Шаров, Ахмадеев, Бякин, Попов выйдут на старт Московского полумарафона. Среди женщин – Ковалева, Седова, Савина

25-26 апреля в Москве пройдет полумарафон. Помимо основной дистанции, участники будут соревноваться на дистанции 5 км.

Организаторы «Беговое сообщество» опубликовали имена элитных спортсменов, которые примут участие в полумарафоне. Также стало известно, что старты профессиональных атлетов и массового забега будут разделены. Старт элиты будет дан с Воробьевской набережной, старт любителей пройдет на улице Косыгина.

Среди мужчин на старт выйдут:

Также примут участие иностранные атлеты: 

  • Owen Korir из Кении (ЛР 58:58);

  • Teresa Nyakola Gela из Эфиопии (ЛР 1:00:12);

  • Barnabas Kipkoech Kosgei из Кении (ЛР 1:00:47);

  • Geofrey Kipkemboi из Кении (ЛР 1:02:30);

  • Андрей Сущеня из Беларуси (ЛР 1:04:40);

  • Николай Суходольский из Беларуси (ЛР 1:06:58);

  • Дмитрий Иваненко из Беларуси (ЛР 1:11:04).

Среди женщин за звание победительницы Московского полумарафона будут бороться:

Суммарный призовой фонд превысит 4 млн рублей.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Беговое сообщество
Нина Савина
