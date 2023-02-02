Дальний лес
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Куда пропал Логинов? Чемпиона мира не видно с декабря, а тренеры уходят от ответов

Александр Логинов Александр Логинов
Кубок Содружества Кубок Содружества
Сергей Башкиров Сергей Башкиров
Кубок России Кубок России
Ирина Казакевич Ирина Казакевич
Александр Касперович Александр Касперович
Биатлон Биатлон

Александр Логинов сразу дал понять, что две эстафетные бронзы Олимпиады не должны стать финалом карьеры. Межсезонье виделось для него идеальным:

• никаких перипетий со сменой тренера, а вместо этого – комфортная группа Сергея Башкирова, куда к тому же перешел приятель Антон Бабиков;

• патронат личного тренера Александра Касперовича, который вернулся из Болгарии и возглавил сборную Санкт-Петербурга; 

• ноль ответственности в послеолимпийском сезоне, зато отличная возможность поэкспериментировать с подготовкой и заработать призовые.

Что не так с его сезоном? Кажется, предпосылки к череде пропусков были еще летом

Уже в конце мая на сборе в Сочи Логинов говорил о рабочем настроении и подчеркивал, что прошлый «сезон получился хороший и затяжной, но уже пора начинать готовиться». 

С подготовкой, правда, не складывалось. Летом Логинов не скрывал, что больше болеет, чем тренируется. Из-за двух подряд вирусных инфекций пропустил летний чемпионат России в Чайковском. Тренер Башкиров объяснял, что Логинов может выступать, но нет смысла рисковать здоровьем ради проходящего старта. 

– В конце июля я переболел вирусным бронхитом, пропил антибиотики, – рассказывал тогда Логинов. – Потом приехал на сбор в Сочи, тренировался две недели. Но потом заболел еще раз, опять вирус – с температурой и сильным кашлем. Пролежал порядка десяти дней, опять пил антибиотики.

Да, именно пролежал, 6 дней вообще не выходил из комнаты, был изолирован. Мне не до ускорений. За последние 4-5 дней пульс опустился единиц на 10 – очень сильно по мне этот вирус ударил. Только сейчас могу хотя бы выполнять полный объем работы

Уже в ноябре Башкиров осторожно намекнул, что к первой части сезона они подготовиться не успеют. А Логинов обещал набрать форму к середине и финальной части – то есть как раз к февралю.

Но в реальности все происходит наоборот. Свой лучший результат – 2-е место – Логинов показал в первом же спринте сезона в Ханты-Мансийске. Правда, особой радости тогда не ощущалось. Александр уже привычно говорил о проблемах со здоровьем и акценте на вторую половину сезона:

«Переговорили с тренером, что буду точечно выходить на некоторые старты. Надо рассчитывать, что в полном объеме я буду тренироваться чуть позже. Надеюсь, во второй половине декабря или в январе».

Потом был еще один морозный этап в Увате, где Логинов вышел даже на смешанную эстафету, но в личных гонках не поднялся в топ-20. В Тюмени после неутешительной связки спринт-преследование Александр пропустил масс-старт. Касперович успокаивал, что «впереди еще много гонок, сезон длинный». 

Но в реальности Логинов с тех пор провел всего три гонки: спринт и индивидуалка в Уфе, суперспринт в Рязани. Все закончились вдали от подиума и даже цветочной церемонии – Александр закрепился во втором десятке финишного протокола.

Казалось, многое должно было измениться в Рязани. Долгожданная середина сезона, привычная европейская зима вместо сибирских морозов. Да и рязанский этап для Логинова – особенный, идея с новогодней гонкой именно там принадлежит Александру. А генеральным партнером стал его личный спонсор – компания «Технониколь». Если бы не Логинов, биатлонисты наверняка поехали бы под Новый год в традиционный Ижевск.

Интервью миллиардера, который влюблен в биатлон: строит стадионы, сам бегает и стреляет, спонсирует Логинова

Но в Рязани Логинов, который был лицом соревнований, пробежал только лайтовый суперспринт. После этого бывший президент СБР Владимир Драчев даже заговорил о жалости:

«Как-то потерялся парень. Этот год для него был совершенно не олимпийским. Он ушел в свои какие то дебаты внутри себя. И в целом растратил весь тот потенциал, который был накоплен у него в течение всего пути. У него явно спад и затухание спортивных результатов».

– Мотивация пока есть, и я отталкиваюсь только от нее, – говорил там же Логинов в интервью «Российской газете». – Тренерство – это сложно. Это такая тяжелая стезя, которой надо посвятить всю жизнь. Этим надо жить. Ты находишься больше 300 дней в году вне дома, и надо осознавать, что ты на это идешь. Идешь на всю жизнь. Я задумываться об этом не хочу.

После Рязани прошло больше месяца, но Логинова на трассе мы не видим. Он уже пропустил два подряд этапа Кубка Содружества в Раубичах (по сути, весь январь), впереди – финал Кубка страны в Чайковском (середина февраля). Побежит ли там Логинов, пока неясно. 

Вот, например, тренер Александр Касперович в ответ на вопрос Sports.ru: «У Саши проблемы со здоровьем. Какие именно и когда он выйдет на старт? Извините, пока комментариев на эту тему не будет». Сергей Башкиров – аналогичный ответ.

Разгрузочный послеолимпийский сезон – понятное решение, особенно когда тебе исполнился 31. Смущают только максимальная туманность и отсутствие конкретики. Еще летом Александр спокойно рассказывал про неприятности со здоровьем, теперь – одни общие фразы. 

Логинову не привыкать играть в прятки с публикой. А сейчас, когда интерес к внутреннему биатлону далеко не на максимуме, это вообще легко. Не выступаешь – и тебя даже искать никто особенно не будет. Неясна только мотивация: а зачем прятаться?

Логинов – не единственная пропажа; у девушек выбыли 5 человек из 6 участниц Олимпиады!  

Из женского олимпийского состава (6 человек, включая замену Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову) сейчас выступает только Ирина Казакевич.

Да и у нее получается куда хуже, чем год назад: только 9-е место в зачете Кубка России и всего две победы за сезон. Скромно для спортсменки, от которой номинально ждали лидерства на российском уровне.

 

Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Валерия Васнецова (теперь она Каюмова) ушли в декрет. Светлана Миронова мучается со здоровьем, но грозит приехать на финал Кубка страны в Чайковский. А в свободное от тренировок и лечения время готова сходить на свидание с понравившимся фанатом.

Евгения Буртасова тоже занята здоровьем и воспитанием трех кошек. На зимних стартах мы ее пока не видим.

В строю из лидеров прошлого сезона только молодой костяк мужской олимпийской команды (Латыпов, Серохвостов, Халили) и не попавший в Пекин ветеран Антон Бабиков. Максим Цветков, кажется, берет пример со своего друга Логинова: много болел в межсезонье, пропускал часть гонок в декабре, не поехал на Кубок Содружества в Раубичи в январе... 

Обновление состава (особенно женского) – естественный процесс после любых Олимпийских игр. Но кажется, особенности нынешнего сезона перевернули российский биатлон совсем кардинально.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

12 комментариев

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YOKODZUMA
Ответ Veld
бухает, может. щас многие бухают - и я в том числе( только из запоя новогоднего вылез!
Смысл? 14 23 8марта... Уж продолжал бы
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volga_olga
Ответ Евгений Вырныгаев
Да и ежу понятно, что у Логинова мотивации ноль. Бан загубил великолепный старт карьеры. Кто еще помнит слова Губерниева, что Логинов и Шипулин заберут минимум по медали в Сочи и поборятся в эстафете за золото? Далее вернулся в сезоне 2017/2018 полноценно на КМ. Далее 2 место в общем зачете. Бегал почти все гонки, использовал все возможности для реализации своих спортивных амбиций. Под давлением брал золото спринта на ЧМ, пытался быть лидером сборной, хотя еле держал давление на свою персону, что уж говорить про всю сборную. После Олимпиады хотел наверное взять еще пару медалей на этапах Кубка Мира и может захватить золото в эстафете на ЧМ ( а олимпиада показала, что это очень даже реально) Саша Логинов откровенно забил на свою карьеру, т.к. остаток его неплохой карьеры забрало собственное государство. Сейчас предел его мечтаний — подкопить себе побольше денег после карьеры. Может работать тренером, а для этого придется держать язык за зубами
МОК и IBU - это не наше "собственное государство".
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BuTaJIbKa
Ответ Aleksander Telepov
Да вообще весь спорт российский ...
тож думал так написать. Но есть теннис, есть боксёры, есть футболисты-хоккеисты... так что не весь, но много видов ушло не то что в тень - в сумрак
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volga_olga
Смысл писать материал, если ответа на заданный в заголовке вопрос так и не нашли или даже не попытались найти.

Не хотелось бы, чтобы проболел весь сезон и в итоге завершил карьеру. Если уж ничего не получилось в этом, надо готовиться к следующему. Но желательно, конечно, чтобы Логинов ожил хотя бы к февральским и мартовским стартам.
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Andrey Novikov
О чём вообще написано? Это для тех, кто только узнал про биатлон? Да бывает такое, многие болеют. Норвежки Ройселанд и Экхофф тоже много пропускали и пропускают. Бывало, что и Тарей Бё пропускал по многу гонок в нескольких сезонах. Что конкретно нас должно озадачить? Что обсуждать?
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Aleksander Telepov
Ответ BuTaJIbKa
тут весь биатлон, в принципе, пропал, чего уж Логинов
Да вообще весь спорт российский ...
+1
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Евгений Вырныгаев
Да и ежу понятно, что у Логинова мотивации ноль. Бан загубил великолепный старт карьеры. Кто еще помнит слова Губерниева, что Логинов и Шипулин заберут минимум по медали в Сочи и поборятся в эстафете за золото? Далее вернулся в сезоне 2017/2018 полноценно на КМ. Далее 2 место в общем зачете. Бегал почти все гонки, использовал все возможности для реализации своих спортивных амбиций. Под давлением брал золото спринта на ЧМ, пытался быть лидером сборной, хотя еле держал давление на свою персону, что уж говорить про всю сборную. После Олимпиады хотел наверное взять еще пару медалей на этапах Кубка Мира и может захватить золото в эстафете на ЧМ ( а олимпиада показала, что это очень даже реально)
Саша Логинов откровенно забил на свою карьеру, т.к. остаток его неплохой карьеры забрало собственное государство. Сейчас предел его мечтаний — подкопить себе побольше денег после карьеры. Может работать тренером, а для этого придется держать язык за зубами
+5
-2
+3
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ivgr
может просто перестали давать денег на хороший допинг, который не ловится?
+1
-2
-1
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BuTaJIbKa
тут весь биатлон, в принципе, пропал, чего уж Логинов
+6
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justbored
Моральная травма после эстафеты, спасибо Латыпову.
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нимофобия
Может на сво?Вообще не удивляюсь, этот на изи пошёл бы
+2
-7
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Veld
бухает, может. щас многие бухают - и я в том числе( только из запоя новогоднего вылез!
+7
-5
+2
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