СПБ полумарафон «Северная столица» пройдет 22 сентября. Главное о забеге: расписание, трасса и дистанции, получение стартовых пакетов

Информация о событии:

Дата проведения: 22 сентября 2024 года

Место проведения: Санкт-Петербург, Дворцовая площадь

Дистанции: 10 км, полумарафон, эстафета, детские забеги на 400 и 800 м

Ссылка на регистрацию: в личном кабинете на runc.run – дополнительная регистрация откроется 19 сентября

Официальный сайт забега: spbhalf.runc.run

Telegram-канал организаторов: t.me/runc_run

Контакты для связи: info@runc.run, 8 800 777-12-04

«Северная столица» – самый яркий, масштабный и качественно организованный полумарафон Санкт-Петербурга. «Беговое сообщество» каждый год радует красочной трассой по центру города, конкурентным составом элиты и запоминающейся медалью на финише.

Традиционно старт проходит в первые выходные августа, но в 2024 году многие старты «Бегового сообщества» сместились на месяц вперед. «Ночной забег» переехал с июля на август, а Московский марафон с третьих выходных сентября – на октябрь. Поэтому и полумарафон в Санкт-Петербурге пройдет в необычную дату – 22 сентября.

Маршрут и дистанции пробега

Трасса полумарафона – настоящая беговая экскурсия по главным достопримечательностям Санкт-Петербурга. На дистанции забега атлеты увидят Дворцовую площадь и Невский проспект, Казанский собор и Храм Спаса на Крови, Марсово поле, Петропавловскую крепость и Ростральные колонны, пробегут по четырем мостам (Дворцовому, Биржевому, Тучкову и Благовещенскому), а на пути к финишу их будут сопровождать Медный всадник и Адмиралтейство.

Участников забега-спутника на 10 км также ждет увлекательный маршрут по центру города с финишем на Дворцовой площади.

Каждый год маршрут забега незначительно меняется. Например, в 2024 году участники побегут по почти такой же трассе, но полностью в противоположную сторону, чем годом ранее.

Маршрут полумарафона в 2024 году

Маршрут забега на 10 км

Маршрут эстафеты на 21,1 км (4 этапа)

Также накануне старта, в субботу 21 сентября, пройдут детские забеги на 400 и 800 метров.

Регистрация на забег и стоимость участия

Регистрация на забег уже закрыта, но свободные слоты могут появиться накануне забега. В таком случае дополнительная регистрация будет открыта 19-21 сентября на сайте забега , а также во время выдачи стартовых номеров на ЭКСПО 20 и 21 сентября.

При регистрации 19-21 сентября стоимость участия составит 4 500 рублей за полумарафон и 3 000 рублей за дистанцию 10 км . Для юношей и девушек до 21 года, мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, имеющих гражданство РФ, действуют скидки. Для них участие будет стоить 2 250 руб. и 1 500 руб. соответственно. Для участников с инвалидностью, ветеранов спорта, членов семей мобилизованных граждан и ветеранов боевых действий регистрация бесплатная.

На забеги «Бегового сообщества» никогда нет промокодов, но при этом есть скидка 10% при оплате слота по СБП .

Стоимость участия в детских забегах независимо от дистанции – 1 500 рублей. На них также можно будет зарегистрироваться при наличии свободных мест 20-21 сентября.

Для дистанций установлены возрастные ограничения:

забег на 10 км – с 16 лет,

полумарафон – с 18 лет,

эстафета – с 16 лет.

Также на «Северной столице» установлены нормативы для попадания в первый кластер (кластер «А»):

для полумарафона – подтвержденный результат быстрее 1:27 на полумарафоне или 39 минут на 10 км,

для забега на 10 км – быстрее 37 минут.

Для кластера «А» подтверждающие результаты должны быть показаны не ранее 1 июня 2022 года.

Получение стартовых пакетов

Выдача стартовых пакетов будет осуществляться в рамках спортивной выставки в фудмолле «Вокзал 1853», расположенном на набережной Обводного канала, 118 (8 минут пешком от станции метро «Балтийская»).

Режим работы ЭКСПО:

пятница, 20 сентября – с 11:00 до 20:00,

суббота, 21 сентября – с 10:00 до 18:00,

в день проведения забега стартовые пакеты не выдаются.

Для получения пакета участника необходимо предъявить:

оригинал удостоверения личности;

оригинал медицинской справки с допуском на заявленную дистанцию (с требованиями к справке можно ознакомиться на сайте организатора ) – можно сдать копию при наличии оригинала;

участники с инвалидностью, ветераны боевых действий и ветераны спорта должны предоставить подтверждающие статус документы;

обязаны дополнительно принести документ, подтверждающий инвалидность.

Стартовый пакет на эстафету получает капитан команды или доверенное лицо. Для получения слотов он должен предъявить:

оригинал удостоверения личности капитана команды и копии удостоверений личности всех участников эстафеты;

оригиналы медицинских справок всех участников – можно сдать копию при наличии оригинала.

В стартовый пакет основных дистанций входит стартовый номер с чипом хронометража и булавки; браслет, пакет и наклейка для камеры хранения; медаль, которую участник получит на финише. В стартовый пакет детских дистанций входит стартовый номер без чипа, рюкзак-мешок, медаль на финише и памятная футболка. При этом в стартовый пакет «взрослого» забега футболка не входит, ее можно приобрести отдельно. Фирменная футболка от GRI при покупке онлайн стоит 2400 руб., при покупке офлайн – 2800 руб.

Программа забега

Пятница, 20 сентября

11:00-20:00 – работа ЭКСПО, регистрация новых участников (при наличии свободных слотов), выдача стартовых пакетов всем участникам

Суббота, 21 сентября

10:00-18:00 – работа ЭКСПО, регистрация новых участников (при наличии свободных слотов), выдача стартовых пакетов участникам основных дистанций

10:00-12:30 – выдача стартовых пакетов участникам детского забега

12:00 – начало работы раздевалок и детской анимации

13:00-15:30 – детские забеги

Воскресенье, 22 сентября

7:00 – открытие стартового городка на Дворцовой площади, начало работы раздевалок и камер хранения

8:30 – старт забега-спутника на 10 км

9:10 – старт полумарафона и эстафеты

11:00 – награждение победителей и призеров забега

12:30 – закрытие трассы

Обращаем внимание, что стартовый коридор разделен на кластеры. Буква кластера указана на нагрудном номере и специальных указателях в стартовом городке. Можно стартовать только из своего кластера или более медленного сегмента. Отсчет индивидуального времени начинается в момент пересечения стартовой линии.

На полумарафоне работают пейсмейкеры – бегуны, которые ведут участников на определенное финишное время:

1 час и 29 минут (темп 4:13 мин/км)

1:39 (4:41 мин/км)

1:49 (5:10 мин/км)

1:59 (5:38 мин/км)

2:09 (6:06 мин/км)

2:19 (6:35 мин/км)

Пейсмейкеров можно отличить по яркой футболке и большому флагу, на котором указано финишное время и темп.

Как добраться

Стартово-финишный городок расположен на Дворцовой площади. Из-за перекрытия улиц в центре города рекомендуем добираться до точки старта на метро. Ближайшие станции – «Адмиралтейская» и «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова).

Родственники, друзья и одноклубники, не участвующие в забеге, могут поддержать своих бегунов в специальных зонах боления – это точки на маршруте полумарафона, выделенные для музыкантов и беговых клубов, где можно потолпиться и пошуметь, помахать флагами и подбодрить своих знакомых на пути к финишу.

Отслеживайте новости о точках боления в телеграм-канале организатора .

Количество участников и рекорды забега

«Северная столица» – крупнейший полумарафон Санкт-Петербурга. В 2023 году количество стартующих на дистанции 21,1 км превысило 4,4 тысячи человек, а на забег-спутник вышло еще более 3,8 тысяч участников.

Рекорды забега на полумарафоне принадлежат Владимиру Никитину (1:03:19, 2021 год) и Анне Викуловой (1:10:46, 2021 год).

На дистанции 10 км рекорды были установлены в 2022 году: Дмитрий Неделин преодолел дистанцию за 29:27, а Елена Коробкина – за 31:26.

Отзывы участников о забеге

Михаил Хотин : «Это мой любимый старт: лето, центр Петербурга, классная атмосфера, да еще и проходит обычно в мой день рождения или около него. В 2023 году, правда, было чересчур жарко.

Организаторы «Беговое сообщество» – молодцы, у них всегда все отлично. В 2023 году я бежал 10 км – красивый традиционный маршрут через центр города, по нему проходят многие маршруты городских стартов. Для меня новой стала часть дистанции по Васильевскому острову, я там раньше не бегал. Трасса ровная с небольшими подъемами и спусками на мостах. Если вы не тренировали подъемы, то почувствуете их.

Поддержка на этом старте обычно великолепная. Вдоль трассы много народа и музыкантов. Наверное, это самый позитивный старт в Петербурге из всех».

Катя Казакова : «Один из двух забегов, которые проводят в СПб организаторы «Беговое сообщество», они же – организаторы «Московского марафона». На мой взгляд, это лучшие организаторы забегов в нашей стране и стоит хоть раз для сравнения поучаствовать в их мероприятии.

Традиционно выдача стартовых пакетов проходит в СК «Юбилейный» и дает ощущения участия в каком-то важном и масштабном спортивном мероприятии (в 2024 году выдача стартовых проходит в новом месте, в фудмолле «Вокзал 1853» – Спортс’‘). В 2023 году было больше 8000 участников, но получение стартовых пакетов организованно четко, понятно, с классной навигацией, продуманной логистикой.

Отдельного упоминания достоин дизайн всего, что относится к забегу. Начиная с сайта и заканчивая футболкой участника и медалью. Футболка не включена в стоимость участия и оплачивается отдельно, но она того стоит: разрабатывают футболки совместно с российским беговым брендом GRI. Для меня это самые удобные беговые футболки.

Рядом с выдачей стартовых пакетов располагается ЭКСПО: зона со стендами разных беговых брендов, организаторов, магазинов. Там я покупаю то, что обычно продается только онлайн или только в Москве. При этом разные специализированные товары можно за раз купить в одном месте.

Если так все организовано еще до старта, то представьте, на каком уровне организация на самом забеге.

Забег идеально подходит в качестве первого полумарафона, проверила на себе. Бегунов распределяют на множество кластеров в зависимости от предполагаемого темпа бега на маршруте. Старт кластеров раздельный с временным интервалом, что минимизирует толкотню и обгоны. Частые, грамотно расположенные пункты питания, с влажными губками для обтирания в жару. Видовой маршрут-экскурсия. Список достоинств можно продолжать долго».

Юра Григорченков : «Северную столицу бегал один раз в 2021 году еще совсем неофитом: сразу после заплыва вокруг Петропавловки от X-WATERS. Проплыл, переоделся, добежал до старта и вперед. Дождь, лужи, счастливые люди вокруг, поддержка классная. Классический маршрут по центру города – есть и мосты, и ветер, и основные достопримечательности.

Организация – топ. У меня это был один из первых беговых стартов и не возникло никаких вопросов: куда, когда и как – от получения стартового пакета до выхода из городка после финиша. Бежать стоит, если никогда не бегал по Петербургу или не можешь удержать себя от покупки слота в очередной раз. Хорошее массовое мероприятие для осмотра достопримечательностей».

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Фото: vk.com/runcomrun , личные архивы