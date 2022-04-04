Соперника Яна в детстве вербовали уличные банды, но он выбрал спорт. Дальше – статус лучшего борца Америки и отказ Джону Джонсу

От редакции: текст был опубликован до официального анонса (в июле 2020-го) первого боя Яна и Стерлинга. Сейчас мы его освежили, чтобы напомнить спортивный путь Алджамейна к чемпионству в UFC.

Летом 2020-го Петр Ян завоевал вакантный титул UFC в легчайшем весе, побив легенду ММА – Жозе Альдо. Сразу же за поясом Яна выстроилась голодная очередь, а первый в ней был Алджамейн Стерлинг. С тех пор их противостояние обострилось: на первой же защите Ян потерял пояс, нанеся Стерлингу запрещенный удар коленом, потом реванш дважды переносился, а Петр стал временным чемпионом, пока Алджамейн не дрался.

В ночь на 10 апреля они все-таки проведут (надеемся) второй бой, а значит сейчас – самое время вспомнить бэкграунд Алджамейна.

Стерлинг – один из лучших борцов Америки, который до Яна шел на серии из пяти уверенных побед. Алджамейн учился в одном колледже с Джоном Джонсом, который вдохновил его заниматься смешанными единоборствами, а когда дебютировал – за два года завоевал титулы в двух разных промоушенах.

Джонс предлагал Стерлингу вместе дебютировать в MMA, но Алджамейн отказал: считал, что ему не будут уделять внимания

Родители Стерлинга – Софи и Кливленд – были обычными работягами и воспитывали 13 детей, включая Алджамейна. Когда Стерлинг пошел в школу, его пытались завербовать в банды, но вместо этого он выбрал спорт: мальчик попробовал себя в баскетболе, но потом его заинтересовала борьба.

Стерлинг начал бороться в 2004 году, а после школы хотел попасть на чемпионат первого дивизиона (NCAA), где мог получить статус All-American (лучшего борца страны), который дал бы ему много возможностей в будущем. Но из-за плохих оценок доступ к участию для него закрыли.

Тогда Алджамейн поступил в Моррисвиллький государственный колледж, где продолжил тренироваться. Там в местной команде он встретил будущего чемпиона UFC в полутяжелом весе Джона Джонса, который уже был нацелен на выступления в MMA. По словам Стерлинга, они несколько раз вместе смотрели турниры, и Джон предлагал ему дебютировать вместе с ним. Джонс тогда был чемпионом Айовы по борьбе, а Алджамейн только начинал путь.

После окончания первого курса Стерлинг перешел в Государственный университет в Кортленде, где сумел реализовать планы: Алджамейн дважды стал борцом All-American и закончил учебу с рекордом 87-27. Тогда же он получил свое прозвище – Мастер Фанк – за неординарный стиль борьбы.

Стерлинг в итоге увлекся смешанными единоборствами и пошел в зал The BombSquad вместе с Джоном Джонсом. Вскоре Джон перешел в JacksonWink в Альбукерке, куда звал Алджамейна.

«Джон Джонс на самом деле позвал меня заниматься к себе в зал, когда я сомневался насчет того, что мне делать дальше после окончания колледжа. То место, где я сейчас занимаюсь – Serra-Longo Fight Team, я ведь даже не знал о его существовании, потому что до этого находился в другой части штата.

Я почти поехал к Джонсу, но потом сказал ему, что не чувствую, что там мне будут уделять должное внимание. Он уже тогда был Джоном Джонсом, а я был всего лишь любителем, который не знал ничего, кроме борьбы. Так что я решил сам проложить себе путь наверх и заслужить свое место», – рассказывал Стерлинг.

Стерлинг пришел в UFC непобежденным, но потом трижды проиграл. Из каждой неудачи Алджамейн выносит уроки

После двух успешных любительских боев в ММА Алджамейн перешел в Serra-Longo Fight Team, которым владел член зала славы UFC и бывший чемпион в полусреднем весе – Мэтт Серра.

В зале Серры Алджемейн получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу, а в 2011 году дебютировал в профессионалах с любительским рекордом 6-1. Карьера Стерлинга развивалась очень быстро: всего за два года он стал чемпионом Ring of Combat, а потом – Cage Fury Fighting Championships (CFFC), пояс которого трижды защитил. Такой успех не прошел мимо сильнейшей лиги мира, поэтому 22 февраля 2014 года Алджамейн дебютировал на UFC 170 с рекордом 8-0, где единогласным решением судей победил Коди Гибсона.

Спустя еще два года Стерлинг впервые в карьере проиграл: на UFC Fight Night 88 раздельным решением Брайану Карауэю, а после – не дравшемуся два года Рафаэлю Ассунсао на UFC on Fox 33.

Тогда Алджемейн не стал брать паузы для переосмысливания карьеры, а наоборот – за год трижды подрался: победил Аугусту Мендеса, потом бывшего чемпиона UFC Ренана Барао, а в конце 2017 года его брутально вырубил Марлон Мораес.

После поражения Мораесу Стерглинг снова доказал, что его не так просто сломить, а он умеет принимать поражения, делая из них выводы.

«Снимаю шляпу перед Марлоном. Я думал, что смогу отлично провести тейкдаун, но ему удалось встретить меня ударом коленом. Для тех, кто беспокоится, со мной все в порядке», – сказал тогда Стерлинг.

Это поражение стало пока что последним в карьере Алджемейна. За два года он одержал пять уверенных побед подряд над топовыми бойцами легчайшего дивизиона и вышел на титульник против Яна.

Интересно, что до официального анонса боя, на протяжении всего 2019-го, Петр и Стерлинг обменивались сообщениями в твиттере, но между бойцами было максимальное уважение.

«Я думаю, что Алджамейн Стерлинг заслужил право драться за титул. Этот парень побил многих ребят, высоко стоит в рейтинге. Я думаю, что он достоин драться за пояс», – говорил Ян.

«Превосходный бой, парни! Заслуженная победа Яна. Ты реально крутой. Не могу дождаться, чтобы разделить с тобой октагон, братишка», – написал Стерлинг после боя Петра против Жозе Альдо.

Дальше – уже всем знакомый сценарий. Ян и Стерлинг подрались в марте 2021-го, Петр вел бой, но за 30 секунд до конца 4-го раунда нанес запрещенный удар коленом и потерял пояс, а Алджамейн победил дисквалификацией. Незамедлительный реванш не получился: Стерлинг лег на операцию, а Ян решил не простаивать, подравшись с Кори Сэндхагеном. Так Петр стал временным чемпионом, но уже в ночь на 10 апреля попробует вернуть себе полноценный титул, заодно и решив все вопросы с Алджамейном.

Фото: Gettyimages.ru/Jeff Bottari/Zuffa LLC, Alex Trautwig; instagram.com/funkmastermma