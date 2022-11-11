Календарь забегов, заплывов, триатлонных, лыжных и велосипедных гонок на 2023 год

Анонсированные старты.

На Sports.ru работает отдельный сервис в виде календаря забегов, заплывов и триатлонных стартов – там пока доступны старты 2022 года. Скоро мы добавим в календарь старты 2023 года, а пока размещаем их тут. Старты идут в календарном порядке, от января к декабрю, и разделены на виды спорта: бег, лыжные гонки, плавание в бассейне и на открытой воде, свимран, триатлон и велогонки.

Беговые старты 2023 года

7 января ­– Зимний забег DAGRUN (Махачкала, дистанция 13 км)

15 января – Hard Trail SNOW (Суоранда, Ленинградская область, дистанции 7 км, догтрейл, детские забеги)

29 января – Дорога жизни (Санкт-Петербург / Ленинградская область, дистанции 1, 5 и 42,2 км)

5 февраля – ICE VALDAICE, зимний трейл-марафон (Валдай, Новгородская область, дистанции 10, 21,1 и 42,2 км)

11-12 февраля – Легкоатлетические соревнования «Скорость» в манеже (Москва, спринт, средние дистанции, эстафеты)

12 февраля – Novgorod ICE, зимний трейл (Великий Новгород, дистанции 6 км, 12 км и 19 км)

19 февраля – Onego Ice Ultra, трейл по льду Онежского озера (ГК «Ялгора», Петрозаводск, Карелия, дистанции 5, 10, 20 и 50 км)

19 февраля – NIKOLA-LENIVETS WINTER WILD TRAIL (Арт-парк Никола-Ленивец, Калужская область, 11, 21 и 33 км, забег в купальниках, детский забег)

5 марта – Hard Trail ICE (Токсово, Ленинградская область, дистанции 5 км, 15 км, 30 км; догтрейл, рогейн и детские)

11-12 марта – BAIKAL ICE TRAIL, зимний трейл по льду Байкала (Ангасолка, Иркутская область, дистанции 10 и 22 км)

18-19 марта – DAGESTAN WILD TRAIL (Махачкала, 15, 35, 65 и 120 км, детские забеги)

2 апреля – забег «Апрель» (Москва, 5 км)

8-9 апреля – Фестиваль трейлраннинга Бештаугорский Крест (гора Бештау, Кавказские Минеральные Воды, дистанции 8,4 км, 14,5 км и 16,5 км)

9 апреля – Сочи Автодром (Сириус, Адлер, дистанции 5,5 км, 10 км, 21,1 и 42,2 км)

15 апреля – кросс «Быстрый Пес» (Москва, каникросс 2 км)

16 апреля – кросс «Лисья гора» (Москва, кросс 2, 4, 6, 8 км в зависимости от возрастной категории)

22 апреля – Трейл от «Гонки Героев» (Парк Малевича, Одинцово, Московская область, дистанции 5, 10, 25 км)

23 апреля – Псковский марафон (Псков, дистанции 1, 5, 10,55, 21,1 и 42,2 км)

23 апреля – Zombie Trail 5.0 (Токсово, Ленинградская область, 3 и 6,66 км)

29 апреля – 2 мая – «МИР» ROSA RUN, 4-дневный фестиваль бега (Роза Хутор, Сочи, дистанции – вертикальный километр, квест, костюмированный забег, трейл 8 и 26 км)

29 апреля – 1 мая – трейл «Меловые сосны» (парк отдыха «Хвалынь», Хвалынск, Саратовская область, дистанции 2,5 км, 9 км, 19 и 33 км, детские забеги)

30 апреля – Hard Trail REVIVAL (Луга, Ленинградская область, дистанции 5 км, 15 км, 25 км; догтрейл и детские)

13 мая – забег на 5 км в рамках Московского полумарафона (Москва, 5 км)

14 мая – Московский полумарафон (Москва, 21,1 км)

14 мая – Царскосельский марафон (Пушкин, дистанции 11 км, 21,1 км и 42,2 км)

21 мая – Казанский марафон (Казань, 3, 10, 21,1 и 42,2 км)

27 мая – Легкоатлетические соревнования «Скорость» на открытом стадионе (Москва, информация о дистанциях появится позже)

28 мая ­– Выборгский полумарафон (Выборг, Ленинградская область, 3,5 км, 10 км, 21,1 км)

2-4 июня – SPORT-MARAFON FEST (Никола-Ленивец, Калужская область, дистанции трейлов 10, 17, 32, 47, 60 и 100 км, ночной забег 4 км, скандинавская ходьба 10 км, каниспринт 600 метров)

4 июня – Красочный забег (Москва, 5 км)

4 июня – Забег.рф (Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Краснодар, Красноярск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Калининград, Кемерово, Челябинск, Хабаровск, Ярославль, Саратов, Тамбов, Тверь, Ульяновск, Великий Новгород, Ялта, Вологда, Иркутск, Петропавловск-Камчатский, Псков, Чита, Якутск, дистанции 5, 10 и 21,1 км)

10-11 июня – Crazy Owl 50 Zavidovo (Завидово, Тверская область, 20 км и 50 км)

11 июня – Марафон «Белые ночи» (Санкт-Петербург, дистанция 10 и 42,2 км; регистрация на забег находится в неизвестном статусе, не рекомендуем регистрироваться до прояснения ситуации с марафоном)

11 июня – Hard Trail FEST (поселок Моторное, Ленинградская область, дистанции 10 км, 25 км, 50 км; детские забеги, рогейн)

1 июля – Трейл RUSKEALA (Мраморный каньон Рускеала, Республика Карелия, дистанции 5, 10, 21,1 и 31 км)

1-2 июля – Трейл Хибины (Кировск, детский забег 1,5 км, 5 км, 17 км, 42 км, 65 и 107 км)

1-2 июля – Фестиваль бега «Кудыкина Гора TRAIL» (Парк Кудыкина Гора, Липецкая область, дистанции трейла 1, 5, 10, 15, 33 и 50 км, детские забеги)

1-2 июля – ARKHYZ WILD TRAIL (п. Романтик, Архыз, дистанции 32, 68 и 100 км)

8 июля – Ночной забег (Москва, дистанция 10 км)

15 июля – Ночная Тула (Тула, дистанции 5 и 10 км)

15 июля – Пробег вокруг озера Хепоярви (Токсово, Ленинградская область, дистанция 17 км)

21-23 июля – RZD Golden Ring Ultra-Trail (Суздаль, дистанции 10 км ночные, 10 км дневные, 20 км, 30 км, 50 км, 80 и 100 км)

29 июля – КИЖИ RUN (остров Кижи, Карелия, дистанции 5, 10 и 21,5 км)

29 июля – Трейл от «Гонки Героев» (Санкт-Петербург, дистанции 5, 10 и 20 км)

29-30 июля – MMK WILD FEST (Абзаково-Банное, респ. Башкортостан, Южный Урал, дистанции будут объявлены позже)

11-12 августа – Спортивный фестиваль Malidak (деревня Отнурок, Башкирия, Южный Урал, дистанции трейлов 5, 12, 13 км, 21, 25 км, 40, 78 и 101 км, а также кумысная миля, скандинавская ходьба 5 и 10 км, семейный поход на 10 км, детские забеги)

12-13 августа – Полумарафон «Тула» (Тула, дистанции 10 и 21,1 км)

12-13 августа – Новая гонка от WILD TRAIL, детали будут позднее

13 августа – VALDAY ULTRA TRAIL (Валдай, Новгородская область, дистанции 7, 15, 30, 57 и 105 км)

19 августа – Hard Trail SECRET (Секретная локация, Ленинградская область, дистанции 10 км, 20 км; детские забеги)

20 августа – Полумарафон «Лужники» (Москва, 21,1 км)

26 августа – Риеккалансаари Трейл (остров Риеккалансаари, Сортавала, Республика Карелия, ночные забеги 7 и 12 км, дневные 25, 35 и 55 км, пивная миля, детские старты)

8-10 сентября – ROSA WILD TRAIL (Роза Хутор, Сочи, 10, 20, 35 км, 50, 80, 125, 180 км, вертикальный километр и детский забег)

17 сентября – Петербургский Марафон «Пушкин – Петербург» (Санкт-Петербург, 10, 30 и 42,2 км)

17 сентября – Московский Марафон (Москва, 10 и 42,2 км)

30 сентября – Кросс «Быстрый Пес» (Москва, каникросс 2 км)

1 октября – Кросс «Лисья гора» (Москва, 2, 4, 6 и 8 км в зависимости от возрастной группы)

1 октября – Hard Trail SAND (Семиозерье, Ленинградская область, дистанции 5 км, 15 км, 30 км; догтрейл, рогейн и детские)

28 октября – Hard Trail NIGHT (Орехово, Ленинградская область, дистанции 6 км, 13 км; догтрейл, рогейн и детские)

29 октября – Крылатский трейл (Москва, 4 и 8 км)

29 октября – X-RACE WILD TRAIL (Ильинское, Московская область, 13,5 км, 19 км, 38 км, детский забег)

25-26 ноября – Легкоатлетические соревнования «Скорость» в манеже (Москва, спринт, средние дистанции, эстафеты)

Лыжные старты

22 января – Вологда-марафон «Кирики-Улита» (Кирики-Улита, Вологодская область, свободный стиль 17, 34 и 51 км)

25 февраля – Выборгский лыжный марафон (Выборг, Ленинградская область, дистанции 5, 10, 30 км, свободный стиль)

10-19 марта – KARELIA SKI FEST (Петрозаводск, Карелия, детские гонки, ночная гонка 25 км (16 марта), свободный стиль 10, 25 и 50 км (11 марта), классика 10, 25 и 50 км (18 марта)

4-5 февраля – Лыжный марафон в Токсово (Токсово, Ленинградская область, свободный стиль 10, 34 и 51 км, классика 10 и 34 км)

3-5 марта – Деминский лыжный марафон (Демино, Ярославская область, свободный стиль 5, 10, 50 км, классика 2 и 25 км)

1-2 апреля – Мурманский лыжный марафон (Мурманск, свободный стиль 25 и 50 км, классика 25 и 50 км)

Плавание в бассейне

12 февраля – Swimcup Minutes (Москва, Лужники, дистанции 60 мин, 30 мин, 10 мин)

24 февраля – Swimcup Minutes (Санкт-Петербург, бассейн СКА, 60 мин, 30 мин, 10 мин)

16 апреля – Swimcup Minutes (Москва, Лужники, 60 мин, 30 мин, 10 мин)

7 мая – Swimcup Minutes (Казань, 60 мин, 30 мин, 10 мин)

Плавание на открытой воде

20-21 мая – Azov Swim (Краснодарский край, Ейский район, станица Должанская, курорт-отель «Казачий берег, 1000 метров вечерний заплыв, основные дистанции1900 метров, 5000 метров)

26-27 мая – SWIMSTAR Геленджик (дистанции 1 и 2 мили (т.е. 1,8 и 3,7 км)

26-28 мая – X-WATERS Kerch Strait (Керченский пролив, 5 км)

10 июня – Mozhaisk Swim (Можайское водохранилище, Московская область, детский заплыв 400 метров, основные дистанции 950 метров, 1900 метров, 5000 метров)

16-17 июня – SWIMSTAR Самара (1 миля = 1,8 км)

17-18 июня – X-WATERS Moscow (Истринское водохранилище, Московская область, 1, 2 и 6 км)

24-25 июня – Plesheevo Swim (озеро Плещеево, Переславль-Залесский, Ярославская область, дистанции 14000 метров, эстафета 7000 м +7000 м, 7000 метров, 4000 метров, 2000 метров)

25 июня – X-WATERS Ufa (Уфа, Республика Башкортостан, дистанции 2 км, 3,5 км, 5 км, ЭСТАФЕТЫ 5+5 км, 10 км, 20 км)

1 июля – Заплыв RUSKEALA (Мраморный каньон Рускеала, Карелия, дистанции 750, 1500 и 3000 метров)

1-2 июля – SWIMSTAR Завидово (Завидово, Тверская область, 1 и 2 мили (т.е. 1,8 и 3,7 км)

1-2 июля – X-WATERS Seliger (озеро Селигер, город Осташков, 500 метров, 1 км, 1 миля, эстафета 3Х1 км, 5 км, 11 км, детские старты)

8-9 июля – X-WATERS Ural (озеро Тургояк, Миасс, 1 км, 1 миля, 5 км, 10 км, 21 км, эстафеты 5+5 км, 3×1 км)

15-16 июля – X-WATERS Ugra (Ханты-Мансийск, ХМАО, дистанции 2 км, 6 км, 10 км, 54 км соло или дуэт)

11-16 июля – X-WATERS Baikal (озеро Байкал, Малое море, залив Курма, кэмп + заплывы на дистанции 1 миля и 6 км)

22-23 июля – X-WATERS Volga (Нижний Новгород, 1, 3 и 5 км)

29 июля ­– КИЖИ SWIM (остров Кижи, Карелия, дистанции 1/2 морской мили, 1, 2 и 3 морских мили)

4-5 августа – SWIMSTAR Нижний Новгород (1 и 2 мили (т.е. 1,8 и 3,7 км)

5-6 августа – X-WATERS Arctic (Териберка, Мурманская область, 1 км, 1 арктическая миля)

12 августа – VALDAY SWIM (озеро Находно, Валдайский район, Новгородская область, дистанции 3800 метров, 1900 метров, 950 метров)

12-13 августа – X-WATERS Saint Petersburg (Санкт-Петербург, 900 метров, 2300 метров, 4600 метров)

18-19 августа – SWIMSTAR Москва (1 и 2 мили (т.е. 1,8 и 3,7 км)

27 августа – ROUND LAKE OPEN WATER FEST (озеро Круглое, деревня Мышецкое, Солнечногорский район, Московская область, дистанции 950 метров, 1900 метров, 3800 метров)

2 сентября – RUSKEALA NIGHT (Мраморный каньон Рускеала, Карелия, ночной заплыв 350 метров, 1100 метров, 1850 метров, 2600 метров, 3350 метров)

2-3 сентября – X-WATERS Belgrade (Савское озеро, Белград, 1 миля, 3,5 км, 7 км)

9-10 сентября – X-WATERS Crimea (Оленевка, мыс Тарханкут, 1 км, 3 км, 5 км)

16-17 сентября – X-WATERS Vladivostok (остров Русский, Владивосток, 10 км, 5 км, 2000 метров, 1200 метров, детские старты)

17 сентября – X-WATERS Kaliningrad (Синявинское озеро, Янтарный, Калининградская область, 1, 3 и 5 км)

6-7 октября – SWIMSTAR Сочи (1 и 2 мили (т.е. 1,8 и 3,7 км)

6-7 октября – X-WATERS Nuclear (Десногорск, Смоленская область, 1 км, 1 миля, 3 км, 5 км, 10 км, детские старты)

12-15 октября – X-WATERS Malta (Мальта, порт Марфа, 1000 метров, 2300 метров, 6000 метров, 8000 метров, детские старты)

Свимран

1-2 июля – 4 Islands (Санкт-Петербург, дистанции объявят позже)

8 июля – Come On Swimrun (оз. Зеркальное, Ленинградская область, дистанции Basic 8-9 км, Advanced 15-16 км и Pro 39-40 км)

Триатлон

15 января – GravityIndoorTriCup 3 этап: Воздух (Санкт-Петербург, 0,3 км плавание – 8 км велогонка тренажер – 2 км бег на беговой дорожке)

22 января – IV этап Кубка губернатора по триатлону в формате «индор» (Санкт-Петербург, 0,3 км плавание – 8 км велогонка на велосипеде на станке – 2 км бег в манеже)

19 февраля – V этап Кубка губернатора по триатлону в формате «индор» (Санкт-Петербург, 0,3 км плавание – 8 км велогонка на велосипеде на станке – 2 км бег в манеже)

19 февраля – GravityIndoorTriCup 4 этап: Огонь (Санкт-Петербург, 0,3 км плавание – 8 км велогонка тренажер – 2 км бег на беговой дорожке)

11 марта – NDR Triathlon (Санкт-Петербург, 750 метров плавание – 10 км велогонка – 3 км бег на беговой дорожке)

19 марта – VI этап Кубка губернатора по триатлону в формате «индор» (Санкт-Петербург, 0,3 км плавание – 8 км велогонка на велосипеде на станке – 2 км бег в манеже)

19 марта – GravityIndoorTriCup 5 этап: Любовь (Санкт-Петербург, 0,3 км плавание – 8 км велогонка тренажер – 2 км бег на беговой дорожке)

21-22 апреля – IRONSTAR Москва (триатлон 1/8)

7 мая – VII этап Кубка губернатора по триатлону в формате «индор» (Санкт-Петербург, 0,3 км плавание – 8 км велогонка на велосипеде на станке – 2 км бег в манеже)

12-13 мая – IRONSTAR Анапа (спринт, олимпийская дистанция и supersprint relay)

26-27 мая – IRONSTAR Геленджик (спринт и 113 ­– «полужезная дистанция» триатлона)

1 июля – KARELIA TRI (Петрозаводск, республика Карелия, спринт и олимпийская дистанция)

16-17 июня – IRONSTAR Самара (олимпийская дистанция и 113)

1-2 июля – IRONSTAR Завидово (1/8, 1/4 и supermix)

16 июля – «Медный всадник» (Санкт-Петербург, дистанции 113 и 226)

4-5 августа – IRONSTAR Нижний Новгород (олимпийская дистанция и 113)

6 августа – Минский триатлон (Минск, Беларусь, спринт, олимпийская и полужелезная дистанция, эстафеты)

10-12 августа 2023 – Ультратриатлон Siberman (Абакан, Хакасия, 10 км плавание – 421 км велогонка – 84 км бег)

18-19 августа – IRONSTAR Москва (олимпийская дистанция и supersprint relay)

22−24 августа 2023 года – Ультратриатлон BalticMan (Санкт-Петербург, 28 км плавание – 500 км велогонка – 100 км бег)

6-7 октября – IRONSTAR Сочи (Сириус, спринт, олимпийская дистанция, 113 и 226 – «железная» дистанция)

Велогонки

7-8 апреля – Велогонки Сочи Автодром (Сириус, Адлер, 5,5 км и 55 км)

1-3 мая – Велогонка «3 горы» (Сочи, Красная Поляна, курорт «Газпром», дистанции 5, 14 и 73 км)

3 июня – Велогонка La Strada (Санкт-Петербург, дистанции 20 км, 40 и 80 км)

23 июля – Велогонка La Strada (Лужники, Москва, дистанции 20 км, 40 и 80 км)

15 октября – Велогонка La Strada (Сириус, Сочи, дистанции 40 и 80 км)

Фото: VK/hardadventure, timerman_org, ivermile_trailrun, x_waters, swimrunspb, 5i5ndrtri, lastrada_race; foxhillxc.runc.run; russiarunning.com; kareliasport.ru; swimcup.ru; iron-star.com; siberman515.com