Шаров, Ахмадеев, Бякин, Попов выйдут на старт Московского полумарафона. Среди женщин – Ковалева, Седова, Савина
25-26 апреля в Москве пройдет полумарафон. Помимо основной дистанции, участники будут соревноваться на дистанции 5 км.
Организаторы «Беговое сообщество» опубликовали имена элитных спортсменов, которые примут участие в полумарафоне. Также стало известно, что старты профессиональных атлетов и массового забега будут разделены. Старт элиты будет дан с Воробьевской набережной, старт любителей пройдет на улице Косыгина.
Среди мужчин на старт выйдут:
Ринас Ахмадеев (личный рекорд 1:02:03);
Артем Попов (ЛР 1:02:12);
Денис Чертыков (ЛР 1:02:24);
Сергей Шаров (ЛР 1:02:25);
Виктор Гуржий (ЛР 1:02:32);
Егор Лимонов (ЛР 1:02:40);
Ярослав Бякин (ЛР 1:03:01);
Александр Ольков (ЛР 1:03:01).
Также примут участие иностранные атлеты:
Owen Korir из Кении (ЛР 58:58);
Teresa Nyakola Gela из Эфиопии (ЛР 1:00:12);
Barnabas Kipkoech Kosgei из Кении (ЛР 1:00:47);
Geofrey Kipkemboi из Кении (ЛР 1:02:30);
Андрей Сущеня из Беларуси (ЛР 1:04:40);
Николай Суходольский из Беларуси (ЛР 1:06:58);
Дмитрий Иваненко из Беларуси (ЛР 1:11:04).
Среди женщин за звание победительницы Московского полумарафона будут бороться:
Daizy Jemutai Rutto (ЛР 1:08:43);
Lucy Nthenya Ndambuki (ЛР 1:08:48);
Tsge Melese Alemu (ЛР 1:10:49);
Марина Ковалева (ЛР 1:11:08);
Елена Седова (ЛР 1:12:18);
Нина Савина из Беларуси (ЛР 1:11:24);
Наталья Аристархова (ЛР 1:13);
Екатерина Корнеенко из Беларуси (ЛР 1:13:04);
Анна Тропина (ЛР 1:13:14);
Надежда Сизова (ЛР 1:13:20);
Мария Семенцова (ЛР 1:14:01);
Софья Каменева (ЛР 1:14:02);
Ольга Немогай из Беларуси (1:15:08);
Альбина Гадельшина (ЛР 1:16).
Суммарный призовой фонд превысит 4 млн рублей.