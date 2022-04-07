Кто поможет Яну в реванше против Стерлинга? Двум секундантам отказали в визе США, а Сехудо не хочет быть «водоносом»

В углу будут менеджер-аналитик и близкий друг Петра.

Один из главных вопросов последних недель: кто же все-таки поможет Петру Яну победить Алджамейна Стерлинга в реванше на UFC 273 (в ночь с 9 на 10 апреля)? Двум главным угловым российского бойца – Кайрату Нурмаганбетову (тренер по ударной технике) и Андрею Октябринскому (тренер по борьбе) – отказали в американских визах.

Ян был готов лететь на бой даже один, хотя не упустил еще одну возможность прокачать медийку: позвал в секунданты Генри Сехудо, бывшего двойного чемпиона UFC, и Шона О’Мэлли, восходящую звезду промоушена. Бойцы в итоге отказались, но Петр все равно не останется один. Вместе с ним точно будут менеджер Саят Абдрахманов и близкий друг Алексей Сорокин.

Правда, кажется, именно Сорокин в первом бою против Стерлинга подтвердил Яну, что можно пробить коленом.

После отказа в визах секундантам Ян раскачал твиттер. Сехудо и О’Мэлли классно отреагировали

Кайрат Нурмаганбетов и Андрей Октябринский готовят Яна уже несколько боев подряд. Кайрат – мощный ударник, дважды выигрывал чемпионат мира по кикбоксингу и признавался лучшим кикером планеты. Октябринский – мастер спорта по дзюдо, впервые оказался в лагере Яна еще в 2017 году. Тогда Петр готовился к реваншу против Магомеда Магомедова (на тот момент это было единственное поражение в профессиональной карьере Яна), а Андрей помог в вопросах борьбы, что повлияло на итоговый успех бойца.

Нурмаганбетов и Октябринский отлично вели Яна в поединке за временный титул UFC против Кори Сэндхагена, а Петр вместе с соперником закатили один из лучших поединков 2021-го. Но, к сожалению, в реванше со Стерлингом Кайрата и Андрея не будет: им отказали в американских визах.

Сначала Петр заявил, что готов ехать на бой один, а потом перепиской в твиттере создал яркий инфоповод, позвав в угол Генри Сехудо и Шона О’Мэлли. Сехудо – бывший чемпион UFC в двух дивизионах, в том числе в категории Яна. Если бы он не завершил карьеру, то именно у Генри Петр должен был отнимать титул. Шон – яркий боец, который пока только подбирается к топу легчайшего веса, но уже популярен благодаря миллионной аудитории инстаграма.

– Эй, тренер Генри Сехудо, какие у тебя планы на 9 апреля? – написал Ян.

– Дай мне кресло-бустер, и я поработаю в твоем углу, – ответил Сехудо.

– У меня есть одно условие: не пытайся давать мне свои дерьмовые советы, просто приноси воду и пакеты со льдом между раундами, и все будет в порядке.

Шон сначала тоже согласился секундировать Яна, но за несколько дней до боя Сехудо и О’Мэлли дружно отказались.

«Извини, приятель, но я не собираюсь быть твоим водоносом. Между твоими коленями и стероидами О’Мэлли слишком много незаконной активности, чтобы я в это вмешивался. Преклони колено, картофелеголовый», – написал Сехудо.

О’Мэлли присоединился: «Я не собираюсь секундировать этому чертовому чуваку. Мне плевать, победит он или проиграет. Хотя мне и нравится Петр: сам по себе он забавный мелкий чувак. Я просто хочу подраться с ним».

Сам Ян шутливо настаивает, что Генри и Шон все-таки должны явиться к нему в угол на UFC 273, но его условие по-прежнему в силе:

«Надеюсь, что они будут в субботу. Главное, чтобы они молчали. Чтобы один подавал воду, а другой – лед. Чтобы они не давали тупых советов».

Так кто все-таки поможет Яну? Менеджер Саят – сильный аналитик со знанием английского, а с Сорокиным Петр дружит много лет

Понятно, что переписки с Сехудо и Шоном – медиаистории, которые привлекают внимание. Было бы классно, окажись кто-то из них в углу Яна, но серьезность все-таки на первом плане.

На данный момент известно, что рядом с Петром будут Саят Абдрахманов и Алексей Сорокин. Абдрахманов – менеджер Яна, его часто можно видеть с бойцом в англоязычных интервью. Он помогает Петру с переводом, а знание языка – большой плюс для угловых Яна, потому что появляется возможность слышать подсказки Стерлингу. Абдрахманов неоднократно был и секундантом – вряд ли в качестве первой роли, но процесс изнутри знает. Когда Петру назначили бой против Сэндхагена, именно Саят сделал аналитический разбор соперника, прислав подробное видео о Кори.

Сорокин – один из близких друзей Яна. Он секундировал Петра и в первом бою в UFC, и в титульнике против Жозе Альдо, и в первом бою со Стерлингом. Правда, кажется, именно Алексей подсказал тогда Яну пробить коленом.

В тот вечер в углу Петра было два русскоязычных секунданта: Денис Лаврентьев и Сорокин. Предположительно с Алексеем у Яна и состоялся диалог, предшествовавший запрещенному удару:

– Ударь, ударь его!

– Колено?

– Да!

По мнению Нурмаганбетова, дуэт Абдрахманова и Сорокина хорошо проведет Яна в чемпионском поединке.

«Они специалисты и отличные тактики, на них можно положиться. Они дают грамотные советы, умеют поддержать как внутри клетки, так и за ее пределами. Саят и Алексей с Петром уже 10 боев в UFC и 7 боев в ACB. Это длинный путь», – сказал Кайрат Sports.ru.

Всего в UFC бойцу разрешено иметь трех секундантов, но в редких исключениях, в том числе титульниках – четырех. То есть еще два места в углу Петра Яна вакантны.

Там могут оказаться Артем Левин и Николай Клименко. Левин был чемпионом Glory (главный мировой промоушен в кикбоксинге), а также капитаном сборной России по тайскому боксу, выиграв 6 чемпионатов мира. Последние годы Артем живет в США и тренирует в American Top Team. Клименко – исполнительный директор российского промоушена RCC, также занимающийся клубом «Архангел Михаил», который представляет Ян. У Николая также есть внушительный бэкграунд в ударных единоборствах.

Так что Петру точно не придется драться со Стерлингом одному. Осталось только узнать: будет у него только своя команда или же все-таки разбавлена кем-то вроде Сехудо?

Фото: Gettyimages.ru/Mike Roach/Zuffa LLC; instagram.com/henry_cejudo; instagram.com/petr_yan; instagram.com/sugaseanmma