ЗОЖ Daily
Блог

«Бегай как профи» – взгляд изнутри на тренировки профессионалов и практические рекомендации для бегунов-любителей

Марафон Марафон
Бег Бег
Тренировки Тренировки
Чикагский марафон
Медицина Медицина
любительский спорт любительский спорт
книги книги
Здоровье Здоровье

Рецензия на новый бестселлер Мэта Фицджеральда.

За последние два десятилетия было опубликовано множество книг для бегунов-любителей: «От 800 метров до марафона» Джека Дэниелса, «Бег по шоссе для серьезных бегунов» и «Продвинутая подготовка к марафону» Пита Фитзингера, несколько изданий «Бег с Лидьярдом» от самого известного новозеландского тренера, заложившего основы тренировочного процесса в беге на выносливость еще в 60-х годах прошлого столетия, и многие другие произведения о питании, функциональной подготовке и специальных тренировках бегунов.

Среди многочисленных профи, переносящих свой богатый опыт на бумагу, выделяется спортсмен-любитель и писатель Мэт Фицджеральд. Он умеет объяснять сложные вещи простым языком – именно поэтому его произведения стали культовыми среди бегунов и триатлетов. Недавно вышла его новая книга «Бегай как профи» – и мы решили разобраться, насколько она полезна бегунам.

Автор – популярный спортивный журналист, который все методики проверяет на себе

Мэт Фицджеральд – американский журналист, сертифицированный тренер по триатлону и бегу и соревнующийся спортсмен-любитель. Уже более 20 лет Мэт делится на страницах книг и популярных спортивных изданий собственным опытом, наблюдениями за профессиональными атлетами и многочисленными исследованиями, посвященными питанию, кросс-тренировкам, ментальной и физической подготовке спортсменов.

Самые известные книги Фицджеральда: «Бег по правилу 80/20» о том, как не загнать себя в погоне за результатом, «Диета чемпионов» о правильном питании спортсменов, «Соревновательный вес» о поддержании здоровой формы на разных этапах подготовки, и «Как сильно ты этого хочешь?», исследование психологической составляющей в спорте на выносливость.

Для новой книги Мэт тренировался с группой топовых американских атлетов

«Бегай как профи» написана совместно с Беном Розарио, главным тренером профессиональной команды HOKA NAZ Elite. В 2016 году Мэт Фицджеральд присоединился к тренировочной группе Розарио в рамках подготовки к Чикагскому марафону.

46-летний Фицджеральд начал тренироваться с HOKA NAZ Elite, имея за плечами более 40 марафонов и личный рекорд 2 часа и 41 минуту. Рекорд был установлен в далеком 2008 году, поэтому Мэту стало интересно, насколько сильно он сможет прибавить, если будет жить, тренироваться и восстанавливаться как профессиональный спортсмен.

Еще до начала тренировок Розарио честно признался, что не уверен в успехе, так как с годами мы не молодеем, а тренироваться в 46 лет с профессиональной группой – очень амбициозная цель: «В тот момент я просто захотел помочь ему ответить на вопрос, как далеко можно зайти, если отбросить все лишнее и начать тренироваться как профи. 

Будем честны, это была непростая задача. В течение предыдущих девяти лет Мэт много раз пытался улучшить личный рекорд, но терпел неудачу. Я был уверен, что если мы сможем сохранить его здоровье, то сочетание высотных тренировок, профессиональных физиотерапевтов, тренеров по силовой и физической подготовке и духа товарищества смогут, по крайней мере, дать ему возможность, которую он давно искал. Но я не давал никаких гарантий!»

8 октября 2017 после 13 недель интенсивных тренировок Фицджеральд улучшил личный рекорд и пробежал марафон за 2:39:30. Он занял 146 место среди 50 000 участников в абсолюте и пятое в возрастной группе.

«Может показаться очевидным, но дело в том, что большинство бегунов-любителей используют не все инструменты из практики профессионалов, – поделился после финиша Мэт. – Изучение и заимствование методов элиты – верный путь к совершенствованию спортсмена любого уровня».

Прогресс Фицджеральда удивил даже Бена Розарио: «Когда Мэт присоединился к команде, мы приняли его как равноценного члена группы. В ответ на это Мэт поддерживал нас на протяжении всех дней сборов, и я считаю, что эта взаимная поддержка помогла добиться успеха. В день соревнований наблюдать за тем, как он проносится каждую следующую отсечку в 5 км, – мечта тренера. А увидеть его на финише марафона с результатом быстрее 2:40 навсегда останется в моей памяти».

Главное отличие книги от других – мнение двух тренеров, один из которых – сам любитель и подопытный

«Бегай как профи» – это пошаговая инструкция, в которой на простых примерах объясняется, как спортсмен-любитель может выстроить тренировочный процесс подобно профессионалу. 

Каждая глава – это взгляд Мэта, бегуна-любителя, на различные аспекты тренировок элитных спортсменов. Он разбирает основы планирования, баланс объема и интенсивности тренировок, правильную технику бега, лайфхаки питания и восстановления, а также ментальную подготовку атлета, и анализирует, что можно перенять и как вписать это в жизнь обычного человека.

Каждая глава книги завершается развернутым советом от опытного наставника Бена Розарио, с помощью которого Мэт подводит черту под компонентами подготовки. Розарио отмечает, что спортсмены-любители не так сильно отличаются от элитных бегунов. Важно грамотно дозировать нагрузку и точечно перенимать отдельные элементы тренировочного процесса, тогда прогресс не заставит себя ждать.

Книга будет полезна новичкам и прогрессирующим любителям, которые хотят улучшить результаты в беге на длинные дистанции. Если вы читали предыдущие произведения Фицджеральда и книги других авторов, то заметите повторяющиеся разделы, при этом их все равно стоит просмотреть хотя бы ради заметок Розарио. 

К приведенным в конце книги планам подготовки стоит относиться аккуратно, соотнося указанные объемы и частоту тренировок с собственным опытом и возможностями по адекватному восстановлению. Вы должны понимать, для чего делается та или иная сессия, в противном случае лучше обратиться к тренеру по бегу.

Читайте также:

Фото: runnersworld.com, outsideonline.com, nuunlife.com, artsciencerun.com, themorningshakeout.com

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий