«Хочу поговорить с мудаком, которому понравилась эта идея». Что не так с новыми перчатками UFC?

В них Махачев подерется с Порье.

Перед UFC 300 лига презентовала новую защитную экипировку – в ночь на 2 июня Ислам Махачев станет первым чемпионом, который выступит в обновленных перчатках.

Что известно о новом дизайне и почему бойцы промоушена уже его критикуют?

Старая модель перчаток не предотвращала тычки в глаза – UFC уверяет, что теперь их количество будет минимальным

По словам разработчиков, новая модель перчаток выполнена по бесшовной технологии и отличается большей плотностью прилегания к руке – это должно не только уменьшить количество серьезных рассечений, но и защитить кисти спортсменов от травм. Изменилось и наполнение – уникальный слой из пены уменьшит вес перчаток и снизит отдачу от попаданий, но не повлияет на силу удара.

Что по цветовой гамме? Стандартные перчатки останутся черными, а вот чемпионы промоушена будут драться в золотых. В синих перчатках выступят участники шоу Dana White’s Contender Series, а красные достанутся бойцам, дерущимся на турнирах серии Road to UFC.

Главное нововведение – технология, позволяющая минимизировать количество тычков пальцами в глаза. Именно из-за этого долгое время критиковался старый дизайн. По статистике, тычки становились причиной приостановки каждого 14-го поединка – в среднем каждая пауза занимала 50 секунд. Дисквалификации за подобные нарушения случались редко, из-за чего бойцы злоупотребляли недостатками старой модели.

Проблема настолько мешала, что решение искали даже люди, не входящие в руководство UFC. В 2021 году тренер Тревор Уиттман, известный по работе с Камару Усманом и Джастином Гейджи, представил собственный дизайн защитной экипировки – модель отличалась тем, что не позволяла бойцам полностью выпрямлять пальцы. Концепт понравился промоушену, но переговоры провалились – UFC настаивал на полной передаче патента, от чего Уиттман отказался.

«Хочу поговорить с мудаком, которому эта идея показалась хорошей». Бойцы UFC критикуют новые перчатки – высказался и Махачев

Президент промоушена Дана Уайт сообщил, что на разработку новой модели перчаток понадобилось несколько лет – он уверяет, что дизайн полностью изменит мир смешанных единоборств: «Мы сотрудничали с лучшими дизайнерами, инженерами и спортсменами в мире. Это событие станет поворотным для ММА».

Заявления руководства UFC звучат обнадеживающе, но не все их разделяют. Первым из бойцов высказался полусредневес Рэнди Браун – он похвалил новые перчатки за наполнение, но отметил, что дизайн не минимизирует количество тычков в глаза: «Все говорят, что перчатки предотвратят тычки. Послушайте, этого никогда не произойдет. Это неотъемлемая часть ММА».

По словам Брауна, новый дизайн оставляет костяшки пальцев открытыми – несмотря на отсутствие швов, это может привести к еще большему количеству рассечений. Такого же мнения придерживается и Ислам Махачев: «Они очень жесткие, как я и сказал. Они будут наносить рассечения, я думаю, сильнее. Потому что последние перчатки UFC были мягкие. Эти пожестче».

Раскритиковал новые перчатки и экс-чемпион UFC Шон Стрикленд: «Эти перчатки – полный отстой. Хочу поговорить с человеком, который занимался дизайном. Ты когда-нибудь дрался в своей чертовой жизни? Как ты мог подумать, что это хорошая идея, мудак? Эти перчатки действительно ужасны. UFC, в этот раз вы по-настоящему облажались».

Дастин Порье высказался спокойнее, хоть и подтвердил, что рассечений станет больше: «Они удобные, сжимать кулак теперь намного легче. Мне нравятся новые перчатки – даже больше, чем старые. Знаю, что количество рассечений увеличится, потому что набивка теперь не такая плотная. Костяшки пальцев спокойно ее проткнут. Но мне это нравится».

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Фото: Gettyimages.ru /Harry How; Instagram/ufc