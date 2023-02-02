Куда пропал Логинов? Чемпиона мира не видно с декабря, а тренеры уходят от ответов

Александр Логинов сразу дал понять, что две эстафетные бронзы Олимпиады не должны стать финалом карьеры. Межсезонье виделось для него идеальным:

• никаких перипетий со сменой тренера, а вместо этого – комфортная группа Сергея Башкирова, куда к тому же перешел приятель Антон Бабиков;

• патронат личного тренера Александра Касперовича, который вернулся из Болгарии и возглавил сборную Санкт-Петербурга;

• ноль ответственности в послеолимпийском сезоне, зато отличная возможность поэкспериментировать с подготовкой и заработать призовые.

Что не так с его сезоном? Кажется, предпосылки к череде пропусков были еще летом

Уже в конце мая на сборе в Сочи Логинов говорил о рабочем настроении и подчеркивал, что прошлый «сезон получился хороший и затяжной, но уже пора начинать готовиться».

С подготовкой, правда, не складывалось. Летом Логинов не скрывал, что больше болеет, чем тренируется. Из-за двух подряд вирусных инфекций пропустил летний чемпионат России в Чайковском. Тренер Башкиров объяснял, что Логинов может выступать, но нет смысла рисковать здоровьем ради проходящего старта.

– В конце июля я переболел вирусным бронхитом, пропил антибиотики, – рассказывал тогда Логинов. – Потом приехал на сбор в Сочи, тренировался две недели. Но потом заболел еще раз, опять вирус – с температурой и сильным кашлем. Пролежал порядка десяти дней, опять пил антибиотики.

Да, именно пролежал, 6 дней вообще не выходил из комнаты, был изолирован. Мне не до ускорений. За последние 4-5 дней пульс опустился единиц на 10 – очень сильно по мне этот вирус ударил. Только сейчас могу хотя бы выполнять полный объем работы

Уже в ноябре Башкиров осторожно намекнул, что к первой части сезона они подготовиться не успеют. А Логинов обещал набрать форму к середине и финальной части – то есть как раз к февралю.

Но в реальности все происходит наоборот. Свой лучший результат – 2-е место – Логинов показал в первом же спринте сезона в Ханты-Мансийске. Правда, особой радости тогда не ощущалось. Александр уже привычно говорил о проблемах со здоровьем и акценте на вторую половину сезона:

«Переговорили с тренером, что буду точечно выходить на некоторые старты. Надо рассчитывать, что в полном объеме я буду тренироваться чуть позже. Надеюсь, во второй половине декабря или в январе».

Потом был еще один морозный этап в Увате, где Логинов вышел даже на смешанную эстафету, но в личных гонках не поднялся в топ-20. В Тюмени после неутешительной связки спринт-преследование Александр пропустил масс-старт. Касперович успокаивал, что «впереди еще много гонок, сезон длинный».

Но в реальности Логинов с тех пор провел всего три гонки: спринт и индивидуалка в Уфе, суперспринт в Рязани. Все закончились вдали от подиума и даже цветочной церемонии – Александр закрепился во втором десятке финишного протокола.

Казалось, многое должно было измениться в Рязани. Долгожданная середина сезона, привычная европейская зима вместо сибирских морозов. Да и рязанский этап для Логинова – особенный, идея с новогодней гонкой именно там принадлежит Александру. А генеральным партнером стал его личный спонсор – компания «Технониколь». Если бы не Логинов, биатлонисты наверняка поехали бы под Новый год в традиционный Ижевск.

Но в Рязани Логинов, который был лицом соревнований, пробежал только лайтовый суперспринт. После этого бывший президент СБР Владимир Драчев даже заговорил о жалости :

«Как-то потерялся парень. Этот год для него был совершенно не олимпийским. Он ушел в свои какие то дебаты внутри себя. И в целом растратил весь тот потенциал, который был накоплен у него в течение всего пути. У него явно спад и затухание спортивных результатов».

– Мотивация пока есть, и я отталкиваюсь только от нее, – говорил там же Логинов в интервью «Российской газете». – Тренерство – это сложно. Это такая тяжелая стезя, которой надо посвятить всю жизнь. Этим надо жить. Ты находишься больше 300 дней в году вне дома, и надо осознавать, что ты на это идешь. Идешь на всю жизнь. Я задумываться об этом не хочу.

После Рязани прошло больше месяца, но Логинова на трассе мы не видим. Он уже пропустил два подряд этапа Кубка Содружества в Раубичах (по сути, весь январь), впереди – финал Кубка страны в Чайковском (середина февраля). Побежит ли там Логинов, пока неясно.

Вот, например, тренер Александр Касперович в ответ на вопрос Sports.ru: «У Саши проблемы со здоровьем. Какие именно и когда он выйдет на старт? Извините, пока комментариев на эту тему не будет». Сергей Башкиров – аналогичный ответ.

Разгрузочный послеолимпийский сезон – понятное решение, особенно когда тебе исполнился 31. Смущают только максимальная туманность и отсутствие конкретики. Еще летом Александр спокойно рассказывал про неприятности со здоровьем, теперь – одни общие фразы.

Логинову не привыкать играть в прятки с публикой. А сейчас, когда интерес к внутреннему биатлону далеко не на максимуме, это вообще легко. Не выступаешь – и тебя даже искать никто особенно не будет. Неясна только мотивация: а зачем прятаться?

Логинов – не единственная пропажа; у девушек выбыли 5 человек из 6 участниц Олимпиады!

Из женского олимпийского состава (6 человек, включая замену Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову) сейчас выступает только Ирина Казакевич.

Да и у нее получается куда хуже, чем год назад: только 9-е место в зачете Кубка России и всего две победы за сезон. Скромно для спортсменки, от которой номинально ждали лидерства на российском уровне.

Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Валерия Васнецова (теперь она Каюмова) ушли в декрет. Светлана Миронова мучается со здоровьем, но грозит приехать на финал Кубка страны в Чайковский. А в свободное от тренировок и лечения время готова сходить на свидание с понравившимся фанатом.

Евгения Буртасова тоже занята здоровьем и воспитанием трех кошек. На зимних стартах мы ее пока не видим.

В строю из лидеров прошлого сезона только молодой костяк мужской олимпийской команды (Латыпов, Серохвостов, Халили) и не попавший в Пекин ветеран Антон Бабиков. Максим Цветков, кажется, берет пример со своего друга Логинова: много болел в межсезонье, пропускал часть гонок в декабре, не поехал на Кубок Содружества в Раубичи в январе...

Обновление состава (особенно женского) – естественный процесс после любых Олимпийских игр. Но кажется, особенности нынешнего сезона перевернули российский биатлон совсем кардинально.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов