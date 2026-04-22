Открылась регистрация на «Большой фестиваль бега». Старт пройдет 22 августа

22 августа в Москве по Садовому кольцу пройдет «Большой фестиваль бега» (14+) на дистанциях 5 и 10 км. 

Доступны два формата участия в забеге:

  • соревновательный, где опытные любители и профессиональные атлеты преодолевают дистанцию на результат (нужна медицинская справка, результат будет внесен в финишный протокол);

  • фестивальный для начинающих бегунов (без справки, после преодоления дистанции придет сообщение с финишным временем, но результат не будет внесен в протокол).

Дистанцию 5 км также можно пройти скандинавской ходьбой.

Стоимость слота на дистанции 5 км составляет 1500 рублей, на дистанции 10 км – 2000 рублей.

Регистрация проходит на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Беговое сообщество
