  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Леброн Джеймс об «удовлетворении» после неудачной игры Дюрэнта: «Нет ничего такого. Если он прочтет такое от меня, сразу разозлится»
5

Леброн Джеймс об «удовлетворении» после неудачной игры Дюрэнта: «Нет ничего такого. Если он прочтет такое от меня, сразу разозлится»

Леброн отреагировал на неудачный камбэк Дюрэнта.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс после второй победы в серии с «Рокетс» (101:94, 2-0) ответил на вопрос журналистов, испытывает ли он удовлетворение от того, что во второй половине матча Кевин Дюрэнт набрал всего 3 очка.

Также вернувшийся после травмы лидер техасцев совершил 9 потерь.

«Никакого. Это только еще больше разозлит его перед третьей игрой. Никакого удовлетворения… Этот парень – будущий член Зала славы, которого возьмут туда с первой же попытки, и он будет гораздо чаще приносить пользу на площадке, нежели исполнять что-то неудачное.

У нас нет никакого удовлетворения. Игра уже закончилась, но серьезное испытание продолжается. Мы говорим о 210-сантиметровом парне... Он ненавидит такое. Он может разозлиться на меня, если увидит это», – заявил Джеймс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Бенджамина Ройера
logoНБА
logoНБА плей-офф
logoЛеброн Джеймс
logoЛейкерс
logoКевин Дюрэнт
logoХьюстон
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Еще даже близко ничего не ясно. Лэйкерс держатся на историческом импакте Деда и кексовости Хьюстона. Конструкция очень хрупкая. Надо продолжать давить.
Ответ ПаркПобеды
Еще даже близко ничего не ясно. Лэйкерс держатся на историческом импакте Деда и кексовости Хьюстона. Конструкция очень хрупкая. Надо продолжать давить.
А вот икспердам ещё до начала серии было ясно что старый никудышный Леброн ничего уже не может и ждёт его свип без Дончича.
Леброну осталось 6 матчей до 300 игр в плейофф, он будет первым, кто достигнет 4-й сотни игр. А также 4 перехвата до 500 перехватов в плейофф - аналогично первый в 6-й сотне. Впрочем, он единственный в 5-й сотне, опережает ближайшего на 101 перехват.
Я знаю, чем сейчас занимается Дюрант - придумывает новый ник при регистрации.
Мне больше нравится то, насколько более и более днищенскими становятся вопросы "спортивных" журналистов
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем