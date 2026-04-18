На Казанский марафон зарегистрировались участники из 37 стран

С 1 по 3 мая в Казани (Республика Татарстан) пройдет марафон.

Организаторы сообщили, что на старт марафона выйдут участники из 37 стран. Зарегистрированы атлеты из Эфиопии, ЮАР, Японии, Филиппин, Туркмении, Румынии, Португалии, Пуэрто-Рико, Китая, Иордании, Ирана, Испании, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Бразилии, Великобритании, Венгрии, Марокко, Мексики, Нигерии, Нидерландов, Катара, Германии, Кении, Турции, Норвегии, Армении, Малайзии, Грузии, Израиля, Сербии, Финляндии. Также примут участие бегуны из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии.

По регионам России участники распределены следующим образом:

Республика Татарстан (8127 человек);

Москва (7582);

Московская область (2358);

Санкт-Петербург (2238);

Свердловская область (1044).

За две недели до старта зарегистрировалось уже 40 000 участников. В 2025 году на старт вышло около 35 000 атлетов.