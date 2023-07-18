15 комментариев

Танцевальный дуэт Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро объявил о завершении карьеры.

Это, в общем, не сюрприз – они ушли на паузу еще прошлой осенью, а не соревновались больше полутора лет, с чемпионата России, который был отборочным на Игры-2022 в Пекине. Да и тот турнир скомкали: партнерша докатывала произвольный танец на грани обморока – вскоре после перенесенного пневмококкового бактериального менингита.

Если не знать контекст про эту тяжелую болезнь, итоговое 8-е место и пролет мимо Олимпиады удивляли. Годом раньше Загорски / Гурейро взяли серебро ЧР и считались третьим номером сборной, когда все конкуренты в обойме.

Те, кто не следят за фигурным катанием плотно, к этому абзацу точно задались вопросом о любопытных именах и фамилиях дуэта.

У Тиффани – польские, ирландские, белорусские и русские корни. Она родилась в Лондоне, а до конца 2012-го выступала за Францию с Алексисом Миаром. Гурейро родился в Сиднее, ребенком катал за Австралию, но стажировки в Москве быстро убедили: надо переезжать в Россию. Джонатан представлял наш флаг с 2006-го, с Тиффани они образовали дуэт в 2014-м.

Совместную карьеру не назвать фееричной, но она достойная: три награды ЧР, по паре поездок на ЧМ и Евро – и там, и там финиши в топ-10. В профайле Загорски / Гурейро есть и Олимпиада – в 2018-м они выступили в Пхенчхане (13-е место), когда подвернулась вакансия из-за недопуска Александры Степановой и Ивана Букина.

С точки зрения имиджа у дуэта тоже порядок: ноль заметных конфликтов, раздражающих реплик и действий, зато узнаваемый стиль на льду, погружение в русскую культуру, уверенное владение языком – они точно не смотрелись случайными наемниками. Характерная деталь: в марте-2021 Гурейро даже вошел в комиссию спортсменов ОКР.

Как же их провожает бомонд? Вот так.

Илья Авербух: «Это смешно просто, Загорски и Гурейро давно завершили карьеру. Кому‑то это интересно? Мне нет».

Татьяна Тарасова: «Они сделали то, что хотели. Могли и не завершать. Я бы не сказала, что они здорово выступали, даже не думала, какая у них карьера».

Наталья Бестемьянова: «Зачем они сейчас еще объявили об этом? Для меня они давно завершили карьеру, я их уже не ждала.

Они были симпатичной парой. Я всегда приветствовала героический поступок Тиффани, которая каталась на чемпионате России будучи больной, чуть в обморок не упала. Но это все, что мне запомнилось за их карьеру. Мне очень стыдно, я не помню их программ, а главная задача танцев именно в этом».

Александр Жулин (к слову, тренировавший дуэт в начале их российского пути): «Ничего такого особенного не случилось. Закончили и закончили. Запомнились только тем, что они из разных стран, а представляли Россию. А так, вообще не о чем разговаривать».

О причинах такой прохлады (если не сказать враждебности) только догадываемся.

Кажется, в карусели наших фигурных шоу Тиффани и Джонатана ждать не стоит. Но они явно востребованы по миру – в мае-июне единственные из российских фигуристов откатали в престижном турне Fantasy on Ice в Японии.

Использованы цитаты из интервью «Матч ТВ» и Metaratings

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Александр Вильф