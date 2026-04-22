  • Тайриз Макси: «Когда «Бостон» приблизился на 2 очка в четвертой, я сказал, что пришло мое время снять все вопросы»
Тайриз Макси: «Когда «Бостон» приблизился на 2 очка в четвертой, я сказал, что пришло мое время снять все вопросы»

Тайриз Макси сказал важные слова после победы в Бостоне.

Разыгрывающий «Сиксерс» Тайриз Макси поделился впечатлениями от второго матча серии с «Селтикс» в Бостоне (111:97, 1-1).

Макси набрал 29 очков и 9 передач, «76-е» сравняли счет в противостоянии после «-32» в первой встрече.

«Ви Джей тащил нас, попадал важные мячи [Эджкомб набрал 30 очков и 10 подборов]. Он выдал очень важный отрезок в начале четвертой четверти. Но когда «Бостон» приблизился на 2 очка в четвертой, я сказал, что пришло мое время снять все вопросы. Соперник подстроился под Эджкомба, стал готовить разные вещи конкретно против него, так что я должен был вмешаться. 

Разгром в первом матче? Слушайте, да. Мы получили 30 очков. Но у нас сразу четыре игрока проводили первый матч в плей-офф в своей жизни. И сразу в Бостоне, в «Ти Ди Гарден», против команды, которая пару лет назад взяла титул. Вообще, любое поражение в плей-офф – это обидно. Проиграть 1 очко, 40 очков, 3 очка – все это полный отстой. Но меня не беспокоила разница. В плей-офф важно настраиваться на каждый конкретный матч. И сейчас счет в серии 1-1, и какая уже разница! Сейчас мы отправляемся домой, чтобы защитить свою площадку», – заявил Макси.

Повезло им с Макси.
Вырос в крутого чувака.
Без него в Филадельфии наверное всегда бы шел дождь
У Филы 19 из 39 из за дуги. У Бостона 13 из 50. Очень простой расклад.
И ведь действительно снял все вопросы. Те 2 трешки подряд стали похоронными. Пусть они фавориты. Не нужно никого бояться - это плей-офф. Секрет успеха в этом.
Интересно что себе Эмбиид и Джордж говорят?)
Ответ Tim Timson
Интересно что себе Эмбиид и Джордж говорят?)
они в очереди в кассу клуба стоят. Говорят: «Лишь бы окошко не закрылось, потом ещё аптеку бежать»
Ответ EL GATO
они в очереди в кассу клуба стоят. Говорят: «Лишь бы окошко не закрылось, потом ещё аптеку бежать»
Вспомнил Афоню. Миля Христофоровна ну будь ты человеком. Он же трясется весь... )
А контракты и медкарты Эмбиида и Джорджа тянут вас на дно.
Молодец. А если бы не попал те трёшки, что говорил бы: " В тот момент я сказал всем: именно я должен об@ср#ться"
