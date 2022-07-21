Пока в «Ф-1» ломятся мировые бренды вроде «БМВ» и «Ауди», «Альфа Ромео» думает об уходе и не видит будущего. Что не так-то?

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В мире – бум «Формулы-1»: чемпионат недавно заполучил третий Гран-при в США и подписал рекордную ТВ-сделку с ESPN c ростом стоимости картинки в 15 раз .

Бум – и в Европе: недавний Гран-при Австрии собрал 305 тысяч зрителей за уик-энд и побил национальный рекорд для спортивных событий . Аншлаги зарегистрированы и в Австралии, и в Великобритании, и на дебютном этапе в Майами – «Формула-1» еще никогда не была так популярна.

Итог – рекордный приток инвесторов и спонсоров. Только за последние 4 года почти половина команд сменили владельцев: «Макларен» выделили в отдельную организацию и продали американскому фонду за $300 млн , «Уильямс» ушел еще одним американцам из Dorilton Capital , завод «Мерседес» сократил долю до 33% и уступил остальное спонсору Ineos с оценкой команды миллиард долларов, а «Форс-Индия» превратилась в «Астон Мартин».

Причем сделок могло быть еще больше: семья чемпиона «Ф-1» и «Индикара» Андретти – владелец крупной гоночной империи в США – уже год пытается пробиться и в Гран-при: открыла на бирже специальную компанию для поглощений на $200 млн , вела переговоры с «Заубером» (их прервали китайские спонсоры новичка Чжоу), а теперь пытается договориться о создании организации с нуля. Причем члены семьи считают , что их место просто придерживают ради варианта покрупнее – «Ауди» или «Хонды».

Потому что да, вообще-то бренды концерна «Фольксваген» «Ауди» и «Порше» уже официально объявили о желании стартовать в «Ф-1» и сейчас рассматривают варианты – включая сделки на сотни миллионов: от альянса с «Ред Булл» до выкупа кого-то помельче. Также, по инсайду авторитетного журналиста из паддока, возможное возвращение в альянсе с «Маклареном» рассматривает и «БМВ» .

Да и нынешние владельцы команд стараются выжать все возможное из внезапного маркетингового алмаза из своего портфеля: «Ред Булл» перебрендировал вторую команду в «Альфа Таури» для рекламы бренда технологичной одежды, а «Рено» сменила вывеску на «Альпин» – подразделение спорткаров – но осталась как производитель моторов (двойной профит!).

Не все компании, конечно, хотят свои команды – многие просто идут в крупные спонсоры или партнеры. «Формула-1» так заключила грандиозные сделки с самым дорогим поставщиком нефти в мире Aramco (теперь спонсирует еще и «Астон Мартин»), крупной криптоплатформой Crypto.com, Amazon Web Serives, Saleforce, Lenovo, Tata Communications, крупнейшим испанским банком Santander (спонсирует и «Феррари») и даже Zoom.

У «Астон Мартин», например, теперь даже два титульных спонсора – IT-гигант Cognizant и Aramco. «Макларен» закрыл сделки с IT-стартапом Darktrace и с Google, продлил сделку с табачниками BAT, подписался с Cisco, «Кока-Колой», Dell и крупным банком с Уолл-Стрит Goldman Sachs – их портфолио вообще невероятно огромное .

«Феррари» запартнерилась с Qualcomm и Velas (еще одной огромной криптоплатформой), «Альфа Таури» подписалась с Ravenol, «Уильямс» – с Duracell, а «Альпин» объединилась с Kappa, Binance и BWT… Продолжать можно до бесконечности. И это все – только недавние сделки!

«В 2015 году в «Ф-1» было 45 компаний из США. В этом сезоне их пока 108, то есть число выросло вдвое», – описал спонсорскую эволюцию коммерческий директор «Уильямса».

Мотивацию всех этих компаний предельно ясно описал генеральный директор «Фольксвагена» Герберт Дисс на локальном ивенте ответов на вопросы работников и жителей Вольфсбурга – – города-базы концерна.

«Формула-1» чрезвычайно позитивно развивается по всему миру, – объяснил СЕО «Фольксвагена». – Маркетинг и [сериал от] Netflix привели серию к существенному росту, в том числе в США Серьезный рост в Азии, в том числе среди молодежи. Если посмотреть на важные спортивные мероприятия, то в автоспорте значение имеет лишь «Формула-1». Если идти в автоспорт, то в «Формулу-1», поскольку у нее наибольшее влияние.

Вступить в «Формулу-1» можно лишь в том случае, если открывается окно с точки зрения технологий. Необходима смена регламента, чтобы все начинали с нуля. В противном случае новой команде потребуется пять или десять лет, чтобы догнать лидеров. Изменение регламента на подходе: в 2026 году сильно возрастет влияние гибридной составляющей двигателя, будет использоваться синтетическое топливо. Поэтому нужно развивать мотор, а для этого требуются три или четыре года.

Так что необходимо принимать решение сейчас, либо не входить еще, пожалуй, десять лет. Два наших премиальных бренда считают, что это верное и приоритетное решение. Они уже заняты разработкой моторов».

Сейчас – действительно лучший момент для входа: стоимость компаний и спонсорских сделок еще не раздулась до невиданных масштабов (но уже в процессе – контракты «Ред Булл» с Oracle на $100 млн в год и с Bybit на $50 млн в год намекают на направление, куда все идет), правила под обгоны вместе с потолком бюджетов только начали выравнивать пелотон, и потому есть шанс урвать выгодную на долгосрочной перспективе сделку.

И на фоне всего этого «Альфа Ромео» вновь завела разговор об отсутствии перспектив и возможном скором уходе.

«Мы сейчас обсуждаем решение по 2023 году, – рассказал шеф бренда Жан-Филип Импарато. – Но не на пять лет вперед – думаем только о проекте на 2023-й. У нас прозрачное и четкое партнерство на ежегодной основе. Каждый год его оцениваем и принимаем решение на следующий. Я вообще не сторонник гарантий долгосрочного участия. Даже пять лет – слишком много.

Для «Альфа Ромео» важнее всего каждый год обеспечивать возврат инвестиций. И здесь год от года мы видим прогресс. Продолжим работать с ними при главном условии – если Фредерик Вассер останется шефом команды. Из-за него мы пришли спонсорами в «Заубер», и это одно из наших условий.

Однако наше будущее – электрическое, мы фокусируемся на нем внутри компании. Мы выбирали несколько источников энергии для машин, и выбрали производство электромобилей. С 2027-го собираемся делать только их, потому что для нас именно они – будущее.

Мы можем продолжить поддерживать автоспорт, когда он перейдет на стопроцентное биотопливо, например. Оно соответствует понятию дружественности окружающей среде, а это самая важная вещь для нас. Потому мы и смотрим на электрические гоночные серии».

Однако, судя по инсайду того же Сэйварда , «Альфа Ромео», «Заубер» и «Ауди» нашли взаимовыгодный компромисс: продажу 75% процентов акций за 450 миллионов немецкому концерну до 2025-го – по пакету в 25% в год. Последняя четверть останется у нынешнего владельца Финна Раусинга (акционера шведского гиганта Tetra Pak Laval), брендинг тоже сохранится до завершения действующего моторного регламента – и лишь с 2026-го «Ауди» получит полный контроль.

Финансово же «Альфа Ромео» ничего не выиграет, кроме возвращения инвестиций в имя команды – ведь итальянская фирма не участвует в капитале и доходах «Заубера», а только выступает главным партнером.

Тем не менее, невероятно, как из растущего рынка кто-то уже собирается уходить.

Фото: Gettyimages.ru/Bryn Lennon, Sean Gallup, Harold Cunningham, Mark Thompson