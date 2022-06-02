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Эпидемия распадов в танцах на льду: пострадали 5 наших дуэтов, а один вообще закончил, обвинив тренеров и судей в сговоре. Что происходит?

танцы на льду
сборная России сборная России
Андрей Багин Андрей Багин
Диана Дэвис Диана Дэвис
Аннабель Морозова Аннабель Морозова
Глеб Смолкин Глеб Смолкин
Игорь Еременко
Софья Шевченко
Фигурное катание Фигурное катание

В российских танцах на льду эпидемия распадов – дуэты меняются партнерами, расходятся в никуда или просто завершают карьеру в 20 лет. Калейдоскоп пар сейчас выглядит так:

• Аннабель Морозова предпочла Дэвида Нарижного Андрею Багину;

• распался перспективный юниорский дуэт Тютюнина / Шустицкий: Софья объединилась с Багиным, хотя он признавался, что «Аннабель – лучшая партнерша, которая есть сейчас в России»;

• бывшая партнерша Нарижного Елизавета Шанаева теперь танцует с Павлом Дроздом;

• Ушакова / Некрасов тоже разошлись: Арина, возможно, закончила карьеру (это формулировка ее тренера), а партнер катается с Елизаветой Пасечник.

Еще есть Шевченко / Еременко (на фото ниже) – они не стали пробовать себя в новых сочетаниях, хотя инициатива завершения карьеры исходила от Сони, и теперь тренируют детей в команде Авербуха.

Возможно, эпидемия распадов – одно из последствий бана российских фигуристов. Но в иностранных танцах тоже не все спокойно

В масштабных танцевальных изменениях отчасти виноват подвешенный статус российской сборной: за время возможного отстранения можно успеть скататься с новым партнером и сработаться с другим тренером. Решение завершить карьеру в такой ситуации тоже понятно – шансы тех же Ушаковой и Некрасова в обозримом будущем добраться до крупных международных стартов были призрачными.

Кроме того постолимпийское межсезонье всегда становится катализатором мощных изменений – не только в правилах, но и в составах. Заканчивают те, кто держался только ради Игр; их тренеры начинают вербовать новых учеников; освободившиеся партнеры ищут удачные варианты – и это запускает цепь распадов.

Яркий пример – обмен партнерами в дуэтах Синицина / Жиганшин и Ильиных / Кацалапов после Сочи-2014. Он же доказывает, что поступок, кажущийся катастрофичным в моменте – а распад главной пары будущего цикла и молодого перспективного дуэта сложно было воспринимать иначе – может привести к счастливому финалу.

Кацалапов брал медали Олимпиад с Ильиных и Синициной, называет Сочи-2014 храмом. Но именно с Викой они – пара мечты

Аналогичные процессы происходят и в других сборных: в дуэте Д’Алессандро – Уодделл (серебряные призеры ЮЧМ-2022) партнерша выбрала учебу; Адриа Диас закончил карьеру, а Оливия Смарт ищет новую пару; Уртадо / Халявин завершили вдвоем. Хаббелл и Донохью еще до ЧМ заявили, что планируют переходить на тренерскую работу и выступления в шоу.

Вероятно, обмен партнерами в российских танцах был бы менее интенсивным, совпади он с освобождением мест в основе. Но Степанова / Букин продолжают карьеру, Синицина / Кацалапов раздумывают, а Дэвис / Смолкин и Худайбердиева / Базин даже успели поставить новые программы.

Тревожит скорее то, что чем продолжительнее будет бан российских фигуристов (а судя по календарю внутренних стартов, он затянется минимум на год), тем меньше у новообразованных дуэтов останется мотивации продолжать – как впрочем, и у тех же Степановой / Букина, которые явно оставались в спорте с прицелом на медали чемпионата мира.  И тогда есть риск, что восстанавливать квоты придется парам с минимальным опытом международных стартов и отсутствующим рейтингом.

Как ни странно, скорректированные правила в фигурном катании работают в пользу новых дуэтов. Главное преимущество техничных пар – паттерн – чиновники отменили, а значит, менее скатанным дуэтам будет проще конкурировать.

Шевченко и Еременко считают, что у тренеров и судей был заговор против них – это возможно? И связан ли с этим триумф Дэвис и Смолкина?

Было бы просто списать танцевальный хаос на неожиданный взлет Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, тем более, что некоторые косвенные претензии от конкурентов звучали:

«Это олимпийский сезон, не только одна пара пытается отобраться на Олимпиаду. Мы все пытались, другое дело, что мы за этот шанс отдаем всю жизнь, тренируемся, а этот шанс у нас отбирают. У всех, ну, у многих, кто бы хотел это сделать. Не буду говорить, кто, что, все всё понимают», –  сказал Егор Базин во время предолимпийского ЧР.

Но есть два важных нюанса:

1) Худайбердиева и Базин позже отреклись от всех претензий в сторону Дэвис и Смолкина;

2) Лиза с Егором – одна из немногих уцелевших пар, поэтому успех Дианы и Глеба если и огорчил их, то, по крайней мере, не привел к распаду.

Софья Шевченко причиной своего нежелания продолжать карьеру назвала сговор между судьями и тренерами, из-за чего их пару с Игорем Еременко не воспринимали всерьез: «Мы приезжали на соревнования и с чистыми прокатами оказывались за парами, которые катались с помарками. После нам почти всегда говорили, что мы сами виноваты.

Потом судьи подходили после соревнований и говорили, что ваши тренеры просили поставить вас за таких-то. И у тебя полный диссонанс в голове. Думаешь, а для чего я тогда вообще катаюсь в этой группе, если так происходит?»

Шевченко многие не поверили: Жук и Свинин отрицали обвинения в заговоре, Тарасова требовала доказательств, Авербух свел все к журналистским домыслам.

Хотя сам формат судейской исповеди перед фигуристкой выглядит странным, ничего фантастического в рассказе Шевченко нет. О подобных договоренностях рассказывал Александр Жулин, более того – Наталья Бестемьянова обвиняла арбитров в аналогичных действиях в отношении Степановой и Букина.

Интереснее скорее то, в чьих именно интересах действовали Жук и Свинин, если они на самом деле просили судей придержать Шевченко и Еременко.

Единственный международный старт в олимпийском сезоне у Сони и Игоря – японский этап Гран-при, куда они попали в последний момент. Странное игнорирование Шевченко и Еременко в распределении соревновательных квот – их отдельная претензия, озвученная еще в июле.

Второй российской парой в Токио были Синицина / Кацалапов, с которыми Шевченко и Еременко даже при самой мощной судейской поддержке конкурировать не могли. На японском этапе Соня и Игорь стали последними и вряд ли тренеры просили придержать их в пользу Назаровой и Никитина, оказавшихся на строчку выше.

Возможно, Шевченко имела в виду предыдущий сезон? Из-за пандемии фигурное катание тогда свелось к внутренним соревнованиям, а манипулировать оценками на них проще, чем на международных.

На этапах Кубка России Соня и Игорь последовательно проиграли Скопцовой / Алешину, Худайбердиевой / Базину и Морозовой / Багину. Каждый раз отрыв был больше 12 баллов – слишком много для танцев, чтобы винить только судейский сговор.

Чемпионат России для пары Жук и Свинина сложился куда удачнее: из прямых конкурентов они уступили только Скопцовой и Алешину с ошибкой на твиззлах, причем эти 2,5 балла стоили им бронзы. Наталья Бестемьянова тогда тоже увидела заговор: «Для меня третьими должны быть Шевченко – Еременко. Для меня это очень странное распределение, когда пара (Скопцова – Алешин) ошибается и не катается как надо».

В интервью Соня намекает на то, что в группе все подчинялось интересам первой пары, но у Степановой и Букина на том турнире не было конкурентов: Синицина и Кацалапов снялись из-за болезни. А значит, отсутствовал и тактический смысл придерживать Соню и Игоря в обмен на благосклонность к Саше и Ване.

Это, разумеется, не означает, что Шевченко неправа. Возможно, ее все же задел проигрыш Скопцовой и Алешину в декабре 2020-го или жесткое судейство на последнем в карьере Гран-при.

Удивляет скорее лукавство Татьяны Тарасовой, которая сообщила, что никогда не слышала о таких историях в судейском закулисье, хотя проходила это как минимум с Ягудиным, ни разу не выигрывавшим чемпионат страны и слышавшим в свой адрес от президента федерации красноречивое «перейдешь к Тарасовой – не выиграешь ни одного турнира».

Проблема в том, что доказательств от Шевченко мы точно не увидим – и дело не только в том, что подобные откровения судей вряд ли хоть как-то фиксировались.

К дальнейшим признаниям Сони не располагают ни ее новое тренерское амплуа, ни ситуация вокруг Елизаветы Нугумановой, которая предъявила к тренерам куда более серьезные обвинения, но, похоже, так и не дождется расследования. Хотя оно нужно не только ей, но и самому Рукавицыну и петербургской федерации, оказавшимся в эпицентре конфликта.

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев, Александр Вильф; globallookpress.com/Maksim Konstantinov, Yohei Osada

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