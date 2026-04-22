Единая лига ВТБ. «Зенит» проиграл ЦСКА, «Уралмаш» разгромил «Автодор» и другие результаты
Сегодня прошли пять матчей в рамках регулярного сезона Лиги ВТБ.
В последний игровой день «регулярки» «Зенит» дома уступил ЦСКА. «Уралмаш» уверенно обыграл «Автодор» и обеспечил себе 6-е место.
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 37-3, УНИКС – 33-7, Зенит – 28-12, Локомотив-Кубань – 27-13, Бетсити Парма – 22-18, Уралмаш – 19-21, МБА-МАИ – 18-22, Енисей – 15-25, Пари Нижний Новгород – 12-28, Автодор – 7-33, Самара – 2-38.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
ЦСКА тоже решил устроить Петербургу праздник, растратив за 5 минут солидное преимущество, но не получилось.
Ясно было, что ЦСКА валял дурака во второй половине 4-й четверти, но Зенит и этим не смог воспользоваться для локального подъёма с глубины.
А ЦСКА как всегда машина конечно
Вспоминаю позапрошлогоднюю Парму, которая по сезону обыгрывала более именитые клубы, была конкурентной, но благополучно отлетела в плей-офф с баранкой Локомотиву (вроде бы).
Кстати, интересно, какой результат будет у Перми в этом плей-офф в серии против всё того же Локомотива, смогут они зацепить хотя бы матч или история повторится.