Махачев – «Манчестер Сити», Конор – «ПСЖ». На какие футбольные клубы похожи бойцы UFC

Кто бы был «Спартаком»?

1 июня – один из главных дней 2024 года в спорте. В Лондоне на «Уэмбли» состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Реал» и дортмундская «Боруссия», а в Нюарке пройдет турнир UFC 302 , где подерутся лучший боец лиги Ислам Махачев и Дастин Порье .

В одну ночь болельщики увидят выступления сильнейших в двух разных видах спорта. Мы подумали совместить две стихии. Кто почти всегда побеждает, несмотря на хейт, а кто растерял былое величие? Кого любят все, но он так и не добрался до вершины? Не спешите отвечать.

Конор Макгрегор – «ПСЖ»

Кажется, это идеальный мэтч. Блеск, шелест купюр, гипервнимание. У обоих есть все, чтобы быть на самой вершине, оба туда даже добирались, но не удержались из-за постоянных приступов безумия. Очередное доказательство, что деньги не гарантируют победу, а могут расслабить и отдалить от результата.

Федор Емельяненко – «Бавария»

Оба в лучшие времена сметали соперников напором, но что завершивший карьеру Федор, что сегодняшняя «Бавария» явно не на пике. У обоих феноменальная история и наследие, оба пользуются огромным уважением. В общем, две непоколебимые глыбы. Кто-то даже рос на их победах!

Джон Джонс – «Реал»

Насколько великие и чемпионские, настолько же и подверженные хейту и необъяснимым провалам. Когда речь заходит о величайшем всех времен в ММА, имя Джона Джонса называют чаще всего. С «Реалом» в футболе – то же самое.

Джонс может уйти в загул, опять нарушить закон, ему припоминают мутные истории с запрещенкой, но когда дело доходит до боя, то победитель всегда известен. Доминантный вынос или спорная победа в близком поединке – Джонс умеет забирать результат в любом стиле.

Так же и «Реал», который хейтеры критикуют за отскоки в Лиге чемпионов. Но когда дело доходит до решающего матча в Лиге чемпионов, то разве мы не знаем исход заранее? Очередная ремонтада, спокойный Анчелотти поднимает левую бровь, а «Сантьяго Бернабеу» теряет рассудок от восторга.

Хабиб Нурмагомедов – «Барселона» (периода Гвардиолы)

Самый доминирующий боец в новейшей истории ММА – кто приходит вам на ум? Самая доминирующая команда в новейшей истории футбола – кого вы представили? Вот и мы о том же.

Может быть, у Хабиба был короткий отрезок правления, но он стер каждого оппонента, которого получал. Его величие не было долгим, но оно неоспоримо.

Так же и «Барселона» Гвардиолы. Та история длилась всего четыре года, но ни до, ни после клубный футбол не встречал команды, которая способна душить соперников так сильно. Проблема той «Барсы», что она не могла уйти в отставку, сохранившись на пике, как это сделал Хабиб. И все величие выдохлось.

Ислам Махачев – «Манчестер Сити» (тоже Гвардиолы!)

Ну кого, если не действующего короля легкого веса, ученика Абдулманапа Нурмагомедова, сравнить с командой, которая постепенно превращает АПЛ в Лигу фермеров?

И «Сити», и Махачев почти полностью следуют догме идолов – Кройфа и Абдулманапа. Только Ислам, в отличие от Хабиба, разнообразнее, хоть и не так устрашает прессингом и борьбой. Так и «Сити» – куда атлетичнее и мобильнее той «Барселоны», но с ее позиционным нападением, разумеется, сравнивать сложно.

Дастин Порье – «Тоттенхэм»

Ладно, приз за лучший мэтч от Конора переходит к Порье. Как и «Тоттенхэм», он держат стабильно высокий уровень, регулярно выдают смачные победы, но когда остается совсем немного до вершины, то сами знаете, что случается.

«Сити», «Юнайтед» и «Челси» завалили сезон? Отдаем титул «Лестеру». Хабиб ушел, а Махачев еще не стал претендентом? Попадаемся в удушку в очередном титульнике против вполне проходимого соперника. Правда, у Дастина вот-вот будет еще один шанс стать чемпионом. Получится?

Тони Фергюсон – «Манчестер Юнайтед»

Кто был на пике очень много лет, о ком слагали мифы про несгибаемый дух? И кто в последние годы делает все, чтобы растерять накопленное наследие?

Как «Юнайтед» после ухода Фергюсона, так и… Фергюсон после ухода Хабиба не может привести себя в порядок, борьба за титулы – давно прошлое. Как мы отмечали парой пунктов выше, клубы не могут взять и уйти на пенсию. А вот Тони уже, очевидно, пора.

Чарльз Оливейра – «Ливерпуль»

Кто точно никогда не будет один? Кто всегда гарантирует зрелище? Кто много лет был посмешищем, а потом выдал несколько лет чудесных побед и легендарных камбэков?

Все верно. Оливейра был середняком, много лет чудил и чуть не вылетел из UFC. А «Ливерпуль» до Клоппа вообще чуть не рухнул в финансовую яму, не говоря о чудовищных результатах. Уже после Оливейра и «Ливерпуль» подарили фанатам несколько лет настоящего счастья. И только «Манчестер Сити» все равно впереди.

Макс Холлоуэй – «Аякс»

Кажется, если бы в футболе можно было предложить команде соперника устроить замес в центре поля, первым бы это сделал «Аякс». Синоним яркости, красоты и всеобщей любви. Вы вообще знаете хотя бы одного хейтера «Аякса» не из Роттердама или Эйндховена? Вот и мы не знаем.

А еще мы не слышали о хейтерах самого зрелищного бойца в новейшей истории UFC, который лупит соперников сам и дает лупить себя.

Оба когда-то были королями, но в последние годы переживают не лучший этап. Вот только недавно Холлоуэй оформил большую победу, взяв пояс BMF. Повторит ли «Аякс» с Франческо Фариоли?

Хамзат Чимаев – «Атлетико»

Кажется, в футболе нет еще одного клуба, который так ассоциируется с образом злодея. Да, есть «Хетафе», был «Бернли» Шона Дайча, но это все для гиков.

«Атлетико» в середине десятых стал самым настоящим воплощением правильного и спортивного зла. Пока вся Европа бездумно копировала тики-таку, человек в черном костюме лепил топ-команду, обороняющую штрафную в компактных 4-4-2, наносящую урон здоровью соперников и душащую агрессивными атаками.

Если Колби Ковингтон, Иэн Гэрри и другие выглядят нелепо и дешево, надевая маски злодеев, то Чимаев в этом образе максимально органичен. Не сделал вес перед боем в мейн-ивенте номерного турнира? Покажем разъяренной публике средний палец и пошлем матом.

Впереди важный бой? Вместо пафосного и медленного уолкаута исполним молниеносный забег из подтрибунки прямо к клетке, где будем валять и мучить соперника. Даже если это великий Камару Усман.

Шон О’Мэлли – «Интер Майами»

Что-то новое, что-то хайповое, что-то гламурное, что-то розовое. «Интер» играет в отдельной от всех европейских дел лиге, но привлекает такое внимание, которое ребятам в Саудовской Аравии даже не снилось.

И О’Мэлли, и «Интер» пока не обросли наследием, но их очень живо обсуждают в соцсетях, а фанбаза – ребята нового поколения, которые воспринимают потребляемый продукт иначе. Для них недостаточно быть просто бойцом или футбольной командой.

Бонус! Александр Волков – «Динамо Москва»

Попытаемся немного разделить боль фанатов «Динамо», которые были очень близки к цели, но опять остались ни с чем. Прямо как Волков в бою с Льюисом.

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Фото: Gettyimages.ru /Julian Finney, Tomokazu Tazawa, Chris Graythen, Harry How, Logan Riely, Douglas P. DeFelice, Carmen Mandato, James Gilbert, Megan Briggs; Instagram/ufceurope