Что интересного в бюджетах Евролиги? ЦСКА платит больше всех, УНИКС – лучший по соотошению между ценой и качеством, а еще чудовищное неравенство

Главный инсайдер европейского баскетбола Донатас Урбонас с Basket News собрал неофициальное исследование бюджетов и платежных ведомостей клубов Евролиги. Как обычно, представители европейского баскетбола стремятся к прозрачности только на словах, поэтому местами цифры явно занижены (Урбонас признает, что в тех случаях, где были расхождения, он следовал официальным данным). При этом с большей долей вероятности цифры отражают реальное соотношение между бюджетами и платежными ведомостями команд.

Что обращает на себя внимание:

• Правила «fair play», предлагаемые Евролигой в качестве регулирующих мер, как-то странно работают.

На вершине списка располагаются «Реал» и «Барселона», филиалы футбольных клубов своими скромными усилиями помогают расти общему заоблачному долгу. Они вроде бы призывают игроков сокращать контракты, уменьшают операционные расходы, не имеют возможности уходить в ноль, но ни платежные ведомости, ни все остальное этого не отражает. «Реал» начинал год с бюджетом 44 млн и по ходу сезона подписал Габриэля Дека, «Барселона» начинала год с бюджетом 43,5 млн и сейчас планирует сохранить до лета Данте Экзама.

У обоих клубов два полноценных состава, и потому за счет такой глубины и качестве они неслучайно занимают первые позиции в регулярном сезоне.

Самые дорогие игроки «Реала» – Эди Тавареш (2,1 млн) и Серхио Юль (1,5-1,8 млн).

Самые дорогие игроки «Барселоны» – Никола Миротич (около 5 млн), Кори Хиггинс (1,8 млн) и Ник Калатес (1,8 млн).

«Реал» и «Барселона» умудряются существовать в одном турнире с «Црвеной Звездой», бюджет которой меньше в шесть раз. Сербы – самая уважаемая команда Евролиги: за счет жесткости, старания и неутомимого Николы Калинича они одержали уже 9 побед и все еще сохраняют теоретические шансы на плей-офф.

• Меньше всех тратит на команду берлинская «Альба» – 3 млн.

При этом экономные немцы выиграли уже 8 матчей и вовсе не думают позориться так, как это им предрекали перед сезоном. Сикма и партнеры прекрасны, но все же логика подобного расслоения между бедными и богатыми в самом турнире ускользает от людей, привыкших к равноправию НБА.

• «Зенит» показывает, почему Евролига в него верит.

После провала в первом сезоне руководство Евролиги не стало отказываться от команды из Санкт-Петербурга и предоставило ей дополнительные шансы и «уайлд-карт». При всех прочих минусах (вроде скромной популярности) очевидно, что в «Зените» привлекает: грамотный менеджмент, стабильное финансирование, высокие результаты…

Второй год Хави Паскуаль удивляет. В этом сезоне, пожалуй, еще круче, ведь он уже больше полугода каким-то невероятным образом обходится без основного разыгрывающего.

• «Баскония» что-то скрывает.

«Баскония» – единственная команда, не представленная в списке. Согласно данным L’Equipe and Basket le Mag, в доковидные времена бюджет клуба составлял 16 млн евро. Эти цифры точно уменьшились, но разброс между называемыми инсайдерами цифрами был слишком велик, а представители клуба не согласились подтвердить данные, которые были у Урбонаса.

Правила налогообложения в стране басков таковы, что они платят в казну в полтора раза больше, чем «Реал» и «Барселона».

«Баскония» с ее лучшей скаутинговой работой в Евролиге едва ли не каждый сезон теряет лучших игроков и каждый сезон находит людей не хуже ушедших, но в этом сезоне у клуба не хватило мощностей, чтобы компенсировать урезание бюджета. В настоящий момент баски занимают третье место с конца. Правда, основным просчетом все равно стал менеджерский – «Баскония» понадеялась на Уэйна Болдуина, который в прошлом году напоминал потенциальную звезду турнира, но тот совсем не сработался с Душко Ивановичем.

• ЦСКА больше всех тратит чистыми.

У ЦСКА три контракта в топ-10 Евролиги – Милутинов (2,3-2,5 млн), Шенгелия (2,5 млн) и Швед (2,2 млн).

Урбонас объясняет, почему так: за счет низкой налоговой ставки (13% для нерезидентов, 40% для резидентов) даже так красно-синие прилично отстают от испанских суперклубов по общим тратам.

Президент Ватутин неоднократно жаловался, что правила fair play очень сильно осложняют ему жизнь: «По текущему регламенту Евролиги в следующем сезоне вклад владельца клуба должен быть снижен до 40%, то есть, чтобы сохранить общий бюджет на уровне 35 млн евро, клуб должен будет привлечь 21 млн евро не от «Норникеля»…Не хочу плохо думать или говорить о коллегах, но есть ощущение, что не все клубы Евролиги в плане fair play находятся в одинаковых условиях, и это одна из важнейших претензий к руководству турнира».

Но опять же эти правила «fair play» какие-то непонятные даже в случае с армейцами: все уже настроились на то, что ЦСКА привезет Кевина Пангоса с зарплатой 2 млн за сезон.

Из толстосумов ЦСКА в турнирном плане расстраивает больше всех – идет на седьмом месте с отставанием в три победы от третьего. У армейцев было много травм, болезней и даже потеря тренера, но больше всего бросается в глаза, что все-таки звездные игроки мешают друг другу. Возможно, «fair play» мог бы заставить задуматься об их совместимости.

• Небаскетбольные статьи бюджета остались за кадром, но волнуют.

Больше всех на небаскетбольную часть тратят «Бавария» и «Милан» (11 млн), «Реал» (9 млн), ЦСКА (8 млн), «Барселона» (7,5 млн), «Виллербан» (7,6 млн) и «Маккаби» (7,4 млн).

Известно, что у «Баварии» и «Маккаби» самый большой штат сотрудников (у «Баварии» порядка 70-80 человек).

Траты «Виллербана», где Тони Паркер пытается строить семейный клуб, живущий по средствам, и даже не хочет платить своему брату (главному тренеру) самую большую зарплату во Франции, никак не объясняются.

• Самые большие вопросы – к «Эфесу» и «Милану».

Урбонас пишет, что, согласно многим источникам, бюджет «Эфеса» составляет 30-40 млн евро. Что логично, если учесть, что в составе турецкой команды играют Шейн Ларкин (3,2 млн) и Василье Мицич (3,1-3,6 млн). Однако по официальной информации все скромнее. К тому же объяснимо, почему турки не смогли побороться за Шанлы, когда тот приглянулся всепожирающей «Барселоне».

«Эфес», будучи действующим чемпионом, пока проваливает сезон и не попадет в зону плей-офф. И проигрывает не только на площадке, но и в суде: недавно турки оштрафовали Круно Симона на половину месячной зарплаты за то, что тот уехал на похороны родственника, но после разбирательства деньги вернули.

Не вполне понятно, как «Милану» удается быть таким экономным на площадке и таким шикарным за ее пределами.

В ростере итальянцев – Николо Мелли (2 млн), Серхио Родригес и Малькольм Дилэйни (оба по 1,5), а еще один из самых дорогих тренеров Европы Этторе Мессина.

Джорджо Армани – респект в любом случае. Его частный клуб входит в топ-4 с бюджетом в 30 млн и соревнуется с корпоративными монстрами. На данный момент в Европе нет людей, чья любовь к баскетболу выражала бы себя более наглядно.

• Лучшие по соотношению между ценой и качеством – УНИКС и «Олимпиакос».

Что примечательно, у обоих клубов одинаковый рецепт под названием «дешевая рабочая сила из Соединенных Штатов».

«Олимпиакос» вернулся к привычной роли упорного давида, сокрушителя великанов, после ухода Вассилиса Спанулиса. Теперь Слукас (1,8 млн), дешевые легионеры и тренер Барцокас даже отошли от привычных сугубо защитных ценностей, у «Олимпиакоса» одно из лучших нападений турнира и вполне понятная идентичность, хоть и не сильно греческая.

Идентичность УНИКСа же наоборот сугубо защитная, но тоже не сильно российская. Марио Хезоня (1 млн), подпортивший репутацию в прошлогоднем «Фенербахче» Лоренцо Браун, дешевые легионеры, Джон Браун из второго итальянского дивизиона, Воронцевич для создания русского веселья и тренер Перасович уже всех удивили, обыграв «Реал», «Барселону», ЦСКА, «Милан» и забравшись в первую четверку. Экономия на трансферах и короткая скамейка все-таки сказываются, но тем не менее.

Между командами с бюджетом в 15 млн и суперклубами – пропасть, которую как можно преодолеть лишь по лекалам Спанулиса/Блатта. Собственно, УНИКС и «Олимпиакос» эти пути и пробуют. Это максимум.

• Заметка Урбонаса не только о баскетбольных финансах, но и о жизни. Например, демонстрируя разницу между клубами, он упоминает, что в некоторых городах игроки могут снять приличное жилье за тысячу евро, а в Монако это стоит десятки тысяч евро. А также приводит средние зарплаты: в Мюнхене 4,5 тысячи евро, в Тель-Авиве – 3,3 тысячи евро, в Стамбуле – 500 евро. Добавим: в Москве – 1,2 тысячи евро, в Казани – 630 евро, в Санкт-Петербурге – 830 евро.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид, Александр Вильф; globallookpress.com/Claudio Grassi, Andreas Gora