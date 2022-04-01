Реванш Петра Яна и Стерлинга – за чемпионский титул. Онлайн-трансляция UFC 273

Бой в ночь на 10 апреля.

Первый турнир UFC в апреле – настоящая жара. В Джексонвилле пройдет UFC 273, который возглавят два титульника: Алекс Волкановски будет защищать чемпионский пояс полулегкого веса против Корейского Зомби, а Петр Ян в реванше встретится с Алджамейном Стерлингом. Именно в бою против Стерлинга российский боец потерял титул, нанеся запрещенный удар коленом.

В третьем по значимости поединке вечера подерутся Хамзат Чимаев и Гилберт Бернс – и это будет первая по-настоящему серьезная проверка для Чимаева. А мы не пройдем мимо такого ивента и начнем прямую онлайн-трансляцию 10 апреля в 05:00 по московскому времени!

До боев

Изначально Алекс Волкановски должен был провести третий бой с Максом Холлоуэем: предыдущие две встречи между ними прошли максимально плотно, а оба поединка забрал Волкановски, с чем многие не согласны. Но буквально через пару дней после официального анонса Холлоуэй снялся из-за травмы, а на замену ему вышел Корейский Зомби.

Последний раз он дрался в июне 2021-го, когда единогласным решением судей победил Дэна Иге, а в рейтинге полулегкого дивизиона занимает 4-е место. Впереди него (помимо Макса) Брайан Ортега и Яир Родригес, но Ортега в последнем бою проиграл как раз-таки Волкановски, а Родригес – Холлоуэю. Поэтому по спортивному принципу Корейский Зомби – самая правильная замена. Волкановски же попробует еще больше упрочить звание короля дивизиона, чтобы дождаться трилогии против Макса – прямо сейчас это самый ожидаемый бой полулегкого веса.

Гораздо интереснее для российской (учитывая градус противостояния, возможно, и мировой) аудитории – со-главное событие UFC 273. Временный чемпион легчайшего веса Петр Ян попробует вернуть себе полноценный титул, встретившись в реванше с Алджамейном Стерлингом. Их первый бой состоялся в марте 2021-го и закончился в конце 4-го раунда. Ян уверенно вел в поединке: перебивал соперника, переводил и все контролировал, но за 30 секунд до перерыва нанес запрещенный удар коленом. Алджамейн не смог продолжить поединок и победил дисквалификацией соперника.

После этого Стерлинга обвиняли в симуляции, уклонении от реванша (став чемпионом, он неожиданно лег на операцию, которую откладывал несколько лет) и незаконном чемпионстве. Второй бой Яна и Алджамейна должен был состояться в октябре прошлого года, но Стерлинг снова снялся. На замену ему вышел Кори Сэндхаген, дав Петру очень конкурентный бой, в котором Ян все-таки победил и стал временным чемпионом.

Теперь же противостояние Яна и Стерлинга должно быть закрыто: стороны сказали уже много слов, а в ночь на 10 апреля кто-то из них будет полноправным чемпионом.

Также на этом турнире в дело вернется Хамзат Чимаев, который подерется с экс-претендентом на титул полусреднего веса Гилбертом Бернсом. Чимаев уверенно несется к чемпионским боям, но именно Бернс будет для него по-настоящему серьезной проверкой. Если Хамзат и Гилберта пройдет без проблем, то нет никаких сомнений: уже до конца года Хамзата ждет титульник.

Такой ивент – настоящий праздник для всех любителей единоборств, а наша прямая онлайн-трансляция UFC 273 начнется 10 апреля в 05:00 по московскому времени, не пропустите!

Фото: Gettyimages.ru/Jeff Bottari