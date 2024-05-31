«У российских бойцов все упирается в допинг». Сибиряк-нокаутер покоряет UFC и отдает гонорары родителям

Интервью с Романом Копыловым.

В ночь на 2 июня в Ньюарке пройдет UFC 302 . В последнем поединке прелимов подерется один из самых ярких российских нокаутеров лиги – Роман Копылов . Не так давно он собрал серию из четырех побед нокаутами, которая помогла ему остаться в промоушене после двух неудач.

В прошлом поединке Копылов вышел на коротком уведомлении и проиграл выносливому грэпплеру Энтони Эрнандесу. Теперь попытается закрыть поражение в бою против мастеровитого кикбоксера, побеждавшего Алекса Перейру – Сезара Алмейды.

Копылов начинал с рукопашного боя. Считает, что этот опыт помогает быть быстрее оппонента

Первое единоборство Копылова – рукопашный бой. Тренировался у заслуженного тренера России Юрия Анатольевича Марченко, когда еще жил в небольшом поселке Щебзавод. Первую тренировку, на которую его привела мама, он провел в девять лет.

Копылов рассказывал , что пошел в зал за компанию с одноклассниками из поселка. 15 лет спустя Копылов в третий раз победил на чемпионате мира по рукопашному бою и перешел в профессиональные смешанные единоборства.

– Вы представляете редкое для мирового ММА базовое единоборство – рукопашный бой. Насколько оно эффективно в смешанных единоборствах?

– Рукопашный бой приближенно похож на ММА: есть и борьба, и ударка. По моими поединкам, думаю, заметно, что рукопашный бой подходит для смешанных единоборств не хуже, чем другие виды.

В рукопашном бою всегда приходилось быстро работать, нужно было набрать как можно больше очков за удары. Поэтому, думаю, рукопашка помогает быть быстрее соперника, быстрее перемещаться по октагону.

Самбо похоже на рукопашный бой. Тоже приходится бороться в кимоно, а это не голый торс: другие задачи, приемы. Самбисты в куртке могут хорошо бороться, а на голый торс – не всегда. В работе в партере они, наверное, лучше себя чувствуют, у них есть болевые приемы. У нас в рукопашке такой работы меньше. По правилам дается пять секунд, чтобы сделать бросок, и еще 20 – на удержание или болевой, из-за этого ребята больше работают в стойке.

– Александр Шлеменко – лучший базовый рукопашник в истории ММА?

– Не сказал бы, что он базовый рукопашник. Он больше по панкратиону выступал, а по рукопашному бою начал, когда где-то [имеет в виду армию] числился, за кого-то выступал, не совсем по своей по воле.

Все-таки Шлеменко больше выступал по панкратиону, а начинал вообще по кикбоксингу. Поэтому я бы не назвал его базовым рукопашником. С ним мы больше спарринговали, отрабатывали упражнения возле стенки.

Уже после перехода в UFC Копылов выступал на турнирах по рукопашному бою и БЖЖ – против Магомеда Исмаилова. Так поддерживает форму

Карьеру в UFC Копылов начал с поражения Карлу Роберсону в 2019 году. Следующего поединка в UFC ждал почти два года из-за проблем с коронавирусом и визой. В это время он выступил на нескольких турнирах по рукопашному бою, а в декабре-2023 провел схватку по БЖЖ против Магомеда Исмаилова.

– Для чего это все?

– В основном для поддержания формы в долгие простои. Но если поединки идут один за другим, то, конечно, смысла участвовать в дополнительных боях нет. Но если жив-здоров, ничего не беспокоит, время есть, то почему бы и нет? В той же борьбе нет ничего такого травмоопасного.

– Как вам уровень Исмаилова? Пробился бы в топ-15 UFC в среднем весе?

– Сначала ему нужно допинг-тест USADA сдать, а потом посмотрим, как он будет без дополнительной помощи бороться. У российских бойцов все упирается в допинг. Все понимают, что многие дерутся на чем-то. Кто-то, конечно, чистый, не хочу всех обвинять, но когда видишь некоторых ребят, то думаешь: «Тут точно что-то не так». Пусть проходит допинг-контроль, а потом посмотрим.

Карьеру Копылова перевернул переход в дагестанский клуб Universal Fighters. Там его прокачал ученик Абдулманапа

После двух поражений подряд Копылов перешел в бойцовский клуб Universal Fighters в Дагестане. Его главным тренером стал ученик Абдулманапа Нурмагомедова Расул Магомедалиев. После этого результаты значительно улучшились: в пяти поединках у Копылова четыре досрочные победы.

– Как выходить на третий бой, когда проиграли два стартовых?

– Причина [поражений] – скорее всего, в неправильной подготовке. После этого обсудили ситуацию с командой и пришли, что нам нужно постоянное место, постоянный тренер, хорошие спарринг-партнеры. Нашли хорошее место – Дагестан, хорошего тренера – Расула Магомедалиева. Думаю, это больше всего повлияло на победную серию.

– Дагестан – лучшее место подготовки для бойца ММА?

– Не могу судить. Но для меня все очень комфортно: еда, воздух, обстановка теплая и дружелюбная, все ребята очень хорошие, тренер каждый день в зале, смотрит, подсказывает. Плохо, что ему визу [в США] не дают. Когда он летает на бои вместе со мной, то никаких проблем нет, становится очень спокойно.

Конечно, отсутствие Расула добавляет трудностей. Даже когда на тренировках я попадаю в сложное положение или занимаю хорошую позицию, его слов хватает, чтобы выбраться или довести до конца то положение, в котором находишься. Было бы намного спокойнее, если бы он был в моем углу.

– Абдулманап Нурмагомедов называл вас большим талантом еще в 2018-м. Сейчас вы тренируетесь у его ученика. В чем сила их школы?

– Думаю, в сплоченности. Посмотрите, как они все вместе ездят на поединки, поддерживают друг друга. Плюс, конечно, огромный опыт, столько чемпионов. Теперь Хабиб передает этот опыт и знания молодым ребятам.

– После одной из побед вы крикнули «Махачкала – сила!» Не думали обосноваться там, купить дом или квартиру, как, например, сделал Владимир Минеев?

– Не думал. Так я поблагодарил то место, благодаря которому вышел на победную серию. Думаю, это было приятно для ребят, тренеров. Никакого подтекста в этом не было.

Копылову очень нравятся нокауты ударом в корпус. Хочет улучшить борьбу и проводить больше тейкдаунов

За карьеру у Копылова 11 побед нокаутом и лишь одна – решением. Он один из самых эффективных и эффектных финишеров в среднем весе. Борьбу Копылов использует редко.

У него один из самых высоких процентов защиты от тейкдаунов, но лишь 0,42 попытки собственных переводов в среднем за бой. И это странно, учитывая, что на турнирах по самбо и рукопашному бою Копылов переводил соперников гораздо чаще.

– Когда вы дрались по самбо, то проводили тейкдауны против сильных соперников – например, Хадиса Ибрагимова, который потом дрался в тяжелом весе UFC. Сейчас вы почти их не используете даже против ударников. Почему?

– Пока что неплохо получается в стойке работать, к тому же людям нравятся поединки в стойке, многие считают такие бои более красочными. Если в стойке все складывается хорошо, я веду поединок, то и лишние силы не надо тратить. Но я согласен, что надо бороться, проходить, пробовать.

– Ждать ли проходов в ноги против вашего будущего соперника, победившего Алекса Перейру в кикбоксинге?

– Вполне возможно, почему бы и нет? Можно попробовать под его удары пройти, мы видели, что он эти проходы пропускает.

– В четырех из 15 профессиональных поединков вы победили нокаутом ударом в корпус. В чем секрет?

– Мне просто очень нравятся такие нокауты. Как мне кажется, такие нокауты – самые сложные. Очень нравится работать по корпусу. В основном же все нокауты после удара в голову, а ударом по печени – эксклюзив. После таких побед есть ощущение, что работа проделана еще лучше, чем ожидал.

– Миддл-кики – часть вашего плана на бой или получаются сами?

– Безусловно, миддл-кики – часть плана. Команда знает мои сильные и слабые стороны, все вместе обсуждаем, когда нужно бить миддл-кики. Но я всегда заряжен на такой удар.

Гонорары за бой Копылов отдает родителям: «Все в семью: расширить жилплощадь, бытовые моменты»

Роман Копылов вырос в обычной семье из угледобывающего поселка: отец 30 лет работал в Бачатском разрезе, а мама – домохозяйка. У Копылова-старшего есть три ордена, он кавалер знака «Шахтерская слава». Большую часть заработанных денег Копылов отдает родителям.

Родной поселок Копылов любит, несмотря на проблемы с экологией, возникающие из-за работы Бачатского разреза. Вне тренировочного лагеря предпочитает заниматься активным отдыхом и проводить время с семьей: у него есть жена и две дочери.

– Вы говорили, что большую часть гонораров за бой отдаете семье. А что самое дорогое покупали себе?

– Не припомню что-то крупное. В этом нет необходимости. Все в семью: расширить жилплощадь, бытовые моменты. Считаю, что если у семьи все хорошо, то и у меня все хорошо. А лично я во многом не нуждаюсь.

– Ваши родители еще работают?

– Уже давно не работают, вышли на пенсию. Оказываю им непосредственную помощь, чтобы они чувствовали себя хорошо и ни в чем не нуждались.

Телеграм-канал Артема Нагорного. Подписывайтесь!

Самый скромный сибиряк UFC: жизнь в пыльном поселке Кузбасса, респект от отца Хабиба, кудри – фишка в США

Фото: Gettyimages.ru /Sean M. Haffey