Хронология конфликта Яна и Стерлинга в UFC: длится уже 2 года, а запрещенный удар коленом вывел его на новый уровень

Долгожданный реванш состоится в ночь на 10 апреля.

Петр Ян стал чемпионом UFC в июле 2020-го, победив бразильскую легенду ММА Жозе Альдо. Тогда Россия получила нового чемпиона, а Петру предрекали доминацию в легчайшем дивизионе. Но первая же защита титула обернулась провалом: в марте 2021-го Ян побеждал претендента Алджамейна Стерлинга, но нанес запрещенный удар коленом, из-за которого потерял пояс.

С тех пор началось противостояние Стерлинга и Яна в соцсетях, которое 10 апреля должно, наконец, закончиться реваншем. Петру потребовалось больше года, чтобы снова встретиться со Стерлингом в октагоне. При том, что Дэйна Уайт хотел провести реванш уже через два месяца после скандала.

Стерлинг все это время залечивал старые травмы – отказываясь от боя, он сохранял чемпионский пояс. Из-за этого Ян прозвал американца трусом и заявил, что Алджамейну не хватает смелости, чтобы снова выйти с ним в октагон.

Мы вспомнили хронологию конфликта Яна и Стерлинга и то, как бойцы шли к громкому реваншу, который пройдет в ночь на 10 апреля на UFC 273.

12 июля 2020-го. Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC. Стерлинг вызвал Петра на бой и назвал «бумажным» чемпионом.

«Он не победил ни одного бойца из топ-5, и теперь он чемпион. Хорошо устроился. Но быстрый взлет обернется быстрым падением», – заявил Стерлинг.

14 октября. Бой Яна и Стерлинга назначен на UFC 256. Это первая защита титула для Петра. Дата – 12 декабря.

22 ноября. UFC объявил, что бой Яна и Стерлинга откладывается. Инициатива исходила от Петра.

«Были разные моменты и с визой, и с подготовкой», – заявил россиянин. Стерлинг же посчитал, что Петр снялся с боя, потому что не успел очиститься от допинга.

9 января 2021-го. Бой Яна и Стерлинга назначен на UFC 259. Новая дата – 7 марта.

7 марта. Бой со Стерлингом проходит под диктовку Яна: россиянин доминирует, но теряет пояс из-за запрещенного удара коленом в четвертом раунде. После турнира Уайт говорит, что организует незамедлительный реванш. Ян согласен и хочет подраться в мае.

«Это был хороший бой, жаль, что так случилось. Естественно, мы организуем реванш как можно быстрее. Я не понимаю, зачем Ян нанес этот удар, ведь Стерлинг уже посыпался к четвертому раунду», – заявил босс UFC.

8 апреля. Стерлинг отказался от предложения UFC подраться с Яном 15 мая. Американец сделал внеплановую операцию на позвоночник и выбыл на долгий срок. Ян обвинил чемпиона в трусости.

«Всплыли проблемы десятилетней давности, с каждым лагерем все хуже и хуже. Мне уже через неделю после поединка предложили реванш 15 мая, когда моя голова еще была не в этой вселенной. Но да, тогда я отказался от боя», – признался Стерлинг.

26 августа. Реванш Яна и Стерлинга назначен на UFC 267. Дата – 30 октября. Стерлинг успешно перенес операцию и заверил лигу, что восстановится к бою. Петр предсказал, что американец откажется от поединка.

25 сентября. Предсказание сбывается: Стерлинг снимается с боя против Яна из-за проблем с шеей. Петр снова обвиняет соперника в трусости. На замену Стерлингу выходит Кори Сэндхаген, который заранее готовился к бою и прошел полный лагерь.

«Проблема в моей шее. Лучшее, что я когда-либо испытывал – это просыпаться утром без боли, с которой я жил последние десять лет. Я старался работать изо всех сил в этом тренировочном лагере, но быстрая усталость и спазмы все еще сохраняются.

По словам моего хирурга, это связано с тем, что нервы все еще восстанавливаются после операции, которую я только что перенес. В этой ситуации я не хочу рисковать здоровьем, чтобы не получить еще более серьезную травму», – заявил Стерлинг.

30 октября. Ян победил Сэндхагена судейским решением и забрал временный пояс UFC. Впоследствии этот бой был признан UFC одним из лучших в 2021 году.

6 января 2022-го. Реванш Яна и Стерлинга назначен на UFC 272. Дата – 6 марта.

11 января. Поединок перенесен на 10 апреля на UFC 273. Решение принято по инициативе лиги.

Долгожданный реванш пройдет уже в ночь на это воскресенье. Ян и Стерлинг усердно тренировались, а в соцсетях показывают топовую форму. Если Стерлинг все-таки дойдет до клетки, то Ян обязан побеждать и забирать пояс. Ведь в первом бою россиянин разбивал Алджамейна и уверенно выигрывал момента с запрещенным ударом. Надеемся, что на UFC 273 Ян исправит собственную ошибку, и у России снова появится чемпион в легчайшем весе.

Фото: Gettyimages.ru/Jeff Bottari/Zuffa LLC