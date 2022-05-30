Что с допинг-делом Валиевой? Ждем решение в августе, но США уже настроены отнять у России командное золото

Допинговое дело Камилы Валиевой – пожалуй, самое громкое и резонансное в истории фигурного катания.

Как оно продвинулось за 3 месяца после Олимпиады?

Если расследование не закончилось, что рассматривал CAS на Олимпиаде?

Коротко: проба Камилы с декабрьского чемпионата России оказалась положительной, выяснилось это во время Олимпиады. Церемонию награждения командника, который выиграла Россия, до сих пор не провели, а саму Валиеву допустили до личного турнира только из-за статуса «защищенного лица» (во время Игр ей было 15 лет). Там она заняла 4-е место, не выдержав огромного давления.

Потом вернулась в Москву, где нашла поддержку, которой так не хватало в Китае: выступила в нескольких шоу, отметила день рождения, встретилась с президентом и съездила в отпуск.

Во время Игр все разворачивалось стремительно: сначала РУСАДА отстранило Валиеву, потом изменило решение. В итоге сразу три организации подали апелляции: МОК, WADA и Международный союз конькобежцев (ISU).

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) экстренно решала – допускать ли Камилу до личного турнира. CAS не разбирал ни степень вины (и ее наличие вообще), ни вопрос с участием в команднике.

В пользу Камилы сыграли несколько факторов: статус защищенного лица, задержка с обработкой анализа и возможный непоправимый вред спортсменке в случае недопуска. Поэтому ее допустили, но разбирательство только начиналось.

В мотивировочной части решения CAS говорится, что запрещенный препарат (триметазидин) мог попасть в организм Валиевой из-за лекарств ее дедушки, который перенес операцию на сердце.

Пробы до и после провального теста оказались чистыми, а концентрация препарата была небольшой и указывала на однократный прием таблетки за несколько дней до соревнований в декабре. Так что ожидаемо Камила и ее команда запросили вскрытие пробы B .

Что сейчас с делом Валиевой?

Дело рассматривает РУСАДА . Министр спорта Олег Матыцин надеялся, что агентство профессионально разберет случай и это поспособствует восстановлению:

«РУСАДА должно очень внимательно провести расследование. В конце года, надеюсь, закончится период санкций РУСАДА и оно будет восстановлено, поэтому это очень ответственный момент для организации. Вся дорожная карта, которая была утверждена для восстановления WADA, выполняется».

Немецкий журналист и борец с допингом Хайо Зеппельт, наоборот, сомневался в беспристрастности агентства:

«РУСАДА отстранило ее, а всего лишь через день так называемый дисциплинарный комитет агентства объявил, что отстранение снято и она может участвовать в соревнованиях. Для меня это является четким показателем, который говорит о том, что в России все еще есть люди, которые не хотят следовать правилам».

Когда объявят результат?

В марте появилась конкретика. WADA (а оно, по словам Зеппельта, не поверило объяснениям Валиевой) выпустило пресс-релиз, в котором напомнило о сроках рассмотрения дел: «Антидопинговые организации должны сделать все, чтобы завершить обработку результатов и провести слушание в первой инстанции в течение шести месяцев с момента уведомления».

Уведомление о нарушении Камила получила 8 февраля – получается, РУСАДА должно закончить разбор к 8 августа . Это крайний срок – видимо, на него и следует ориентироваться.

«До начала августа с большой долей вероятности ожидать вынесения решения не стоит, исходя из обычных сроков рассмотрения. Хотя, конечно, стороны могут договориться об ускоренном рассмотрении. Но когда на кону находится олимпийская медаль, вряд ли нужна спешка», – отмечала экс-гендиректор РУСАДА Анна Анцелиович.

А нынешний глава агентства Вероника Логинова объяснила, почему до конца процесса новой информации не будет:

«Хотелось бы еще раз обратить внимание, что спортсменка является защищенным лицом и дальнейшие комментарии по расследованию не только нарушают права спортсменки, но и препятствуют осуществлению расследования с учетом принципов конфиденциальности и эффективности».

А что насчет тренеров?

Параллельно ведется расследование в отношении окружения Валиевой. О нем известно еще меньше. Зато финский юрист Лаури Тарасти обратился в WADA с предложением отстранять тренеров несовершеннолетних спортсменов, пойманных на допинге :

«Вопрос будет рассмотрен в WADA. Хорошо бы разобраться, что входит в обязанности тренера молодого спортсмена. Несовершеннолетний спортсмен может не понимать, какие препараты ему дают. Он не может достать их самостоятельно, как в случае со специальными сердечными лекарствами для Валиевой».

Тарасти предложил индивидуальное отстранение – запрет на участие в международных соревнованиях, при котором тренерская деятельность продолжается в прежнем режиме.

Идея выглядит отчасти наивной, ведь сам факт обнаружения допинга не возлагает вину на тренера. Препарат мог дать врач или родитель. Хотя, например, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина предложение финна поддержала.

Майская поездка Этери Тутберидзе в США вызвала опасения – не применят ли к ней закон Родченкова (он касается лиц из окружения спортсменов, уличенных в допинге)? Но, кажется, все в порядке:

«Проба Камилы Валиевой отбиралась 27 декабря, до начала Олимпийских игр. Да, там произошло накладывание временного периода отстранения, который пришелся на Олимпиаду, но сам факт нарушения и факт его выявления был обнаружен до Игр. Я предполагаю с юридической точки зрения, что закон Родченкова на данный случай не распространяется», – объяснила Анцелиович.

Путин поддержал Валиеву на встрече в Кремле

В России Валиева встретила только поддержку. Во время похода чемпионов в Кремль Владимир Путин уделил ей много времени:

«Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность. Своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства.

Такого совершенства невозможно добиться нечестно с помощью манипуляций . Да в фигурном катании все эти средства и не нужны – мы с вами это прекрасно понимаем и знаем».

Сама Камила не жаловалась, но с объяснимой грустью вспоминала Игры: «Для меня время на Олимпиаде разделилось на до и после. Так вот, после мне особенно не хватало мамы, ее поддержки».

Что говорят в МОК и WADA и когда награждение командника?

Те организации, которые подавали апелляции во время Пекина-2022, не забывают о деле Валиевой. В середине мая в Каире прошли заседания исполкома и совета учредителей WADA – ситуация с Камилой не попала в повестку, но гендиректор Оливье Ниггли все-таки высказался:

«Дело расследуется РУСАДА. Мы ждем решения, чтобы рассмотреть, соответствует ли оно кодексу и нужно ли подавать апелляцию. Оно у нас на радаре, мы ждем информацию из России».

Глава МОК Томас Бах тоже затронул кейс Валиевой на сессии комитета в Лозанне:

«Мы в контакте с WADA и Международным агентством тестирования (ITA) по этому вопросу. Дело на контроле антидопинговых служб, МОК не имеет к этому отношения. Но мы им дали понять, что ждем скорого разрешения этого дела».

Ка к только дело закроют, МОК проведет награждение командного турнира (причем совершенно непонятно – где собирать фигуристов и как это будет выглядеть) . Церемонию ждут и соперники сборной России – так, американец Винсент Чжоу заявил, что США должны получить золото вместо серебра.

Такая позиция возмутила легенду нашей фигурки Татьяну Тарасову: «А Чжоу выиграл золотые медали, чтобы такое заявлять? Американцы просто обнаглели! Я даже не думаю о том, что они и без нас смогут взять олимпийское золото. Чжоу не командует парадом! Не он определяет места в фигурном катании».

А вот Ирина Роднина уверена, что до награждения Камилу все же не стоит считать чемпионкой: «Если всем хочется, то пускай называют Валиеву олимпийской чемпионкой. Но разве у нее есть золотая олимпийская медаль? Сначала надо дождаться завершения расследования, а уже потом давать звания».

Фото: globallookpress.com/Enrico Calderoni/AFLO SPORT, TOMASZ MARKOWSKI, YUTAKA/AFLO SPORT, Yohei Osada/AFLO SPORT; РИА Новости/Владимир Астапкович, Григорий Сысоев