15 комментариев

Фигурный лед
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Наш фигурный дуэт завершил карьеру. Как же гадко их провожает бомонд

Тиффани Анастасия Загорски Тиффани Анастасия Загорски
танцы на льду танцы на льду
Илья Авербух Илья Авербух
сборная России сборная России
Джонатан Гурейро Джонатан Гурейро
Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова
Александр Жулин Александр Жулин
Наталья Бестемьянова Наталья Бестемьянова
Фигурное катание Фигурное катание

Танцевальный дуэт Тиффани Загорски / Джонатан Гурейро объявил о завершении карьеры.

Это, в общем, не сюрприз – они ушли на паузу еще прошлой осенью, а не соревновались больше полутора лет, с чемпионата России, который был отборочным на Игры-2022 в Пекине. Да и тот турнир скомкали: партнерша докатывала произвольный танец на грани обморока – вскоре после перенесенного пневмококкового бактериального менингита.

Если не знать контекст про эту тяжелую болезнь, итоговое 8-е место и пролет мимо Олимпиады удивляли. Годом раньше Загорски / Гурейро взяли серебро ЧР и считались третьим номером сборной, когда все конкуренты в обойме.

Те, кто не следят за фигурным катанием плотно, к этому абзацу точно задались вопросом о любопытных именах и фамилиях дуэта.

У Тиффани – польские, ирландские, белорусские и русские корни. Она родилась в Лондоне, а до конца 2012-го выступала за Францию с Алексисом Миаром. Гурейро родился в Сиднее, ребенком катал за Австралию, но стажировки в Москве быстро убедили: надо переезжать в Россию. Джонатан представлял наш флаг с 2006-го, с Тиффани они образовали дуэт в 2014-м.

Совместную карьеру не назвать фееричной, но она достойная: три награды ЧР, по паре поездок на ЧМ и Евро – и там, и там финиши в топ-10. В профайле Загорски / Гурейро есть и Олимпиада – в 2018-м они выступили в Пхенчхане (13-е место), когда подвернулась вакансия из-за недопуска Александры Степановой и Ивана Букина.

С точки зрения имиджа у дуэта тоже порядок: ноль заметных конфликтов, раздражающих реплик и действий, зато узнаваемый стиль на льду, погружение в русскую культуру, уверенное владение языком – они точно не смотрелись случайными наемниками. Характерная деталь: в марте-2021 Гурейро даже вошел в комиссию спортсменов ОКР.

Как же их провожает бомонд? Вот так.

Илья Авербух: «Это смешно просто, Загорски и Гурейро давно завершили карьеру. Кому‑то это интересно? Мне нет».

Татьяна Тарасова: «Они сделали то, что хотели. Могли и не завершать. Я бы не сказала, что они здорово выступали, даже не думала, какая у них карьера».

Наталья Бестемьянова: «Зачем они сейчас еще объявили об этом? Для меня они давно завершили карьеру, я их уже не ждала.

Они были симпатичной парой. Я всегда приветствовала героический поступок Тиффани, которая каталась на чемпионате России будучи больной, чуть в обморок не упала. Но это все, что мне запомнилось за их карьеру. Мне очень стыдно, я не помню их программ, а главная задача танцев именно в этом».

Александр Жулин (к слову, тренировавший дуэт в начале их российского пути): «Ничего такого особенного не случилось. Закончили и закончили. Запомнились только тем, что они из разных стран, а представляли Россию. А так, вообще не о чем разговаривать».

О причинах такой прохлады (если не сказать враждебности) только догадываемся.

Кажется, в карусели наших фигурных шоу Тиффани и Джонатана ждать не стоит. Но они явно востребованы по миру – в мае-июне единственные из российских фигуристов откатали в престижном турне Fantasy on Ice в Японии.

«Два раза предлагал остановиться, но она говорила: нет». Драма в танцах на льду – Загорски откатала на грани обморока, с катка ее унесли на руках

Использованы цитаты из интервью «Матч ТВ» и Metaratings

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Александр Вильф

15 комментариев

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Люсия Федосова
Да наш ФК бомонд повел себя отвратительно .Жулин вообще дно .Могли просто пожелать счастливого пути и здоровья . Ведь ЗГ выступали под российским флагом .
+21
0
+21
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Amico Megobari ®
мерзко читать такое от "лехенд"
+9
-1
+8
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Эндрю81
Приятно порой после накаленных веток футбола зайти на ФК: всегда ламповая домашняя обстановка... разрушенной изменами и склоками семьи.
+6
0
+6
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aslvowk@mail.ru
Даже в самом худшем коллективе людям, уходящим на пенсию, пожелают счастья и скажут несколько тёплых слов, а не "а кто это? А что они сделали в своей работе? Вообще безразлично и т. д." Фигуристы такие фигуристы...
+6
-1
+5
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Александр Скворцов
Надо быть благодарными к тем, кто долгие годы радовал нас своим спортивым искусством и защищал престиж нашего российского ФК!. Спасибо красивой танцевальной паре Тиффани и Джонатан, счастья и удачи им в жизни после завершения спортивной карьеры!
+4
0
+4
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Вячеслав Самбур
Автор
Ответ spf12
Ну и зачем на этом еще раз акцентировать?
давайте вообще ни о чем не писать, чтобы не акцентировать

для вас это "еще раз", а многие этого даже не видели
+5
-1
+4
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Allbee
Подозреваю, что есть какой-то явный материальный вопрос и больная мозоль. Иных причин, точить зуб на вполне себе на ЗГ нет. При том, что у Джонатан явно есть и свой блат и свой админресурс
+2
0
+2
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Unona73
Ответ Люсия Федосова
Да наш ФК бомонд повел себя отвратительно .Жулин вообще дно .Могли просто пожелать счастливого пути и здоровья . Ведь ЗГ выступали под российским флагом .
И очень достойно!
+2
0
+2
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Вечно в бане
А весь этот ФК «бомонд» когда-то вёл себя иначе?
Раньше хотя бы часть злости выплескивалась в соревнования «своих» с «чужими», а теперь, когда «чужих» нет, можно наблюдать этот замечательный террариум.
+1
0
+1
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Pirouette
Мне нравилась эта пара и я их запомнила в отличии от профессионалов российского ФК. Возможно поэтому российские танцы в одном нехорошем месте?
Жаль что так!
+1
0
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Юра Плисецкий
Может фигуристы в кулуаурах поругались с нашей федрой. Даже если так, не нужно выносить на публику.
А может ЗГ сделают головокружительный финт и всплывут на Олимпиаде под новым флагом.
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Irina Ionova
Автор передергивает- наши спортсмены отменены уже не первый год во всех иностранных шоу. Участие в кардобалете шоу - удел не топов, кем они и являются по сути.
0
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