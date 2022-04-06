Петр Ян и Таиланд – ❤️ Россиянин тренируется в Азии всю карьеру, там родился его сын, а на Пхукете бойцу посвятили граффити

К реваншу со Стерлингом готовился тоже там.

Петр Ян впервые оказался в Таиланде в 2014-м, когда только начинал карьеру в ММА. Тогда Ян был неизвестным, но перспективным бойцом, который штурмовал российские промоушены. В Таиланде Яну так понравилось, что с 2014-го он регулярно возвращался в страну, где не только отдыхал, но и готовился к поединкам.

«Таиланд – это место, где у меня получается готовиться к боям, к победам. Там просто хорошо. Побываете там, все сами поймете», – объяснял Ян. Впоследствии Петр почти каждый сбор проводил в Таиланде – в культовом зале Tiger Muay Thai. Там в свое время тренировались многие топы UFC. Например, чемпионы Александр Волкановски и Валентина Шевченко, а также Дэн Хукер, Рафаэль Физиев и Хамзат Чимаев.

Волкановски часто тренировался с Яном и считает россиянина сильным бойцом. «Я много тренировался с Петром Яном. Он в полном порядке, в полном. Я видел, скольких ребят он разнес в Tiger Muay Thai. Он такой человек, что ему абсолютно все пофигу», – рассказывал Алекс.

Когда в 2020-м мир накрыла пандемия коронавируса, Ян снова спасался в Таиланде. В стране в 2020-м у Яна даже родился второй сын – Константин, ведь жена Юлия сопровождала Петра на сборах. Из-за ограничений семья на несколько месяцев застряла в Таиланде, но Петр не унывал. «Если сравнивать с тем карантином, который проходит в России, это небо и земля. Тут я правильно питаюсь и тренируюсь. Ребенок каждый день купается в бассейне. Здесь для меня больше плюсов», – признавался боец.

Когда же закрылся и зал Tiger Muay Thai, Ян не растерялся. Он тренировался на улице, пляже и гараже, почти не пересекаясь с другими бойцами.

«Ситуация с коронавирусом в Таиланде спокойная, но в субботу зал закрывают на неделю для профилактики – местное правительство реагирует, вводит различные меры, отменяет спортивные мероприятия. Но мы будем тренироваться на улице, на пляже. Есть дом, в котором постелены маты, поэтому есть, где бороться», – рассказывал Петр.

В Таиланде Ян часто встречается с другими бойцами, ведь в Tiger Muay Thai приезжает немыслимое количество спортсменов. В интернете стало популярным видео, на котором Ян проводил утреннюю тренировку на пляже Пхукета для других бойцов, среди которых был Магомед Исмаилов – звезда российских ММА.

«Пару раз напал на него, где-то я предлагал ему поспарринговаться, подвигаться. Так и не успели побороться, в пятнашки поиграли, за его ногу поборолся», – вспоминал позднее Исмаилов.

В Tiger Muay Thai Ян готовился и к реваншу со Стерлингом, который пройдет в ночь на 10 апреля на UFC 273. Россиянин находится в топовой форме и признается, что полностью доволен подготовкой. «Таиланд – это атмосфера, которая дает силы и желание тренироваться. Это главное – правильные люди, правильная энергия, которую я направляю в нужное русло», — заявляет временный чемпион UFC.

Ян уже ладит с местными – он даже подарил рабочему тайского отеля скутер, чтобы тот мог чаще навещать родителей. Об этом поступке журналистам рассказал Кайрат Нурмаганбетов – тренер Петра по ударной технике:

«Мы жили три месяца в гостинице, где этот парень, Ден, был и сантехником, и дворником. Он решал вообще любые вопросы, помогал во всем. Настоящий работяга. Мы вечером приходили домой, а он там тренируется в небольшом зале в тех же джинсах, что и работает. Потом стирал их, чтобы утром были чистые.

Он то ли живет в этой гостинице, то ли спит прямо на входе. Петя с ним разговорился, узнал, что он из Бирмы, что родители живут в 10 км, и для него каждая такая поездка — два часа туда и два часа обратно. Позволить себе такие поездки он каждый день не может, поэтому видятся редко. Между делом Петя узнал, есть ли у Дена скутер, умеет ли водить. В общем, Петя решил, что семью надо видеть чаще, и сделал парню отличный подарок».

На Пхукете неизвестный художник даже нарисовал граффити в честь Яна. Картина еще не закончена, но видно, что на ней россиянин наносит тот самый запрещенный удар коленом по Стерлингу. Уже в ночь на это воскресенье Ян попробует взять реванш и вернуть пояс, который потерял из-за нелепой ошибки.

Фото: instagram.com/petr_yan; Gettyimages.ru/Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images