«У Петра в руках динамит». Интервью тренера Яна, который тоже готов к реваншу со Стерлингом

Для бойца это уже четвертая подготовка к Алджамейну.

В эти выходные Петр Ян попробует изменить две вещи: статус временного чемпионства, став обладателем полноценного титула UFC, а также недоразумение первого боя против Алджамейна Стерлинга. К сожалению, в ночь на 10 апреля в углу Яна не будет, пожалуй, главного человека последних боев Петра – Кайрата Нурмаганбетова, тренера по ударной технике, который не смог прилететь во Флориду из-за отказа в американской визе.

Но все же Ян прошел полный лагерь в Таиланде под руководством Кайрата, а в неделю боя Sports.ru подробно поговорил с Нурмаганбетовым. О главных козырях Петра, пересмотре первого боя со Стерлингом, уже четвертой (!) подготовке Яна к Алджамейну, а также отсутствии тренеров в качестве секундантов.

«Стерлинг выйдет и попытается пройти в ноги: пока бойцы свежие, сухие и много сил. Но у него это не получится»

– В каком состоянии Петр улетел на бой и как прошел лагерь в Таиланде?

– Состояние – отличное, расположение духа – супер. Осталось самое тяжелое: сделать вес. Лагерь прошел отлично: мы много били, боролись, работали над всеми аспектами и еще накопили эмоций.

– Фактически это уже четвертая подготовка Яна к Стерлингу. Первый бой, два сорвавшихся поединка и сейчас реванш. Насколько тяжело готовиться к одному и тому же сопернику несколько раз, еще и придумывать под него что-то новое?

– Здесь нет такого понятия, как тяжело или легко. Да, Петр уже четыре лагеря готовится к одному и тому же человеку, но это только улучшает подготовку. Каждый день ищешь бреши в обороне, ошибки в технике и тактике. Пытаешься обернуть его слабые стороны против своих лучших.

– Сколько раз пересмотрели первый бой Яна и Стерлинга?

– История со Стерлингом длится уже, грубо говоря, 2 года. Не могу сказать, что мы постоянно пересматриваем Алджамейна, но с периодичностью в 2-3 недели я смотрю и первый поединок, и нарезки лучших моментов Стерлинга. Как и лучших эпизодов Петра. Нужен постоянный анализ, в голове всегда понимание поединка, так можно найти зацепочку и использовать ее.

– К моменту остановки боя Стерлинг нанес 97 акцентированных ударов, а Петр – 86. Значит ли это, что Ян не давал тот тоннаж ударов и ту активность, которую мог бы?

– Мы можем посмотреть статистику ударов с Сэндхагеном. Там было в районе 250 против 150. Но это не гарантирует победу. Выброшенные удары и точные – немного разные вещи.

– У Алджамейна также была яркая нацеленность на корпус – почти половина ударов. Вы учитывали это?

– Это классика единоборств. В первых раундах наносить как можно больше ударов по корпусу. Это инвестиции в будущее, в чемпионские раунды.

– Что ждете от Стерлинга сейчас?

– Думаю, у Стерлинга будет несколько планов на бой. Он выйдет и попытается пройти в ноги: пока бойцы свежие, сухие и много сил. Попробует зайти за спину, как он сделал против Сэндхагена. Но у него это не получится, и тогда, раз первый запал не прошел, будет распределять силы на 5 раундов.

«Стерлинг – не главный раздражитель. То, что говорит Алджамейн, он так продает бой и помогает раскрутке»

– Стерлинг не выступал больше года. Как это может на нем сказаться?

– На кого-то это накладывает ржавчину, кто-то начинает переживать перед выходом. Кто-то наоборот лучше настраивается: скучает по адреналину и выходит на офигенных эмоциях. Все зависит от его психологии, насколько он в закромах у себя пороется и как преподнесет самому себе.

– Стерлинг для Яна – главный раздражитель?

– Здесь нет никаких раздражителей. Это бизнес и спорт. Они дерутся для фанатов, чтобы прославить родину. А то, что говорит Стерлинг, он так продает бой и помогает раскрутке.

– После победы Петра над Сэндхагеном ты сказал, что Ян реализовал план на 99%. Но ведь идеального поединка не существует: всегда есть что улучшать. Как изменился Петр?

– Он стал мощнее. Борьба у Петра хорошая, стойка хорошая, он значительно прибавил в физике. Спортсмен такого высокого класса не может кардинально поменяться за несколько месяцев с момента последнего боя.

– Петр – классический 5-раундовый боец, который хорошо распределяет силы и в каждом отрезке прибавляет. Так было и с Сэндхагеном. Правильно понимаю, что от Яна не стоит ждать феерии на старте?

– Это ошибочное мнение. Петр – яркий финишер, у которого в руках динамит. Он бьет жестко с любой позиции. Нужно смотреть и наслаждаться боем, а если он пройдет все 5 раундов, то поблагодарить бойцов, что они подарили нам 25-минутное зрелище. Да, Петр распределит силы, но поединок может закончиться в любую секунду: у него сильные руки и ноги, плюс нельзя забывать о его борьбе. Об этом мало говорят, но Петр – чемпион Сибири ADCC по грэпплингу. Он душил сильных самбистов и дзюдоистов. Мы разговаривали с Андреем (Октябринским, тренером Яна по борьбе – Sports.ru), и я спросил, как он оценивает уровень джиу-джитсу Петра. Андрей ответил, что Ян просто не охотится за приемами, но если оценивать по цвету поясов, то минимум – коричневый.

– Еще перед первым поединком казалось, что после двух 5-раундовых боев с Магомедом Магомедовым Стерлингу будет очень сложно удивить Яна борьбой.

– Я ни в коем случае не недооцениваю борьбу американцев или Стерлинга, но в каком бы колледже он не был, дагестанская борьба – это дагестанская борьба. Думаю, все это понимают.

– Главное, что Ян противопоставит Стерлингу?

– Козыри Петра: бокс и кардио.

«Не совсем правильно считать Стерлинга клоуном. Да, у него есть актерские способности, надеюсь, в Голливуде это заметят, но боец он серьезный»

– После первого боя многие очень нелестно отзываются о Стерлинге. Называют то бумажным чемпионом, то актером. Тем самым, кажется, обесценивая его скиллы.

– Я бы не сказал, что его обесценивают. Стерлинг реально хорош, он неудобный боец. Длиннорукий, длинноногий, неординарный. Алджамейн душил, перебивал и разбирал хороших ребят, поэтому на него не надо вешать ярлыки. На данный момент Стерлинг – действующий чемпион, поэтому ему надо отдать должное. Да, его называют бумажном чемпионом или клоуном, но в основном так говорят на постсоветском пространстве. У нас привыкли делать, а не говорить, что за слова нужно отвечать, а за поступки тем более. За океаном ребята относятся к этому немного проще.

Они умеют говорить и продавать свои бои. Может, этому надо поучиться? Говорю об этом с улыбкой, но посмотрите на российские MMA: «клетка покажет», «выйду и просто поработаю». А иностранцы говорят: «Шлепну тебя по жопе» или что-то в этом духе. Звучит не очень лестно, но это бизнес и их хлеб. Чем ярче они привлекут внимание к себе, тем больше заработают. Поэтому не совсем правильно считать Стерлинга клоуном. Да, у него есть актерские способности, надеюсь, в Голливуде это заметят, но боец он серьезный.

– Сейчас ожидаете какие-то уловки от Стерлинга?

– Очень хитрый боец. Выйдя в клетку, обязательно расставит там капканы. Наша задача в них не попасть и затянуть его в свои ловушки.

– Петр полетел на бой без привычных секундантов и тренеров. Тебе и Андрею отказали в визах: как вы отреагировали на такой ход событий?

– Восприняли как должное. На данном этапе сложно получить визу, но мы не отчаиваемся. С Петром полетели Алексей Сорокин и Саят Абдрахманов. Они специалисты и отличные тактики, дают грамотные советы, умеют поддержать как внутри клетки, так и за ее пределами.

– Ян привык к твоим подсказкам, к советам Андрея. Сейчас ваших голосов не будет, наверняка, это может сказаться.

– Саят и Алексей с Петром уже 10 боев в UFC и 7 боев в ACB. Это длинный путь.

– Твое представление картинки реванша между Яном и Стерлингом?

– Нельзя так спрогнозировать. Он может как закончиться в любую секунду, так и растянуться на 5 раундов. Просто пожелаю запастись попкорном, проснуться пораньше, включить телевизор и наблюдать за этим сражением.

Фото: Gettyimages.ru/Jeff Bottari/Zuffa LLC; Instagram/petr_yan