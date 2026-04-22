Леброн Джеймс об «удовлетворении» после неудачной игры Дюрэнта: «Нет ничего такого. Если он прочтет такое от меня, сразу разозлится»

Леброн отреагировал на неудачный камбэк Дюрэнта.

Форвард «Лейкерс » Леброн Джеймс после второй победы в серии с «Рокетс» (101:94, 2-0) ответил на вопрос журналистов, испытывает ли он удовлетворение от того, что во второй половине матча Кевин Дюрэнт набрал всего 3 очка.

Также вернувшийся после травмы лидер техасцев совершил 9 потерь.

«Никакого. Это только еще больше разозлит его перед третьей игрой. Никакого удовлетворения… Этот парень – будущий член Зала славы, которого возьмут туда с первой же попытки, и он будет гораздо чаще приносить пользу на площадке, нежели исполнять что-то неудачное.

У нас нет никакого удовлетворения. Игра уже закончилась, но серьезное испытание продолжается. Мы говорим о 210-сантиметровом парне... Он ненавидит такое. Он может разозлиться на меня, если увидит это», – заявил Джеймс.