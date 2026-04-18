0

На Казанский марафон зарегистрировались участники из 37 стран

С 1 по 3 мая в Казани (Республика Татарстан) пройдет марафон.

Организаторы сообщили, что на старт марафона выйдут участники из 37 стран. Зарегистрированы атлеты из Эфиопии, ЮАР, Японии, Филиппин, Туркмении, Румынии, Португалии, Пуэрто-Рико, Китая, Иордании, Ирана, Испании, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Марокко, Мексики, Нигерии, Нидерландов, Катара, Германии, Кении, Турции, Норвегии, Армении, Малайзии, Грузии, Израиля, Сербии, Финляндии. Также примут участие бегуны из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии.

По регионам России участники распределены следующим образом:

  • Республика Татарстан (8127 человек);

  • Москва (7582);

  • Московская область (2358);

  • Санкт-Петербург (2238);

  • Свердловская область (1044).

За две недели до старта зарегистрировалось уже 40 000 участников. В 2025 году на старт вышло около 35 000 атлетов.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Полумарафон
Забег
Бег
Казанский марафон
Календарь стартов
Марафон
любительский спорт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
На Казанский марафон зарегистрировались 35 000 участников
6 апреля, 17:09
Призовой фонд Казанского марафона составит более 10 млн рублей
6 апреля, 09:30
Директор Казанского марафона Вадим Янгиров: «Условия участия Дмитрия Неделина мы не смогли себе позволить»
27 марта, 14:31
Стал известен календарь стартов серии TIMERMAN
12 ноября 2025, 14:05
Рекомендуем
Главные новости
Шаров, Ахмадеев, Бякин, Попов выйдут на старт Московского полумарафона. Среди женщин – Ковалева, Седова, Савина
вчера, 12:28
Открылась регистрация на забег на дистанции 10 км в рамках Московского марафона
17 апреля, 06:52
Открылась регистрация на 42,2 км на Московском марафоне. Продажа мест на 10 км начнется 15 апреля
14 апреля, 14:46
Объявлена дата Гатчинского полумарафона. Старт состоится 8 ноября
1 апреля, 09:15
Московский марафон пройдет в новые даты – 26-27 сентября
27 марта, 14:42
Директор Казанского марафона Вадим Янгиров: «Условия участия Дмитрия Неделина мы не смогли себе позволить»
27 марта, 14:31
В Сириусе пройдет бесплатная конференция Russia Running и ВФЛА для организаторов соревнований
18 марта, 12:30
Никитин: «Вдохновляют любители – люди, которые работают до шести вечера, а потом идут бегать и делают это каждый день»
11 марта, 07:08
Никитин: «К списку рекордов теперь хочется добавить еще и марафон». Атлет выйдет на старт Казанского марафона
11 марта, 06:49
Джейкоб Киплимо установил новый мировой рекорд в полумарафоне. Атлет пробежал 21,1 км за 57:20
8 марта, 11:16
Ко всем новостям
Последние новости
Открылась регистрация на «Большой фестиваль бега». Старт пройдет 22 августа
сегодня, 09:04
На Лесном Окуловском полумарафоне 16 мая можно сдать зубные щетки на переработку. За 10 щеток выдадут одну новую
20 апреля, 14:20
Георгий Смокотин и Надежда Сизова стали победителями забега «Арена полумарафон», на 10 км – Бякин и Томилова
19 апреля, 14:29
Юшина и Береснев стали победителями ультрамарафона Kalmyk Camel Trophy
18 апреля, 14:12
Открылась регистрация на ночной заплыв по Волге. Старт серии X-WATERS пройдет в Нижнем Новгороде 25-26 июля
18 апреля, 13:18
Открылась регистрация на бесплатный «Московский Весенний велофестиваль»
18 апреля, 12:38
Алексей Трошкин и Кристина Морару стали победителями кросса «Спутник»
18 апреля, 12:11
На Московском полумарафоне пройдет благотворительная беговая экскурсия. Собранные средства пойдут на помощь людям с инвалидностью
17 апреля, 18:28
«Беговое сообщество» запустило программу «Кубок 35+», которая объединит забеги в единый зачет для участников от 35 лет. Лучшие получат денежные выплаты
17 апреля, 17:58
5 июля в Москве состоится седьмой IT-забег RUNIT. Фестиваль пройдет в Мещерском парке
16 апреля, 10:33Фото
Рекомендуем