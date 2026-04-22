Чемпионат Греции. «Перистери» победил «Арис»

Сегодня в рамках чемпионата Греции прошел один матч.

«Перистери» одержал победу над «Арисом ». Чемпионат Греции Регулярный чемпионат Положение команд: Олимпиакос – 23-0, Панатинаикос – 18-5,АЕК – 16-7, ПАОК – 16-7, Перистери – 14-10, Арис – 13-10, Миконос – 9-14, Ираклис – 8-15, Колоссос – 7-16, Промитеас – 7-16, Кардицас – 7-16, Марусси – 6-17, Паниониос – 6-17. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.