Все помнят нелепое поражение Яна от Стерлинга – из-за запрещенного удара коленом. А кто доминировал до этого эпизода?

Удивительное соотношение ударов.

Чуть больше года назад Петр Ян владел поясом UFC в легчайшем весе. Сейчас у него временный титул, в выходные – бой-реванш с Алджамейном Стерлингом: в марте 2021-го Ян допустил уже легендарную ошибку, которая лишила его чемпионства.

Запрещенный удар коленом:

Это произошло за 31 секунду до конца 4-го раунда. Что было в предыдущие 19 минут, уже слегка забылось. Освежаем тот бой в памяти, опираясь не только не техническую и тактическую составляющую, но и на цифры.

1 и 2 раунды: Ян традиционно отдал инициативу, но это касалось только ударов. Процент точных попаданий и тейкдауны – за Петром

Наверное, главное оружие Яна – распределение сил. Он классический 5-раундовый боец, который в каждом отрезке только наращивает темп. От Петра редко увидишь резвый старт: обычно он перекрывается и с высоко поднятыми руками преследует соперника, постоянно прессингуя.

Стерлинг же любит обратный стиль боя и с самого начала поединка стремился показать чуть ли не весь технический арсенал. У него большое преимущество в антропометрии: росте и размахе конечностей. Он сразу попытался расстреливать Яна передней рукой и размашистыми киками и по ногам, и по корпусу. Сначала Петр почти не давил, но полутора минут хватило, чтобы приспособиться к манере Алджо. Примечательно, что за это время Ян не просто принимал на себя удары, но и постоянно менял стойки, отвечая на аналогичное действие Стерлинга. Из-за этого процент точности у претендента был не такой высокий: он всегда оказывался в неудобном положении, как только готовил атаку.

В конце второй минуты Ян подхватил ногу Алджамейна и сделал первый тейкдаун. Петр дал сопернику подняться, но чуть позже совершил единственную ошибку за поединок: отступил назад к клетке, попятившись спиной, а не срезая углы. Так Ян оказался у сетки, и Стерлинг все-таки перевел его – первая и последняя удачная попытка из 17.

Петр поднялся и умело поклинчевал у клетки, дав Алджамейну затечь. И это – очень важный эпизод. Потому что Стерлинг вышел из борьбы с немного закислившимися мышцами и слегка замедленным. До этого он больше работал в левше, а тут оказался в правше, чем сразу воспользовался Ян – и с любимой дальней правой зарядил точно в голову, которую Алджамейн не успел перекрыть. С разрыва клинча и до этого нокдауна прошло всего 4 секунды: идеальный тайминг и ориентирование в ситуации от Петра.

Визуально Стерлинг владел инициативой и был активнее: у него 27 точных значимых ударов, а у Яна 14. Но при этом у Петра гораздо выше процент попаданий от выброшенных панчей: 66% против 36%, а контроля набралось на минуту и 17 секунд против 27 секунд у Алджамейна.

Второй раунд получился не самым зрелищным. Это отрезок, в котором Ян еще не переключился на новую передачу, а Стерлинг уже сдал. Теоретически Алджамейн попробовал использовать единственную рабочую тактику: он учел ошибку Петра в первом раунде и старался сделать так, чтобы Ян снова оказался у сетки, чтобы перевести его.

Но попытки Стерлинга сопровождались абсолютно неподготовленными атаками и вялыми ударами. Во втором раунде он выбросил 36 значимых ударов – в 2 раза меньше, чем в первом, но даже сейчас уступил Яну в проценте точности (62% у Петра и 47% у Алджамейна). Все это привело к мучениям у клетки и 5 неудачным попыткам тейкдаунов от Стерлинга. По цифрам Алджо контролировал соперника почти половину раунда – 2 минуты и 16 секунд, но все это было максимально пассивно. Стерлинг переключался с проходов в одну ногу на две и обратно, но никак не мог перевести. Ян же спокойно защищался и в итоге сам сделал тейкдаун, на чем раунд и закончился.

3 и 4 раунды: Ян смял Стерлинга, повысив количество ударов, оставив тейкдауны и прибавив в контроле

Теперь Стерлинг функционально просаживается на фоне бодрого Яна. Алджамейн перестал контролировать центр октагона: уже Петр работал первым номером, наращивая количество ударов, при этом не сильно теряя в точности. Стерлинг же терял позиции даже у клетки, где Ян его постоянно разворачивал.

В третьем раунде Петр выбросил 53 значимых удара, из которых 30 точных. Это 56% – чуть меньше, чем в предыдущих раундах, но 30 ударов – это вдвое больше за 5 минут, чем за прошлые 10 в сумме (там было 24). Собственно, этот отрезок – первый, в котором Ян официально и по цифрам перебил Стерлинга. Петр также 3 раза перевел претендента (Алджо не смог ни разу из 5 попыток) и выдал больший контроль, чем Стерлинг.

Но это было лишь началом. Потому что четвертый раунд – уничтожение Алджамейна. Он уже почти не шел вперед, а удары руками и ногами стали медленными и слабыми.

Ян наращивал темп, выдав 32 точных значимых удара из 47 – это 68%, то есть лучший результат за бой (Стерлинг по-прежнему больше выбрасывал, но мало попадал – 24 из 62, 38%). На фоне общей усталости такая активность поражала и в очередной раз доказывала, насколько грамотно Петр подошел и к поединку, и к распределению сил. Стерлинг банально выдохся, а Ян доминировал. Успешный тейкдаун, успешные защиты от проходов, полный контроль.

И потом – то самое колено.

Что в итоге? Ян планомерно переламывал бой, добавляя в каждом раунде. Итоговые цифры все равно за Стерлинга, но важен контекст

Реванш Яна и Стерлинга состоится в ночь на 10 апреля на UFC 273. На последнем перед турниром ивенте промоушен вывел на экран занимательную статистику, которая может вводить в заблуждение.

• Значимые удары: 97 против 86 в пользу Стерлинга.

• Удары по корпусу: 43 против 21 в пользу Стерлинга.

• Тейкдауны: 1/17 против 7/7 в пользу Яна.

• Контроль: 4 минуты и 12 секунд против 3 минут и 25 секунд в пользу Стерлинга.

По этим цифрам складывается впечатление, будто Алджамейн вел бой. Но тут важен контекст.

• Стерлинг оказался лучше по значимым ударам из-за высокой активности в первых двух раундах, но при этом он был провален в точности. Фактически у него и правда больше панчей, но после 10 минут он остановился – и началась игра Яна. Такого не хватило бы даже для судейского решения.

• Нацеленность на корпус от Стерлинга была понятна: он проигрывает Яну в функционале, и за первые раунды была задача просадить выносливость соперника. Но промоушен почему-то не показал статистику ударов в голову и по ногам: 48 против 40 и 17 против 14 – все в пользу Яна соответственно.

• Тейкдауны Стерлинга считались его главным оружием (вместе с габаритами), но на спине гораздо чаще оказывался сам Алджамейн.

• Больше половины из времени контроля Стерлинга, то есть 4 минуты и 12 секунд, пришлось на второй раунд, когда Алджамейн контролировал соперника 2 минуты и 16 секунд. И почти все это время – пассивный контроль у сетки, который дает секунды, но не явное преимущество. Более того, за время этого контроля Стерлинг почти не бил, тупо пытаясь перевести.

В сухом остатке – очень простая картина: в первом бою Ян ожидаемо отдал инициативу на старте, за счет которой Стерлинг настрелял какие-то очки, но не вложил эту активность в дистанцию. Даже если опускать компоненты, в которых Петр был лучше за два раунда, то после 10 минут Ян так повысил темп, что фактически был в клетке один.

На момент остановки из-за запрещенного удара он спокойно вел либо к единогласной победе, либо к финишу в пятом раунде. Алджамейн уже совсем рассыпался – как физически, так и ментально.

Лучше всех ситуацию на тот момент описал президент UFC Дэйна Уайт:

«Не знаю, зачем Ян пробил коленом. Возможно, усталость и расстройство. Он начинал забирать бой, забирать контроль. Стерлинг уже ломался, и тут он бьет это колено».

Запрещенный удар Яна – подарок Стерлингу, который в итоге стал чемпионом из-за дисквалификации. Но по рисунку боя и технико-тактической составляющей Алджамейн тот бой чисто проиграл: Яну просто надо это подтвердить в ночь на 10 апреля.

Фото: Gettyimages.ru/Jeff Bottari/Zuffa LLC, Chris Unger/Zuffa LLC