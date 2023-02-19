Дайджест из гоночной предсезонки: победа «Ф-1» над ФИА, внезапные тесты Квята и подиумы Мазепина, апдейт для пилотов из России

Напоминаем поглоченное презентациями машин для 2023-го.

23 февраля «Формула-1» официально возвращается на трек – стартуют предсезонные тесты в Бахрейне. А вообще весь февраль – с 31 января – гоночный мир погружался в новый сезон: команды показывали болиды с ливреями и рассказывали о новых партнерах, гонщики выкладывали обновленные дизайны шлемов и делились инсайдами о подготовке…

Так мы узнали, что напарник Фернандо Алонсо Ланс Стролл не приедет на тесты из-за травмы на велотренировке, сам Алонсо – в лучшей форме в жизни, а его бывший напарник Эстебан Окон полтора месяца проболел зимой и даже боялся, что уже никогда не поправится.

Однако многие важные новости и события вал новостей о запуске сезона все-таки сожрал (вместе с нашими ресурсами). Так что давайте посмотрим, что же могло увильнуть от глаза из-за удивлений от всеобщего почернения всех новых болидов.

Президент ФИА проиграл медийную схватку с «Ф-1» и отстранился от активного управления

Всю зиму чемпионат бился с главной регулятора мировых гонок Мохаммедом бен Сулайемом через возмущенные юридические письма и прессу. Командам и руководству серии не нравился странный подход к делу нового президента ФИА: он эмоционально через твиттер требовал принять в чемпионат «Андетти-Кадиллак» и позвать его на переговоры о возможной продаже прав на «Ф-1» саудитам за сумму в $20 млрд. Споры о его фигуре подстегнула и сомнительная инициатива о запрете на любые несогласованные высказывания гонщиков – неясные правила вели к непониманию, что же можно и каким образом. Сейчас ФИА пытается все откатить, но вышло только еще непонятнее.

Серия реагировала жесткими возмущенными письмами юридического отдела, команды – анонимными высказываниями в прессе вроде «Все считают, что он должен уйти. Это общее мнение, безусловно».

В итоге бен Сулайем и ушел, и не ушел: передал процесс ежедневного участия в делах «Формулы-1» по операционной деятельности директору ФИА по чемпионатам в открытых колесах Николасу Томбасису. Бен Сулайем по-прежнему будет принимать участие в решении стратегических вопросов на самом высоком уровне, но основным контактным лицом для команд будет Томбасис.

Если президент ФИА еще и перестанет активно комментировать в твиттере все подряд, можно будет прямо фиксировать победу «Ф-1».

Внезапные тесты Квята в американских гонках на выносливость

Самый успешный российский пилот «Ф-1» Даниил Квят объявил о заключении контракта с «Према» на участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость и в «Ле-Мане» – но на европейской программе дело не закончилось.

В феврале Даниил внезапно обнаружился на тестах в американском чемпионате по гонкам на выносливость IMSA в классе GTD на «Ламборгини» Huracan GT3 EVO2. Проехал 22 круга и отстал на 1,5 секунды от напарников – еще одного бывшего пилота «Ф-1» Ромена Грожана и Джордана Пеппера.

Пусть название команды Iron Lynx вас не смущает – именно эта компания и выкупила «Према» у семейства Строллов пару лет назад. Должно быть, это все та же программа – просто она оказалась обширнее, чем заявлялась в конце января.

Внезапные подиумы Мазепина в «Азиатской серии «Ле-Ман»

После года перерыва в активные трековые заезды вернулся и последний пока русский в «Ф-1» Никита Мазепин: со своей командой «99 Рейсинг» в «Азиатскую серию «Ле-Ман» из четырех гонок на ближневосточных автодромах. Он набрал сильных гонщиков, взял прототип LMP2 явно под перспективу перехода и в европейские гонки на выносливость – и взял два подиума (третье и второе места).

По пути Никите пришлось пять раз менять состав экипажа, его дважды наказывали (за обгон за пределами трека и срезки), а еще он в фирменном стиле выталкивал атакующего соперника в финальном заезде.

Однако временами Мазепин ехал вполне на уровне фаворитов класса LMP2. Итог – четвертое место в общем зачете. Возможно, в Дубае его возвращение в гонки не закончится.

В «Ред Булл» закрыли скандал между пилотами – медийно указали Пересу, кто в команде №1

Наверное, любого зрителя «Ф-1» удивила внезапная внутрикомандная схватка между Ферстаппеном и Пересом в финале 2022-го – когда Макс отказался помогать Серхио с завоеванием второго места общего зачета.

К тому же, вы, должно быть, заметили, как отец Чеко и сам мексиканец постоянно говорят о целях – в виде побед и титулов.

Однако теперь, видимо, «Ред Булл» решил заранее распределить роли – и шеф чемпионов Кристиан Хорнер прямо изложил в интервью нидерландскому RacingNews365, кто у них фаворит:

«Возможно ли это с таким Максом, в его текущей форме? Он действующий чемпион и является главным фаворитом. Разумеется, у Чеко есть амбиции, но это и понятно – ведь иначе зачем бы он тогда вообще выступал в гонках? Тем не менее, реальность такова, что в контексте сезона целиком шансы Ферстаппена будут выше, чем у Переса.

Как бы то ни было, как вы и сами знаете, у Чеко есть все необходимые качества, чтобы находиться на лидирующих позициях. И нам нужна два гонщика, выступающих на самом высоком уровне, ведь мы боремся и за Кубок конструкторов».

Новые правила для гонщиков из России и Беларуси с двойным гражданством

В прошлом сезоне в гонках было не так много гонщиков из России и Беларуси – ФИА в ответ на события на Украине согласилась допускать участников только под нейтральным флагом и с подписью бумаг о «приверженности принципам мира и политической нейтральности».

Последнее требование – ключевое: в него вошли довольно жесткие требования:

- признать солидарность с гражданами Украины;

- публично и в соцсетях не демонстрировать национальную символику, цвета или флаги;

запрет касается даже униформы, одежды, аксессуаров или других личных вещей и любых деталей гоночных болидов. Под эмбарго попали слова «русский», «Россия», «Российская автомобильная федерация», а также акронимы RUS, RAF и эмблемы РАФ;

- запрет самостоятельно петь национальный гимн в любой форме в рамках соревнований и связанных с ними мероприятиях;

- запрет на заявления, комментарии и действия, которые могут быть расценены как нанесение ущерба ФИА или проводимым соревнованиям: например, напрямую или косвенно в любой форме выражать поддержку действиям России в отношении Украины;

- признать право ФИА на введение дополнительных мер в случае участия спортсмена в событиях, связанных с происходящим на Украине – в том числе право отказать в участии.

Именно из-за жестких формулировок сезон 2022-го бойкотировали Квят, российская команда G-Drive Racing и десятки раллистов. Ведь после ряда обновлений законов подписание подобных бумаг уже вполне могло сойти за госизмену и сотрудничество с государством-противником с перспективой тюремного срока.

Тем не менее, в серой зоне остался кейс ребят вроде резервиста «Феррари» Роберта Шварцмана – с другим гражданством: к примеру, чемпион «Формулы-3» откатал практику на Гран-при США под флагом Израиля, а следующую тренировку в Абу-Даби уже проводил под нейтральным знаменем.

В ралли-рейдах и других сериях тоже были такие пилоты, и требования к ним как бы повисли в воздухе – делегаты не до конца понимали, допускать ли их без подписания бумаг, или проявлять принципиальность.

В середине февраля ФИА наконец обновила регламент: с сезона-2023 спортсмены не обязаны подписывать бумагу при условии выступления под флагом страны своего второго гражданства. Теперь Шварцман может гоняться под израильским флагом без препятствий – как и любой другой гонщик из России со вторым гражданством. Для остальных русских и белорусских пилотов правила не меняются.

Кстати, Роберт остался в ростере «Феррари» – полноценным резервистом и пилотом заводской команды в кузовном чемпионате GT World Challenge Europe! Ему достанется место в 296 GT3 – вот такой красотке:

Будете за него болеть?

Фото: instagram.com/nikita_mazepin; instagram.com/scuderiaferrari; instagram.com/danydk1; globallookpress.com/Panoramic/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Arturo Holmes; ferrari.com