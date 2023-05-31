Все решила минута дождя.

Гран-при Монако виделся главным шансом «Астон Мартин» на победу в этом сезоне «Формулы-1»: так говорила и сама команда, и Фернандо Алонсо.

В итоге испанец проиграл поул с отставанием в 0,084 секунды буквально в последних поворотах, на финиш приехал вторым, и теперь все обсуждают упущенный шанс на победу. Ах, если бы под зарядившим дождем Алонсо сразу поставили «промежуточные», а не шли по изначальному плану с «медиумом» для сухой погоды… Но Фернандо пришлось круг скользить по воде и возвращаться в боксы вновь – Макс Ферстаппен остался лидером.

Но команда не согласна, что шанс на победу упущен из-за дополнительного пит-стопа. Шеф «Астон Мартин» Майк Крак не считает, что итог изменился бы, если бы Алонсо сразу поставили «промежуточные». Сам Фернандо тоже не согласен. Даже шеф «Ред Булл» Кристиан Хорнер не согласен – считает, что Алонсо выехал бы позади Ферстаппена даже в случае одного пит-стопа вместо двух.

А что же говорят данные? Эксперт F1 TV и бывший гонщик «Рено» Джолион Палмер изучил все возможные покруговки, темпы каждой машины до и после пит-стопов и времена на секторах. Итог – в симуляции «если бы Алонсо заехал лишь раз за промежуточными – на 54-м круге».

Выходит, в случае верного решения Алонсо выезжал бы первым с преимуществом в 3-4 секунды! Простая экстраполяция темпа показывает победу Фернандо, а уж с учетом необгонного характера трека в Монако...

Окуда же Джолион получил эти цифры?

Есть динамика отрыва между Ферстаппеном и Алонсо: на 53-м круге – 13,3 секунды (столько испанцу надо было отыграть), на 54-м (первый пит-стоп) – 24,6 секунды, на 55-м (синхронный пит-стоп) – 20,7 секунды.

То есть только за 54-й Фернандо отыграл чистые 4 секунды на трассе + 3 секунды простого стояния в боксах во время первой смены шин. Оттуда – 7 секунд выигрыша. Где же Алонсо взял бы еще 7 секунд компенсации отставания и 3-4 секунды преимущества?

И здесь надо вспомнить тот самый круг: дождь внезапно усилился так, что начал смывать просто всех. Сайнс на «медиуме» едва не разбил болид об отбойники, Расселл (уже на промежуточных) уплыл в карман, желтые флаги буквально повсюду...

И Ферстаппену было чуть ли не тяжелее всех: справлялся управлением машины на самом старом «медиуме» в пелотоне, едва не поворачивая об стены:

Тот круг Макс проехал за 2.10,567 – на 20 секунд медленнее «Альпин» и «Мерседесов» на промежуточных.

Но! «Мерседесам», «Альпин» и всему остальному пелотону (включая Алонсо) постоянно еще и махали желтыми флагами – из-за всех этих инцидентов (в том числе и из-за вылетов самого Ферстаппена). Под желтыми флагами обязательно сбрасывать, потому не совсем корректно сравнивать их и Алонсо в лоб: каждый мог попасть под разное количество желтых флагов, но все точно потеряли несколько секунд.

Можно точно сказать только одно: Макс начал вылетать на втором секторе, до него все еще было спокойно. И только на втором секторе он проиграл от 10-11 секунд вообще всем на «промежуточных».

И это как раз и есть те самые недостающие 10-11 секунд, необходимые Алонсо. Вероятно, Фернандо выиграл бы еще больше, ведь первую половину круга проехал в чистом воздухе – оттуда даже небольшой задел. Обидно!

Как «Астон Мартин» мог ТАК ошибиться?!

На самом деле решение команды не было ошибкой.

Сейчас все сравнивают стратегии Алонсо с действиям «Альпин» и «Мерседеса» – типа «они же смогли расчитать все верно», но это ложный нарратив, основанный на послезнании.

Реальность была другой: вот карта трека сразу после первого выезда Алонсо из боксов:

Пока он уже въезжает на первый сектор, соперники еще даже не на пит-лейн – НАСТОЛЬКО большим был разрыв.

Потому Фернандо и «Астон Мартин» не видели однозначного преимущества «промежуточных» – к моменту его остановки дождь еще не зарядил так, что начал смывать всех подряд. Минуту спустя было уже поздно – он зарядил как следует, и соперники больше не гадали. Они принимали решение по ситуации.

Как и «Астон Мартин» с «Ред Булл» – Ферстаппена вообще-то тоже оставили на лишний круг, который Хорнер с послезнанием тоже признал «лишним и ошибочным». Все знала только «Феррари».

Посмотрите еще раз на стратегии:

Первыми «промежуточные» взяли аутсайдеры – которым нечего было терять: Боттас, Чжоу, Албон, Сарджент. «Альфа Ромео» и «Уильямс». Даже «Альфа Таури» продержалась еще круг. Со Строллом – другая история: с ним уже пробовали что угодно, лишь бы вернуть в битву за очки.

Затем включились те, кто уже видел обстановку – как раз «Макларен», «Мерседес» и «Альпин».

И только следом – Алонсо, Ферстаппен и «Феррари».

Просто это и есть «штраф за лидерство»: когда ты – первый, ты выбираешь консервативную стратегию. Рискуют всегда догоняющие. И у «Астон Мартин» с Алонсо был единственный шанс вырваться-таки вперед Ферстаппена: остановка на 54-м, когда они поняли, что Макс ушел на следующий круг. В тех условиях он просто не мог продолжать ехать на изношенном «медиуме» и заехал бы в боксы на 55-м при любом раскладе, потому зеленая команда больше не могла откладывать и должна была что-то решать.

Выбор «медиума» изначально и планировался – потому Алонсо стартовал на более жестком «харде». Он дольше изнашивается: можно сидеть и выжидать. Прогноз погоды все время твердил: пройдет небольшой быстрый дождь. С учетом очень горячего асфальта и месячной засухи в Монако сцепления свежего «медиума» должно было хватить на один-два полувлажных круга.

И ни одна из команд не ждала такого быстрого и внезапного потопа. Серьезно, дождь перешел в стадию «ливень везде» буквально за минуту – а команды на треках вроде Монако в принципе не думают такими измерениями. Ведь здесь все рядом, вся трасса – в пределах километра и проезжается в обычных условиях за 75 секунд. Оттуда уверенность: среагировать всегда успеем.

Радар погоды за 40 секунд до первого пит-стопа Фернандо, трек в центре – тогда все выглядело так, словно дождь закончится, а ливень идет стороной:

И на момент заезда Алонсо переход на «промежуточные» выглядел еще большим риском – ведь прогноз так и не менялся. А тот же шеф «Астон Мартин» детально проговаривал по ходу сезона один из главных факторов успеха в 2023-м: команда не играет в стратегическую лотерею.

«Мы не идем на лишний риск, не играем в лотерею, а принимаем решения на основе данных, на основе результатов. Вот в чем одна из причин нашей стабильности» – Майк Крак после подиума на Гран-при Майами.

Победу в Монако действительно упустили. Она правда была рядом. Но это концентрированная «Формула-1», случай прямо для учебника – здесь все сложилось так, что достичь ее можно было только верой и риском, а не рассчетами.

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI