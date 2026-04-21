Шаров, Ахмадеев, Бякин, Попов выйдут на старт Московского полумарафона. Среди женщин – Ковалева, Седова, Савина

25-26 апреля в Москве пройдет полумарафон. Помимо основной дистанции, участники будут соревноваться на дистанции 5 км.

Организаторы «Беговое сообщество» опубликовали имена элитных спортсменов, которые примут участие в полумарафоне. Также стало известно , что старты профессиональных атлетов и массового забега будут разделены. Старт элиты будет дан с Воробьевской набережной, старт любителей пройдет на улице Косыгина.

Среди мужчин на старт выйдут:

Также примут участие иностранные атлеты:

Owen Korir из Кении (ЛР 58:58);

Teresa Nyakola Gela из Эфиопии (ЛР 1:00:12);

Barnabas Kipkoech Kosgei из Кении (ЛР 1:00:47);

Geofrey Kipkemboi из Кении (ЛР 1:02:30);

Андрей Сущеня из Беларуси (ЛР 1:04:40);

Николай Суходольский из Беларуси (ЛР 1:06:58);

Дмитрий Иваненко из Беларуси (ЛР 1:11:04).

Среди женщин за звание победительницы Московского полумарафона будут бороться:

Суммарный призовой фонд превысит 4 млн рублей.