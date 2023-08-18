Рецензия на новый бестселлер Мэта Фицджеральда.

За последние два десятилетия было опубликовано множество книг для бегунов-любителей: «От 800 метров до марафона» Джека Дэниелса, «Бег по шоссе для серьезных бегунов» и «Продвинутая подготовка к марафону» Пита Фитзингера, несколько изданий «Бег с Лидьярдом» от самого известного новозеландского тренера, заложившего основы тренировочного процесса в беге на выносливость еще в 60-х годах прошлого столетия, и многие другие произведения о питании, функциональной подготовке и специальных тренировках бегунов.

Среди многочисленных профи, переносящих свой богатый опыт на бумагу, выделяется спортсмен-любитель и писатель Мэт Фицджеральд. Он умеет объяснять сложные вещи простым языком – именно поэтому его произведения стали культовыми среди бегунов и триатлетов. Недавно вышла его новая книга «Бегай как профи» – и мы решили разобраться, насколько она полезна бегунам.

Автор – популярный спортивный журналист, который все методики проверяет на себе

Мэт Фицджеральд – американский журналист, сертифицированный тренер по триатлону и бегу и соревнующийся спортсмен-любитель. Уже более 20 лет Мэт делится на страницах книг и популярных спортивных изданий собственным опытом, наблюдениями за профессиональными атлетами и многочисленными исследованиями, посвященными питанию, кросс-тренировкам, ментальной и физической подготовке спортсменов.

Самые известные книги Фицджеральда: «Бег по правилу 80/20» о том, как не загнать себя в погоне за результатом, «Диета чемпионов» о правильном питании спортсменов, «Соревновательный вес» о поддержании здоровой формы на разных этапах подготовки, и «Как сильно ты этого хочешь?», исследование психологической составляющей в спорте на выносливость.

Для новой книги Мэт тренировался с группой топовых американских атлетов

«Бегай как профи» написана совместно с Беном Розарио, главным тренером профессиональной команды HOKA NAZ Elite. В 2016 году Мэт Фицджеральд присоединился к тренировочной группе Розарио в рамках подготовки к Чикагскому марафону.

46-летний Фицджеральд начал тренироваться с HOKA NAZ Elite, имея за плечами более 40 марафонов и личный рекорд 2 часа и 41 минуту. Рекорд был установлен в далеком 2008 году, поэтому Мэту стало интересно, насколько сильно он сможет прибавить, если будет жить, тренироваться и восстанавливаться как профессиональный спортсмен.

Еще до начала тренировок Розарио честно признался, что не уверен в успехе, так как с годами мы не молодеем, а тренироваться в 46 лет с профессиональной группой – очень амбициозная цель: «В тот момент я просто захотел помочь ему ответить на вопрос, как далеко можно зайти, если отбросить все лишнее и начать тренироваться как профи.

Будем честны, это была непростая задача. В течение предыдущих девяти лет Мэт много раз пытался улучшить личный рекорд, но терпел неудачу. Я был уверен, что если мы сможем сохранить его здоровье, то сочетание высотных тренировок, профессиональных физиотерапевтов, тренеров по силовой и физической подготовке и духа товарищества смогут, по крайней мере, дать ему возможность, которую он давно искал. Но я не давал никаких гарантий!»

8 октября 2017 после 13 недель интенсивных тренировок Фицджеральд улучшил личный рекорд и пробежал марафон за 2:39:30. Он занял 146 место среди 50 000 участников в абсолюте и пятое в возрастной группе.

«Может показаться очевидным, но дело в том, что большинство бегунов-любителей используют не все инструменты из практики профессионалов, – поделился после финиша Мэт. – Изучение и заимствование методов элиты – верный путь к совершенствованию спортсмена любого уровня».

Прогресс Фицджеральда удивил даже Бена Розарио: «Когда Мэт присоединился к команде, мы приняли его как равноценного члена группы. В ответ на это Мэт поддерживал нас на протяжении всех дней сборов, и я считаю, что эта взаимная поддержка помогла добиться успеха. В день соревнований наблюдать за тем, как он проносится каждую следующую отсечку в 5 км, – мечта тренера. А увидеть его на финише марафона с результатом быстрее 2:40 навсегда останется в моей памяти».

Главное отличие книги от других – мнение двух тренеров, один из которых – сам любитель и подопытный

«Бегай как профи» – это пошаговая инструкция, в которой на простых примерах объясняется, как спортсмен-любитель может выстроить тренировочный процесс подобно профессионалу.

Каждая глава – это взгляд Мэта, бегуна-любителя, на различные аспекты тренировок элитных спортсменов. Он разбирает основы планирования, баланс объема и интенсивности тренировок, правильную технику бега, лайфхаки питания и восстановления, а также ментальную подготовку атлета, и анализирует, что можно перенять и как вписать это в жизнь обычного человека.

Каждая глава книги завершается развернутым советом от опытного наставника Бена Розарио, с помощью которого Мэт подводит черту под компонентами подготовки. Розарио отмечает, что спортсмены-любители не так сильно отличаются от элитных бегунов. Важно грамотно дозировать нагрузку и точечно перенимать отдельные элементы тренировочного процесса, тогда прогресс не заставит себя ждать.

Книга будет полезна новичкам и прогрессирующим любителям, которые хотят улучшить результаты в беге на длинные дистанции. Если вы читали предыдущие произведения Фицджеральда и книги других авторов, то заметите повторяющиеся разделы, при этом их все равно стоит просмотреть хотя бы ради заметок Розарио.

К приведенным в конце книги планам подготовки стоит относиться аккуратно, соотнося указанные объемы и частоту тренировок с собственным опытом и возможностями по адекватному восстановлению. Вы должны понимать, для чего делается та или иная сессия, в противном случае лучше обратиться к тренеру по бегу.

Читайте также:

Фото: runnersworld.com, outsideonline.com, nuunlife.com, artsciencerun.com, themorningshakeout.com