но у него солидная сила удара. Копылов более подвижный, активный и находится в лучших физических кондициях. Его главное преимущество – более высокий уровень борьбы. Алмейда в прошлом поединке против новичка Дилана Будки показал совсем невпечатляющий уровень защиты от тейкдаунов. Копылов способен воспользоваться этим недостатком соперника.

Прогноз : победа Копылова решением

Рэнди Браун – Элизеу Дос Сантос

Браун – ударник-ветеран, который дерется в UFC с 2016 года. Больше всего в нем выделяется антропометрия – рост 190 см в полусредней весовой категории. Его долго считали уникальным проспектом, но выйти на топ-уровень не удалось до сих пор: как только Браун получал по-настоящему сильного соперника, то сразу терялся под давлением. Но сейчас у него восемь побед в 10 поединках и отличный шанс попасть в топ-15.

Против него бразилец Элизеу Дос Сантос – еще один ветеран-ударник полусреднего веса. Их с Брауном карьеры похожи: много побед, первая из которых случилась в 2016 году, несколько больших серий и громких имен (Шон Стрикленд, Бенуа Сен-Дени, Абубакар Нурмагомедов и Омари Ахмедов). Как и Брауну, Дос Сантосу не хватает стабильности в топ-поединках: поражения от Ли Цзинляна и Муслима Салихова в 2020 году отбросили его от топ-15. Новый шанс – уже на UFC 302.

Два бойца, находящиеся на пороге рейтинга полусредневесов. У кого больше шансов попасть в топ-15? Браун выглядит предпочтительнее. Он моложе, значительно выше, а Дос Сантосу сильно не хватает хороших навыков борьбы и умения быстро сокращать дистанцию. Без этого преодолеть разницу в росте будет очень тяжело.

Прогноз : победа Брауна решением

Жаилтон Алмейда – Александр Романов

После двух последних выступлений поезд хайпа Жаилтона Алмейды сильно замедлился. 25-минутное залеживание Деррика Льюиса и девять безрезультатных тейкдаунов против Кертиса Блейдса отбросили Алмейду от титула. Теперь нужно доказать, что его борьба и джиу-джитсу эффективны против вольника Александра Романова.

Романов начинал карьеру в UFC почти так же, как и Алмейда. Четыре досрочных победы из пяти на старте, а затем две неудачи против очень крепких Марчина Тыбура и Александра Волкова. На поединок против Алмейды Романов выходит после уверенной победы решением против ветерана Благоя Иванова.

У букмекеров Алмейда считается третьим самым большим фаворитом карда после Доусона и Махачева. Похоже, это связано с большим преимуществом в атлетичности и навыках работы в партере. Но не стоит забывать, что Романов – базовый вольный борец, который в октагоне будет весить на 10+ кг больше. Если он сконтрит несколько первых проходов в две ноги от Алмейды, то поединок сразу же станет намного более конкурентным.

Прогноз : победа Алмейды решением

Кевин Холланд – Михал Олексейчук

Любимчик UFC и фанатов Кевин Холланд проводит четвертый поединок за год. После поражений от звездного ударника Майкла Пейджа и скиллового боксера Джека Делла Маддалены он снова в мейн-карде большого турнира. Холланд ни разу в карьере не проигрывал три раза подряд. Получится ли прервать неудачную серию в этот раз?

Михал Олексейчук – ударник из Польши, который начал карьеру в UFC в полутяжелом весе. После нескольких неудач в 93 кг он перешел в средний вес, но и тут его преследуют неудачи – в прошлом поединке его за минуту задушил Мичел Перейра. Но не думайте, что Олексейчук – мешок. Он умеет поддерживать высокий темп, зажимать соперника у сетки многоударными комбинациями и обладает по-настоящему сильными хуками.

Для этого поединка Кевин Холланд снова поднялся в средний вес, но его соперник – совсем небольшой средневес. Холланд будет иметь преимущество в росте, и если он им правильно воспользуется, то у Олексейчука не будет шансов попасть мощными хуками. Возможно, Холланд отправит соперника в нокаут контрударом на сближение.

Прогноз : победа Холланда нокаутом

Шон Стрикленд – Пауло Коста

После поражения в первой защите титула Шон Стрикленд возвращается в пятираундовом ко-мейн ивенте против Пауло Косты. Стрикленд уступил пояс в очень близком поединке: перебил Дрикуса дю Плесси по общему количеству попаданий, но нанес меньше видимого урона и пропустил шесть тейкдаунов. Теперь, чтобы снова получить шанс забрать пояс, ему нужно побеждать Косту (и, возможно, победителя поединка Уиттакер – Чимаев).

Один из самых зрелищных бойцов среднего веса полноценно вернулся к активным выступлениям. Впервые с 2017 года Пауло Коста проводит больше, чем один поединок за год. В феврале он проиграл Роберту Уиттакеру решением, но показал достаточно неплохой бой. Теперь против него первый номер рейтинга средневесов, победа над которым может поднять его в топ-3.

Этот ко-мейн ивент – пятираундовый, что преимущество для Стрикленда. Его кардио значительно лучше, он умеет правильно распределять силы на всю дистанцию поединка и имеет значительно больше опыта в 25-минутных боях. Но Стрикленду нужно пережить первые два-три раунда, остерегаясь ударов ногами от Косты: в прошлом поединке он едва не нокаутировал Уиттакера ударом с разворота.

Прогноз : победа Стрикленда решением

Ислам Махачев – Дастин Порье

Перед поединком против Порье Ислам Махачев угрожает сразу двум рекордам легкого веса. Первый – число защит титула в легком весе. Сейчас Махачева опережают Би Джей Пенн, Бенсон Хендерсон и Хабиб Нурмагомедов. Победив Порье, Ислам сравняется с ними. Второй – победы подряд в легком весе. Махачев идет наравне с Тони Фергюсоном и Хабибом, у которых по 12 побед подряд в легком весе. В случае победы он выйдет вперед и максимально приблизится к Нурмагомедову в споре за звание величайшего легковеса в истории UFC.

У Дастина Порье – отдельный квест. 22 победы в 30 поединках, 14 бонусов за выступление/бой вечера и третья, финальная, попытка завоевать титул в легком весе. Сейчас форма Порье – далеко не лучшая в его карьере. У него получился тяжелый прошлый поединок против Бенуа Сен-Дени, всего год назад он улетел в нокаут против Джастина Гейджи, и, самое главное, под вопросом его мотивация: последние три года он постоянно говорит о завершении карьеры.

Но фанаты надеются, что Порье в последний раз соберется. На UFC 302 у него самый сложный соперник за все время: Ислам Махачев выглядит практически неуязвимым. Он намного сильнее в борьбе, лучше в партере и не сильно уступает в стойке. Надежда Порье – бокс, но будет ли Махачев с ним боксировать? Вряд ли. К сожалению для фанатов Дастина и любителей апсетов, шансов на победу андердога почти нет. Кажется, Махачев способен финишировать Порье в первых трех раундах.

Прогноз : победа Махачева сабмишеном

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Фото: Gettyimages.ru /Vaughn Ridley, Mike Roach/Zuffa LLC, Sean M. Haffey, Carmen Mandato, Alex Goodlett, Mike Stobe