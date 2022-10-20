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Неожиданный взгляд на изоляцию фигуристов: в парах нашли мотивацию, усложнились и без конца рискуют 👏

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Фигурное катание Фигурное катание

Последние несколько месяцев наше фигурное катание и ISU проводят порознь. На льду больше нет российских спортсменов; российские тренеры появляются за бортиком все реже, а судьи в межсезонье не сдали норматив на повышение квалификации.

Чтобы снизить стресс от отсутствия международных стартов, а главное – удержать максимум топовых фигуристов от перехода в «Ледниковый период» и шоу – федерация переформатировала Кубок России в Гран-при с впечатляющим призовым фондом и придумала новые турниры. Собственная система мотивации появилась даже в судействе: хотя формально оно проводится по правилам ISU, щедрость арбитров выходит далеко за пределы общепринятой практики.

На отстранение все отреагировали по-разному. Некоторые еще недавно рвавшиеся в сезон фигуристы взяли паузу для лечения и шоу, а Щербакова еще в марте сказала, что ее карьерные планы зависят от того, насколько продолжительным будет бан.

Регресс в танцах прикрывается неадекватными баллами, а российские одиночницы больше не дразнят контентом мужчин

Сильнее всего межсезонье ударило по танцам: из топ-10 последнего чемпионата России в прежних составах осталась только половина пар, а выступают из них две – Миронова / Устенко и Худайбердиева / Базин. Остальные приостановили карьеру, завершили ее, перетасовались в новые сочетания или, как Дэвис и Смолкин, замерли на перепутье между Пермью и Лас-Вегасом.

Иронично, что именно в танцах результаты национального Гран-при выглядят так, будто в сборную одновременно перешли Пападакис / Сизерон и Виртью / Моир – по крайней мере, баллы Худайбердиевой / Базина в ритм-танце на самарском этапе остановились неподалеку от мирового рекорда Габриэлы и Гийома.

Кроме того Егор, дважды упавший в произвольном и потративший на возвращение в программу суммарно около 30 секунд, снял всяческие обвинения по поводу победы канадцев на чемпионате мира-2017, когда Скотт на секунду потерял равновесие и присел на одно колено. В ответ на недовольное «да что же они мусолят так?» из кисс-энд-края можно возразить, что режиссер трансляции просто записывал инструкцию для иностранных пар: все же 119,68 за произвольный – это уровень топ-10 ЧМ.

Впрочем, самих танцоров новый расклад, вероятно, устраивает. Да, призовые международного Гран-при больше, а медали – престижнее, но сложно представить себе, чтобы на них претендовал кто-то из ныне катающихся российских дуэтов. В Перми Андрей Багин может стремиться к 90 баллам – на этапах ISU в этом сезоне их не получал никто.

Происходящее в женском катании воспринимается совершенно иначе, чем в танцах. Если последние пострадали именно в России, а в мире даже без Пападакис / Сизерона и Хаббелл / Донохью осталось много интересных дуэтов, то у девушек происходят более глобальные изменения.

Самый показательный момент – превосходство Рики Кихиры в технической оценке за произвольную на финском Гран-при. Чтобы обойти Михару и Хендрикс (двух сильнейших фигуристок серии, если ориентироваться на очки за этапы), Рике понадобился один старший зубцовый (флип) и ни одного каскада из двух тройных прыжков.

По сумме за произвольную Кихира проиграла обеим и еще Мане Кавабе (а по мнению бельгийского и австралийского судей в компонентах была хуже даже Брейди Теннелл, которая ошиблась на шести прыжковых элементах из семи и дважды упала) – тем более забавным выглядит ее техническое превосходство с каскадом двойной аксель – двойной тулуп.

Безусловно, снижение количества и качества ультра-си по сравнению с Олимпиадой было неизбежным. Травмы Щербаковой и Трусовой никуда бы не исчезли, равно как и проблемы со здоровьем у Валиевой – впрочем, это не единственные ее проблемы после 8 февраля.

Чтобы стать экспертом по допинг-триллеру Валиевой, хватит этого текста. 10 минут – и вы полностью в теме

Акатьевой – даже при допуске России до международных соревнований – помешал бы выступать возрастной ценз, а одна из немногих иностранных фигуристок, владеющих ультра-си – Алиса Лью – завершила карьеру.

Слово «регресс» для женского катания, вероятно, слишком грубое – пожалуй, именно в этом виде происходящее больше всего похоже на традиционный постолимпийский спад. Евро-2019, например, сделал чемпионкой Соню Самодурову, а бронзовым призером Вивеку Линдфорс, причем только победительница тогда смогла набрать больше 200 баллов за две программы. Закончился цикл на совершенно иных оборотах и с другими героинями.

Даже в условиях такого спада второй московский этап Гран-при свел сразу трех трикселисток; Петросян вставляет в программы новые ультра-си (правда, сейчас она травмирована), а на разминках продолжает мелькать четверной лутц Трусовой, который пока не удается в прокатах.

Но вполне вероятно и то, что текущий сезон – предвестник смены ценностей в женском катании. Трусова воспринимала пять четверных как путь к олимпийскому золоту, но стоять на пьедестале в Самаре и Сочи она может и без них.

Скорее всего, победительница национального чемпионата исполнит как минимум один чистый ультра-си (в случае Камилы таким ультра-си может оказаться ее произвольная-автобиография), но эпоха, когда российские одиночницы набирали больше баллов, чем коллеги из мужской сборной, и мечтали с ними посоревноваться, очевидно, закончилась.

Впрочем, унизительную для себя диспозицию смогли изменить сами российские одиночники. Они вряд ли готовы бороться с Малининым или Уно – хотя местные судьи, конечно, полагают, что хотя бы по второй оценке Самарин лучше Шомы, а 5 четверных и 3 каскада во второй половине Ильи стоят столько же, сколько 3 квада и две бабочки Алиева (192,82 и 192,99 соответственно).

В отличие от танцевальной и женской сборных, мужская после Олимпиады не потеряла никого: на месте все три участника Игр и отобравшийся, но не поехавший из-за коронавируса Коляда. Более того, неожиданно возродился Алиев, который, как казалось в прошлом сезоне, сам перестал верить в себя, прогрессируют Гуменник и Лутфуллин.

Парное катание в изоляции только прибавило: прыжки усложнились, дуэты Москвиной тренируют ультра-си, призеры международного Гран-при в среднем хуже на 40 баллов

Главный парадокс изоляции в том, что наиболее пострадавшие от нее парники выглядят самыми мотивированными.

Дело не только в баллах, хотя даже с погрешностью на крайне лояльнее домашнее судейство результаты национального Гран-при выглядят мощно. Средний балл призеров на этапах ISU – 181,94, на российских (без учета турнира в Перми) – 220,8.

Самое удивительное – подход к внутренним стартам. Как и в мужской сборной, никто из участников Олимпиады не завершил карьеру. И если в случае с дуэтами Москвиной это было ожидаемо, то сохранение Тарасовой и Морозова – приятный сюрприз. Тем более, что «Ледниковый период», как недавно выяснилось, им все-таки предлагали.

Мишина и Галлямов – олимпийские чемпионы командного турнира (хотя пока без медалей) и бронзовые призеры личного – выкладывались на миниатюрной ЦСКА Арене так, как будто снова боролись с Суй и Ханем за золото ЧМ. Звучит вроде бы банально, но тот же Жулин намекал, что «ездить по Казаням и прочим городам» – недостаточная мотивация для его спортсменов.

Победа в неофициальном Гран-при – не та строчка, которая украсит Википедию и резюме для международных шоу, но российские пары, кажется, это ничуть не смущает:

• на этапе в Самаре 4 дуэта из 7 зашли на каскад из двух тройных сальховов через ойлер – у двух (Бойкова / Козловский и Кадырова / Колесов) он получился чисто. На Олимпиаде-2022 два тройных в каскаде рискнули исполнить только Мишина и Галлямов;

• все те же Бойкова и Козловский стабилизировали сольный риттбергер – раньше они пробовали на соревнованиях, но ни разу на международных турнирах не делали его удачно;

• Хабибуллина и Княжук впечатляют тройным лутцем – сольным в короткой программе, и в секвенции в произвольной.

Туманные перспективы международных стартов не помешали и еще более амбициозным планам на усложнение. Бойкова и Козловский уже исполняли на предстартовых тренировках четверную подкрутку и пробуют выброс, о нем же упоминали Мишина с Галлямовым.

7 лет назад Столбова и Климов пропускали чемпионат мира, чтобы доучить четверной выброс (как выяснилось постфактум – зря), сейчас поездка на главный турнир сезона стала недоступной роскошью, а шансы на ультра-си – даже более реальными.

За возможность посмотреть на изоляцию под другим углом стоит сказать отдельное спасибо Тамаре Москвиной. В условиях плотного графика международных стартов изучение четверных элементов было бы куда более рискованным – неудачное приземление на тренировке могло лишить спортсменов практически гарантированного пьедестала в финале Гран-при, на чемпионате Европы или мира.

Но сейчас у Москвиной другая задача – не дать своим спортсменам заскучать и пожалеть себя без привычных турниров.

И с ней она справляется безупречно: не позволила Бойковой и Козловскому скатиться в постолимпийскую хандру из-за четвертого места, а Мишиной и Галлямову – потерять интерес, когда практически все уже выиграно; подготовила им разноплановые программы; и даже вступила в заочную дискуссию с Ниной Мозер по поводу ультра-си.

И это, пожалуй, самый приятный итог российского Гран-при.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Владимир Астапкович, Владимир Песня, Максим Богодвид

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