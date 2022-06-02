Эпидемия распадов в танцах на льду: пострадали 5 наших дуэтов, а один вообще закончил, обвинив тренеров и судей в сговоре. Что происходит?

В российских танцах на льду эпидемия распадов – дуэты меняются партнерами, расходятся в никуда или просто завершают карьеру в 20 лет. Калейдоскоп пар сейчас выглядит так:

• Аннабель Морозова предпочла Дэвида Нарижного Андрею Багину;

• распался перспективный юниорский дуэт Тютюнина / Шустицкий: Софья объединилась с Багиным, хотя он признавался, что «Аннабель – лучшая партнерша, которая есть сейчас в России»;

• бывшая партнерша Нарижного Елизавета Шанаева теперь танцует с Павлом Дроздом;

• Ушакова / Некрасов тоже разошлись: Арина, возможно, закончила карьеру (это формулировка ее тренера), а партнер катается с Елизаветой Пасечник.

Еще есть Шевченко / Еременко (на фото ниже) – они не стали пробовать себя в новых сочетаниях, хотя инициатива завершения карьеры исходила от Сони, и теперь тренируют детей в команде Авербуха.

Возможно, эпидемия распадов – одно из последствий бана российских фигуристов. Но в иностранных танцах тоже не все спокойно

В масштабных танцевальных изменениях отчасти виноват подвешенный статус российской сборной: за время возможного отстранения можно успеть скататься с новым партнером и сработаться с другим тренером. Решение завершить карьеру в такой ситуации тоже понятно – шансы тех же Ушаковой и Некрасова в обозримом будущем добраться до крупных международных стартов были призрачными.

Кроме того постолимпийское межсезонье всегда становится катализатором мощных изменений – не только в правилах, но и в составах. Заканчивают те, кто держался только ради Игр; их тренеры начинают вербовать новых учеников; освободившиеся партнеры ищут удачные варианты – и это запускает цепь распадов.

Яркий пример – обмен партнерами в дуэтах Синицина / Жиганшин и Ильиных / Кацалапов после Сочи-2014. Он же доказывает, что поступок, кажущийся катастрофичным в моменте – а распад главной пары будущего цикла и молодого перспективного дуэта сложно было воспринимать иначе – может привести к счастливому финалу.

Аналогичные процессы происходят и в других сборных: в дуэте Д’Алессандро – Уодделл (серебряные призеры ЮЧМ-2022) партнерша выбрала учебу; Адриа Диас закончил карьеру, а Оливия Смарт ищет новую пару; Уртадо / Халявин завершили вдвоем. Хаббелл и Донохью еще до ЧМ заявили, что планируют переходить на тренерскую работу и выступления в шоу.

Вероятно, обмен партнерами в российских танцах был бы менее интенсивным, совпади он с освобождением мест в основе. Но Степанова / Букин продолжают карьеру, Синицина / Кацалапов раздумывают, а Дэвис / Смолкин и Худайбердиева / Базин даже успели поставить новые программы.

Тревожит скорее то, что чем продолжительнее будет бан российских фигуристов (а судя по календарю внутренних стартов, он затянется минимум на год), тем меньше у новообразованных дуэтов останется мотивации продолжать – как впрочем, и у тех же Степановой / Букина, которые явно оставались в спорте с прицелом на медали чемпионата мира. И тогда есть риск, что восстанавливать квоты придется парам с минимальным опытом международных стартов и отсутствующим рейтингом.

Как ни странно, скорректированные правила в фигурном катании работают в пользу новых дуэтов. Главное преимущество техничных пар – паттерн – чиновники отменили, а значит, менее скатанным дуэтам будет проще конкурировать.

Шевченко и Еременко считают, что у тренеров и судей был заговор против них – это возможно? И связан ли с этим триумф Дэвис и Смолкина?

Было бы просто списать танцевальный хаос на неожиданный взлет Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, тем более, что некоторые косвенные претензии от конкурентов звучали:

«Это олимпийский сезон, не только одна пара пытается отобраться на Олимпиаду. Мы все пытались, другое дело, что мы за этот шанс отдаем всю жизнь, тренируемся, а этот шанс у нас отбирают. У всех, ну, у многих, кто бы хотел это сделать. Не буду говорить, кто, что, все всё понимают», – сказал Егор Базин во время предолимпийского ЧР.

Но есть два важных нюанса:

1) Худайбердиева и Базин позже отреклись от всех претензий в сторону Дэвис и Смолкина;

2) Лиза с Егором – одна из немногих уцелевших пар, поэтому успех Дианы и Глеба если и огорчил их, то, по крайней мере, не привел к распаду.

Софья Шевченко причиной своего нежелания продолжать карьеру назвала сговор между судьями и тренерами, из-за чего их пару с Игорем Еременко не воспринимали всерьез: «Мы приезжали на соревнования и с чистыми прокатами оказывались за парами, которые катались с помарками. После нам почти всегда говорили, что мы сами виноваты.

Потом судьи подходили после соревнований и говорили, что ваши тренеры просили поставить вас за таких-то. И у тебя полный диссонанс в голове. Думаешь, а для чего я тогда вообще катаюсь в этой группе, если так происходит?»

Шевченко многие не поверили: Жук и Свинин отрицали обвинения в заговоре, Тарасова требовала доказательств, Авербух свел все к журналистским домыслам.

Хотя сам формат судейской исповеди перед фигуристкой выглядит странным, ничего фантастического в рассказе Шевченко нет . О подобных договоренностях рассказывал Александр Жулин, более того – Наталья Бестемьянова обвиняла арбитров в аналогичных действиях в отношении Степановой и Букина.

Интереснее скорее то, в чьих именно интересах действовали Жук и Свинин, если они на самом деле просили судей придержать Шевченко и Еременко.

Единственный международный старт в олимпийском сезоне у Сони и Игоря – японский этап Гран-при, куда они попали в последний момент. Странное игнорирование Шевченко и Еременко в распределении соревновательных квот – их отдельная претензия, озвученная еще в июле.

Второй российской парой в Токио были Синицина / Кацалапов, с которыми Шевченко и Еременко даже при самой мощной судейской поддержке конкурировать не могли. На японском этапе Соня и Игорь стали последними и вряд ли тренеры просили придержать их в пользу Назаровой и Никитина, оказавшихся на строчку выше.

Возможно, Шевченко имела в виду предыдущий сезон? Из-за пандемии фигурное катание тогда свелось к внутренним соревнованиям, а манипулировать оценками на них проще, чем на международных.

На этапах Кубка России Соня и Игорь последовательно проиграли Скопцовой / Алешину, Худайбердиевой / Базину и Морозовой / Багину. Каждый раз отрыв был больше 12 баллов – слишком много для танцев, чтобы винить только судейский сговор.

Чемпионат России для пары Жук и Свинина сложился куда удачнее: из прямых конкурентов они уступили только Скопцовой и Алешину с ошибкой на твиззлах, причем эти 2,5 балла стоили им бронзы. Наталья Бестемьянова тогда тоже увидела заговор: «Для меня третьими должны быть Шевченко – Еременко. Для меня это очень странное распределение, когда пара (Скопцова – Алешин) ошибается и не катается как надо».

В интервью Соня намекает на то, что в группе все подчинялось интересам первой пары, но у Степановой и Букина на том турнире не было конкурентов: Синицина и Кацалапов снялись из-за болезни. А значит, отсутствовал и тактический смысл придерживать Соню и Игоря в обмен на благосклонность к Саше и Ване.

Это, разумеется, не означает, что Шевченко неправа. Возможно, ее все же задел проигрыш Скопцовой и Алешину в декабре 2020-го или жесткое судейство на последнем в карьере Гран-при.

Удивляет скорее лукавство Татьяны Тарасовой, которая сообщила, что никогда не слышала о таких историях в судейском закулисье, хотя проходила это как минимум с Ягудиным, ни разу не выигрывавшим чемпионат страны и слышавшим в свой адрес от президента федерации красноречивое «перейдешь к Тарасовой – не выиграешь ни одного турнира».

Проблема в том, что доказательств от Шевченко мы точно не увидим – и дело не только в том, что подобные откровения судей вряд ли хоть как-то фиксировались.

К дальнейшим признаниям Сони не располагают ни ее новое тренерское амплуа, ни ситуация вокруг Елизаветы Нугумановой, которая предъявила к тренерам куда более серьезные обвинения, но, похоже, так и не дождется расследования. Хотя оно нужно не только ей, но и самому Рукавицыну и петербургской федерации, оказавшимся в эпицентре конфликта.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Вильф; globallookpress.com/Maksim Konstantinov, Yohei Osada