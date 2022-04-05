Психологии Яна и Стерлинга на разных уровнях. После запрещенного удара Петр стал мировой звездой, а Алджамейн скатился в моральную яму

Не исключаем, что реванш снова сорвется.

В марте 2021-го Петр Ян потерял пояс UFC, нанеся запрещенный удар коленом по Алджамейну Стерлингу. Так началась эпопея с вечно откладывающимся реваншем: американец больше года лечился и избегал боя, а Ян преследовал соперника в соцсетях. Эмоции Петра можно понять: он потерял пояс из-за собственной ошибки и долго не может добиться реванша.

Но в ночь на 10 апреля Ян и Стерлинг должны, наконец, подраться на UFC 273. Однако к реваншу бойцы подойдут в разном состоянии: Петру запрещенный удар принес мировую славу, а Стерлинга – загнал в психологическую яму.

После боя Стерлинг не признавал спорную победу. Но потом передумал: стал позировать с поясом, дразнил хейтеров и больше года лечил старые травмы

В России Стерлинга принято недолюбливать: многие считают, что боец симулировал после пропущенного удара, чтобы спасти почти проигранный бой. Так же думают фанаты зарубежом – слишком уж наиграно выглядели эмоции Стерлинга. Ведь Алджамейн – профессиональный боец, который готов к тяжелым ударам. При этом он находился в сознании, но мимикой всячески показывал, что не может продолжать.

Никто не может прямо обвинить Стерлинга в хитрости, ведь не существует прямых доказательств того, что он симулировал. Но после медицинского обследования у Алджамейна не было найдено никаких серьезных травм. А Дэйна Уайт сразу после турнира заявил, что хочет как можно быстрее провести реванш. Как оказалось позднее, UFC предложил Стерлингу реванш на 15 мая – через два месяца после скандального поединка с Яном.

Казалось, этот вариант устроит всех: бойцы, не теряя тонуса, проведут подготовку к реваншу и выявят победителя. Ведь после странной победы Стерлинг и сам говорил, что ему такой пояс не нужен:

«Бой был близким. Не так я хотел победить. Я пытался продолжить бой даже в таком состоянии, но мне было плохо после удара. Надеюсь, фанатам бой понравился. Возможно, это вообще бой года. Прошу прощения, что он завершился именно так».

Стерлинга почти сразу выписали из больницы, а Ян заявил, что хочет реванш в мае. Казалось, оба бойца спокойно подерутся через два месяца. Но тут что-то пошло не так.

Дело в том, что Стерлинг перестал стесняться спорного чемпионства. Если сначала он скромничал и даже выбросил пояс в клетке, то уже через пару дней вовсю фотографировался с ним, отмечал титул и троллил Яна и его фанатов в соцсетях. Казалось бы, ничего страшного – американец поймал волну хайпа и развлекается. А еще выводит Яна из себя, что было бы весьма разумно перед вторым боем.

Но вскоре выяснилось, что Стерлинг не планирует драться и отказался от реванша, который UFC хотел провести 15 мая. Сперва американец заявил, что еще не пришел в себя после удара. А в апреле и вовсе сказал, что ложится в больницу, чтобы сделать внеплановую операцию на позвоночнике.

Показательно, что это не была травма, полученная в поединке с Яном. Это было старое хроническое повреждение, которое якобы беспокоило Стерлинга больше 10 лет. И отчего-то именно перед реваншем с Петром американец решил лечь в больницу и провести операцию. Это вызывало недоумение – кажется, Стерлинг не понимал, что ему принадлежит чужой пояс, который он получил по нелепой случайности. Ведь на момент остановки боя Ян выигрывал по судейским карточкам и спокойно разбивал претендента.

Но на этом Стерлинг не остановился. Когда он провел операцию и вернулся к тренировкам, UFC назначил бой на новую дату – в октябре. Стерлинг заверял, что к этому времени будет готов подраться и защитить пояс. Но чем ближе была заветная дата, тем меньше уверенности было в словах Стерлинга. Американец постепенно стал говорить о проблемах после операции – о болях в шее и ослабевших мышцах. Алджамейн уже не обещал, что выйдет на бой, а говорил двусмысленное «я сделаю все возможное, чтобы успеть восстановиться».

В какой-то момент стало ясно: Стерлинг не горит желанием драться в октябре. Это Ян предсказывал еще весной, когда называл Алджамейна трусом, который снова снимется с боя. Так и вышло: за месяц до реванша Стерлинг снялся с боя, заявив, что у него были некие спазмы в шее. Мы не раз слышали, как бойцы выходят на бой с тяжелыми травмами – вплоть до переломов. Никто не говорит, что это хорошо, но если боец хочет драться, он выйдет в октагон. Бойцы – стальные атлеты, которые привыкли терпеть боль. К примеру, Ян на чемпионский поединок с Альдо вышел с еще свежим переломом ноги.

Вместо Стерлинга на замену вышел Кори Сэндхаген, а Алджамейн охотно за него болел. Казалось, чемпион ждал, что американец победит Яна и станет новым претендентом на титул. Ведь сам Стерлинг уже побеждал Сэндхагена, и поединок с ним был бы ему намного удобнее. У Кори слабая борьба, и Стерлинг придушил кикбоксера уже в первом раунде.

При этом Сэндхаген прошел полный лагерь к бою с Яном: вероятно, UFC и сам боец держали в уме вариант, при котором Стерлинг снимется. Однако Ян все равно победил Сэндхагена в конкурентном поединке судейским решением и взял временный пояс UFC. А 10 апреля Ян и Стерлинг должны, наконец, встретиться на UFC 273.

Но к поединку бойцы подойдут в разном психологическом состоянии.

Запрещенный удар сделал Яна звездой на западе. Стерлинг же превратился в антигероя – его высмеивали коллеги по UFC и даже родные фанаты в США

Удивительно, но скандальный поединок пошел Яну на пользу. Фактически большинство фанатов до сих пор считают его чемпионом, а временный пояс – настоящим. Для большинства Ян – победитель боя со Стерлингом, ведь на момент запрещенного удара Петр разбивал соперника. Стерлинг устал и почти не сопротивлялся, а Ян шел если не к финишу, то к уверенной победе решением.

Поэтому победа над Сэндхагеном и несостоявшаяся победа над Стерлингом многими воспринимаются защитами титула. Да, в рекорде будет написано, что Ян потерял пояс и дрался с Сэндхагеном за статус претендента. Но все отлично понимают, что произошедшее – ошибка, а пояс по праву принадлежит Яну.

Намного важнее, что Ян после скандального поединка стал популярнее и теперь считается звездой UFC . Во-первых, росту медийности способствовала сама ситуация – весь мир обсуждал, справедлива ли дисквалификация, и почему Петр нанес тот самый удар. Во-вторых, после странного поведения Стерлинга, который избегал боя, многим стало по-человечески жаль Яна. Конечно, первым желанием россиянина было поскорее получить реванш и вернуть пояс. Однако Стерлинг затеял долгое лечение и лишь дразнил Петра в соцсетях. Американец рассказывал, что был лучше Яна и выигрывал в первом бою. А запрещенный удар Петр нанес от беспомощности.

«В его ударах не было мощи, и он ничего не мог со мной сделать. Он нанес два удара в голову перед тем, как попытаться снова меня перевести. Я думаю, он был разозлен. Он подумал: «К черту все – я нанесу этот удар, потому что один угловой сказал мне ударить рукой, другой сказал ударить ногой, а я слишком туп для того, чтобы посмотреть, в каком положении находятся его колени», – говорил Стерлинг.

Сейчас в соцсетях Яна почти полтора миллиона подписчиков, и это – отличная цифра. Для примера у Стерлинга подписчиков чуть больше 300 тысяч. Ян преодолел рубеж, который не по зубам многим россиянам, так и не ставшим звездами на западе. Кому-то мешает незнание языка, кому-то – слишком скромный характер. Главный российских тяжеловес UFC Александр Волков больше 5 лет дерется в UFC, но в соцсетях за ним следят меньше 400 тысяч подписчиков.

Кому-то это кажется несправедливым, но в UFC медийность напрямую влияет не только на заработок бойца, но и на поединки, которые ему дает промоушен. После запрещенного удара Яна стали вовсю обсуждать на западе, а многие называют его лучшим ударником в UFC. Поединок с Сэндхагеном вошел в топ лучших боев UFC 2021-го, а запрещенный удар Ян повторил на открытой тренировке, чем привел в восторг фанатов.

Что касается Стерлинга, то у него ситуация обратная. После скандального поединка американец оказался под невероятным прессингом. Алджамейн всячески показывал, что ему плевать на травлю со стороны фанатов, но было заметно, что боец чувствует себя неуютно. Ведь Стерлинга хейтили не только российские болельщики, которым он часто с сарказмом передавал привет, но и родные фанаты в США. А что еще хуже – над Стерлингом стали посмеиваться: даже коллеги по UFC обвиняли его в симуляции и постили шутки про «Оскар», который Алджамейн якобы заслужил своей актерской игрой.

Эти настроения передались и фанатам: похоже, Стерлинга-бойца перестали уважать, забывая, что до встречи с Яном американец выдал серию из 5 побед подряд. Даже на старте поединка с Петром Алджамейн выглядел неплохо: не давал россиянину пространства и дважды выбросил тяжелые удары коленом. А второй раунд, например, американец забрал на карточках большинства судей.

Но уже в первом поединке казалось, что Стерлинг не справлялся с давлением. Он вышел на поединок нервным, много суетился и торопился перевести Петра в партер. В итоге уже в третьем раунде у Алджамейна кончились силы, из-за чего он стал еще больше нервничать. За бой Стерлинг провел аж 17 попыток тейкдауна, из которых лишь одна оказалась успешной. Стерлинг переживал настоящий разгром на экваторе поединка, поэтому дерзкое поведение бойца после турнира многим казалось нелепым.

Давление фанатов не может не сказаться на Стерлинге, ведь он – боец с не самой крепкой психикой. Ян своим дерзким поведением заставил Алджамейна нервничать перед первым боем, а перед вторым к прессингу от россиянина присоединятся хейтеры. Это наводит на мысль, что Стерлинг и сейчас может снова не дойти до клетки. Впрочем, пока в соцсетях Алджамейн показывает топовую форму – у него большие сухие мышцы и минимум подкожного жира.

Однако это не гарантия того, что Стерлинг выйдет на бой. Не исключен вариант, при котором Алджамейн в последний момент снова снимется с поединка. А против Яна, к примеру, вызовется подраться друг Стерлинга – Мераб Двалишвили. Бойцы готовились вместе, а грузин идет на 6-м месте в рейтинге и тоже не любит Яна. Если Стерлинг неожиданно снимется с боя, то промоушен за короткий срок вряд ли найдет замену среди бойцов, которые находятся выше Мераба в рейтинге. Тот же Ти Джей Диллашоу, который должен стать соперником победителя пары Ян – Стерлинг, уже заявлял, что не готов драться на коротком уведомлении.

После поражения Яну Стерлинг говорил, что подумывает о переходе в полулегкий вес, ведь устает от изнурительных весогонок. И не исключено, что мысли об этом все чаще посещают Алджамейна. Американец и так был крупным для легчайшего веса, а за время простоя, кажется, еще больше прибавил в мышечной массе. Впрочем, надеемся, что бой все-таки состоится, и в ночь на 10 апреля мы увидим, как Ян вернет свой чемпионский пояс.

Фото: Gettyimages.ru/Chris Unger / Contributor, Jeff Bottari / Contributor, Jeff Bottari/Zuffa LLC; globallookpress.com/Diego Ribas/Keystone Press Agency