Тайриз Макси: «Когда «Бостон» приблизился на 2 очка в четвертой, я сказал, что пришло мое время снять все вопросы»

Тайриз Макси сказал важные слова после победы в Бостоне.

Разыгрывающий «Сиксерс» Тайриз Макси поделился впечатлениями от второго матча серии с «Селтикс» в Бостоне (111:97, 1-1).

Макси набрал 29 очков и 9 передач, «76-е» сравняли счет в противостоянии после «-32» в первой встрече.

«Ви Джей тащил нас, попадал важные мячи [Эджкомб набрал 30 очков и 10 подборов]. Он выдал очень важный отрезок в начале четвертой четверти. Но когда «Бостон» приблизился на 2 очка в четвертой, я сказал, что пришло мое время снять все вопросы. Соперник подстроился под Эджкомба, стал готовить разные вещи конкретно против него, так что я должен был вмешаться.

Разгром в первом матче? Слушайте, да. Мы получили 30 очков. Но у нас сразу четыре игрока проводили первый матч в плей-офф в своей жизни. И сразу в Бостоне, в «Ти Ди Гарден», против команды, которая пару лет назад взяла титул. Вообще, любое поражение в плей-офф – это обидно. Проиграть 1 очко, 40 очков, 3 очка – все это полный отстой. Но меня не беспокоила разница. В плей-офф важно настраиваться на каждый конкретный матч. И сейчас счет в серии 1-1, и какая уже разница! Сейчас мы отправляемся домой, чтобы защитить свою площадку», – заявил Макси.