Открылась регистрация на «Большой фестиваль бега». Старт пройдет 22 августа
22 августа в Москве по Садовому кольцу пройдет «Большой фестиваль бега» (14+) на дистанциях 5 и 10 км.
Доступны два формата участия в забеге:
соревновательный, где опытные любители и профессиональные атлеты преодолевают дистанцию на результат (нужна медицинская справка, результат будет внесен в финишный протокол);
фестивальный для начинающих бегунов (без справки, после преодоления дистанции придет сообщение с финишным временем, но результат не будет внесен в протокол).
Дистанцию 5 км также можно пройти скандинавской ходьбой.
Стоимость слота на дистанции 5 км составляет 1500 рублей, на дистанции 10 км – 2000 рублей.
Регистрация проходит на сайте организатора.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Беговое сообщество
